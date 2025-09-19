Hihetetlen, ami Gulácsival történik – hatalmas fordulatról írnak Németországban

A bulinews.com értesülései szerint a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja magyar kapusának idény végén lejáró szerződését. Ez azért is számít meglepő fordulatnak, mert korábban még arról szóltak a hírek, hogy Gulácsi Péter legkésőbb jövő nyáron távozik.

Gulácsi kiszoríthatatlan (Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

Az elmúlt hónapokban a Mandiner is többször beszámolt arról, hogy Németországban úgy értesültek, Gulácsinak jó eséllyel véget ér a lipcsei karrierje. Ezt két dologra alapozták: egyrészt a Leipzig az előző idényben a hetedik helyen végzett, és így nem tudta kiharcolni az európai kupaindulást, a kiesett profitot pedig a klub a piacon értékes vagy magasabb fizetésű játékosok eladásából próbálta pótolni. Gulácsi és Willi Orbán az utóbbi kategóriába tartozik. A másik ok a fiatal kapus, a most 23 éves Maarten Vandevoordt tavaly nyári érkezése volt, akiben a jövőt látja a klub.