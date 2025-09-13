Ft
labdarúgás EA FC 26 játékos foci Willi Orbán Sallai Roland Kerkez Milos játék Szoboszlai Dominik Gulácsi Péter

Nem várt fordulat: nem Szoboszlai lett a legjobb magyar játékos

2025. szeptember 13. 07:11

Elképesztő ítélet született.

2025. szeptember 13. 07:11
null

Idáig kellett várni, most már tudjuk, milyen értékeléseket kaptak a legjobb magyar játékosok a szeptember 26-án megjelenő EA FC 26-ban – hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Sport.

Kiderült, hogy Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Sallai Roland is javított a tavalyi szériához képest.

Ugyanakkor idén sem Szoboszlai kapta a legtöbb pontot, hanem Gulácsi.

A konkrét értékelést itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

 

berzerk
2025. szeptember 13. 08:28
Pont a balfasz lepkevadász Gulácsi... Vicc.
machet
2025. szeptember 13. 08:00
Érthetetlen,pedig mindent megtettünk.
rugbista
2025. szeptember 13. 08:00
67 pontos védekezéssel...amikor már tavaly is a legjobban védekezett a középpályán, rengeteg labdát szerzett stb.
bikfic-0
2025. szeptember 13. 07:23
Még vagy ötször írjátok le, ilyen címekkel: ezt nem láttuk jönni, vagy ezt benéztük, esetleg hoppá.
