Már nem elég jó vezér? Orbán csattanós választ adott Németországban

A csütörtöki sajtótájékoztatón derült ki.
Ahogyan a Mandiner is megírta, az RB Leipzig futballcsapatában szereplő magyar válogatott játékostól, Willi Orbántól megfosztotta csapatkapitányi rangjától az új vezetőedző, Ole Werner. Ezt a tréner a csütörtöki sajtótájékoztatón árulta el, majd két nappal később éppen Orbán vezérletével győzött a gárda, és menekült meg a szégyentől.
A lipcseiek szombaton játszották első tétmérkőzésüket az új idényben: a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató együttes a negyedosztályú SV Sandhausen ellen lépett pályára a Német Kupában. Az első félidő legelején meglepetésre hátrányba került, de gyorsan egyenlíteni tudott, a gólpasszt Orbán jegyezte. VIDEÓ ITT!
Aztán ismét előnybe kerültek a hazaiak, de erre is hamar jött válasz, és ezúttal a 32 esztendős Orbán jegyezte a gólt. VIDEÓ ITT!
A második félidő végén az RB Lepzig fordítani tudott, és végül a 4–2-es győzelmével továbbjutott. Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
Ezen a meccsen már a 27 éves David Raum volt a csapatkapitány.
Ő testesíti meg mindazt, amit a csapattól látni szeretnénk: az éhséget és az agressziót”
– mondta róla a sajtótájékoztatón a vezetőedző.
Ahogyan azt Ole Werner előrevetítette, Gulácsi Péter ezen a találkozón nem játszott, de állítása szerint ő marad a csapat első számú kapusa.
Fotó: Ronny Hartmann/AFP