Nem várt fordulat: nem Szoboszlai lett a legjobb magyar játékos

Idáig kellett várni, most már tudjuk, milyen értékeléseket kaptak a legjobb magyar játékosok a szeptember 26-án megjelenő EA FC 26-ban – hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Sport.
Kiderült, hogy Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Sallai Roland is javított a tavalyi szériához képest.
Ugyanakkor idén sem Szoboszlai kapta a legtöbb pontot, hanem Gulácsi.
A konkrét értékelést itt tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra