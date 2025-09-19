Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kapus Maarten Vandevoordt Németország RB Leipzig Gulácsi Péter

Hihetetlen, ami Gulácsival történik – hatalmas fordulatról írnak Németországban

2025. szeptember 19. 13:09

Az RB Leipzig a hírek szerint szeretné megtartani magyar kapusát. Gulácsi Péter szerződése az idény végén jár le.

2025. szeptember 19. 13:09
null

A bulinews.com értesülései szerint a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja magyar kapusának idény végén lejáró szerződését. Ez azért is számít meglepő fordulatnak, mert korábban még arról szóltak a hírek, hogy Gulácsi Péter legkésőbb jövő nyáron távozik.

Gulácsi kiszoríthatatlan
Gulácsi kiszoríthatatlan (Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

Az elmúlt hónapokban a Mandiner is többször beszámolt arról, hogy Németországban úgy értesültek, Gulácsinak jó eséllyel véget ér a lipcsei karrierje. Ezt két dologra alapozták: egyrészt a Leipzig az előző idényben a hetedik helyen végzett, és így nem tudta kiharcolni az európai kupaindulást, a kiesett profitot pedig a klub a piacon értékes vagy magasabb fizetésű játékosok eladásából próbálta pótolni. Gulácsi és Willi Orbán az utóbbi kategóriába tartozik. A másik ok a fiatal kapus, a most 23 éves Maarten Vandevoordt tavaly nyári érkezése volt, akiben a jövőt látja a klub.

Ezt is ajánljuk a témában

Végül Gulácsi és Orbán is maradt – előbbi megtartotta pozícióját, utóbbitól viszont az új vezetőedző elvette a csapatkapitányi karszalagot.

Noha Vandevoordt védett az első tétmeccsen, a Német Kupában, Ole Werner kijelentette, hogy a 35 éves Gulácsi lesz az új idényben is az első számú kapus. A döntését pedig azután sem változtatta meg, hogy a gárda rögtön az első bajnokin egy hatosba szaladt bele a Bayern München otthonában. A következő két győztes bajnokin aztán a válogatottságot idén lemondó kapuvédő kapott gól nélküli meccset hozott.

Gulácsi hosszabbíthat

A bulinews.com a Kickerre hivatkozva most azt írja, a klub a következő hónapokban azt tervezi, hogy tárgyalásokat kezd Gulácsi jövő nyáron, tehát az idény végén lejáró szerződésének meghosszabbítására.

Pete rendkívül erős a gólvonalon, nagyon nyugodt kisugárzása van, amivel hatni tud előtte a mezőnyjátékosokra is”

– fogalmazott Ole Wernek a Kickernek.

„Nagyon világosan is kommunikál, ezzel pedig segíti a társait” – tette hozzá.

Gulácsi tíz és fél évvel ezelőtt igazolt a Lipcséhez, és ezalatt az idő alatt 342 tétmérkőzésen védte a csapat kapuját. Nem egyszer hoztak új kapust a nyakára, de eddig mindig megvédte a helyét.

Ezt is ajánljuk a témában

A gárda legközelebb szombaton 18.30-kor a harmadik helyen álló Kölnt fogadja.

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. szeptember 19. 13:36
Vette a kalapját és kiharcolta a helyét. Döncit meg felőrölte a csatározás és ő is veheti a kalapját.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!