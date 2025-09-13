Nem várt fordulat: nem Szoboszlai lett a legjobb magyar játékos

Idáig kellett várni, most már tudjuk, milyen értékeléseket kaptak a legjobb magyar játékosok a szeptember 26-án megjelenő EA FC 26-ban – hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Sport.

Kiderült, hogy Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Sallai Roland is javított a tavalyi szériához képest.

Ugyanakkor idén sem Szoboszlai kapta a legtöbb pontot, hanem Gulácsi.

A konkrét értékelést itt tekintheti meg: