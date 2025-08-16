Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország videó Willi Orbán RB Leipzig

Már nem elég jó vezér? Orbán csattanós választ adott Németországban

2025. augusztus 16. 18:09

Sokat köszönhetnek neki.

2025. augusztus 16. 18:09
null

Ahogyan a Mandiner is megírta, az RB Leipzig futballcsapatában szereplő magyar válogatott játékostól, Willi Orbántól megfosztotta csapatkapitányi rangjától az új vezetőedző, Ole Werner. Ezt a tréner a csütörtöki sajtótájékoztatón árulta el, majd két nappal később éppen Orbán vezérletével győzött a gárda, és menekült meg a szégyentől.

Ezt is ajánljuk a témában

A lipcseiek szombaton játszották első tétmérkőzésüket az új idényben: a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató együttes a negyedosztályú SV Sandhausen ellen lépett pályára a Német Kupában. Az első félidő legelején meglepetésre hátrányba került, de gyorsan egyenlíteni tudott, a gólpasszt Orbán jegyezte. VIDEÓ ITT!

Aztán ismét előnybe kerültek a hazaiak, de erre is hamar jött válasz, és ezúttal a 32 esztendős Orbán jegyezte a gólt. VIDEÓ ITT!

A második félidő végén az RB Lepzig fordítani tudott, és végül a 4–2-es győzelmével továbbjutott. Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

Ezen a meccsen már a 27 éves David Raum volt a csapatkapitány.

Ő testesíti meg mindazt, amit a csapattól látni szeretnénk: az éhséget és az agressziót”

– mondta róla a sajtótájékoztatón a vezetőedző.

Ahogyan azt Ole Werner előrevetítette, Gulácsi Péter ezen a találkozón nem játszott, de állítása szerint ő marad a csapat első számú kapusa.

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!