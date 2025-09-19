Hihetetlen, ami Gulácsival történik – hatalmas fordulatról írnak Németországban

Erre a pillanatra várt mindenki: eldőlt Gulácsi Péter sorsa Lipcsében
A magyar válogatott korábbi kapusáról az új vezetőedző nyilatkozott.
Az RB Leipzig a hírek szerint szeretné megtartani magyar kapusát. Gulácsi Péter szerződése az idény végén jár le.
A bulinews.com értesülései szerint a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja magyar kapusának idény végén lejáró szerződését. Ez azért is számít meglepő fordulatnak, mert korábban még arról szóltak a hírek, hogy Gulácsi Péter legkésőbb jövő nyáron távozik.
Az elmúlt hónapokban a Mandiner is többször beszámolt arról, hogy Németországban úgy értesültek, Gulácsinak jó eséllyel véget ér a lipcsei karrierje. Ezt két dologra alapozták: egyrészt a Leipzig az előző idényben a hetedik helyen végzett, és így nem tudta kiharcolni az európai kupaindulást, a kiesett profitot pedig a klub a piacon értékes vagy magasabb fizetésű játékosok eladásából próbálta pótolni. Gulácsi és Willi Orbán az utóbbi kategóriába tartozik. A másik ok a fiatal kapus, a most 23 éves Maarten Vandevoordt tavaly nyári érkezése volt, akiben a jövőt látja a klub.
Végül Gulácsi és Orbán is maradt – előbbi megtartotta pozícióját, utóbbitól viszont az új vezetőedző elvette a csapatkapitányi karszalagot.
Noha Vandevoordt védett az első tétmeccsen, a Német Kupában, Ole Werner kijelentette, hogy a 35 éves Gulácsi lesz az új idényben is az első számú kapus. A döntését pedig azután sem változtatta meg, hogy a gárda rögtön az első bajnokin egy hatosba szaladt bele a Bayern München otthonában. A következő két győztes bajnokin aztán a válogatottságot idén lemondó kapuvédő kapott gól nélküli meccset hozott.
A bulinews.com a Kickerre hivatkozva most azt írja, a klub a következő hónapokban azt tervezi, hogy tárgyalásokat kezd Gulácsi jövő nyáron, tehát az idény végén lejáró szerződésének meghosszabbítására.
Pete rendkívül erős a gólvonalon, nagyon nyugodt kisugárzása van, amivel hatni tud előtte a mezőnyjátékosokra is”
– fogalmazott Ole Wernek a Kickernek.
A gárda legközelebb szombaton 18.30-kor a harmadik helyen álló Kölnt fogadja.
Fotó: Ronny Hartmann/AFP