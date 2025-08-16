Már nem elég jó vezér? Orbán csattanós választ adott Németországban

A lipcseiek szombaton játszották első tétmérkőzésüket az új idényben: a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató együttes a negyedosztályú SV Sandhausen ellen lépett pályára a Német Kupában. Az első félidő legelején meglepetésre hátrányba került, de gyorsan egyenlíteni tudott, a gólpasszt Orbán jegyezte. VIDEÓ ITT!

Aztán ismét előnybe kerültek a hazaiak, de erre is hamar jött válasz, és ezúttal a 32 esztendős Orbán jegyezte a gólt. VIDEÓ ITT!

A második félidő végén az RB Lepzig fordítani tudott, és végül a 4–2-es győzelmével továbbjutott. Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

Ezen a meccsen már a 27 éves David Raum volt a csapatkapitány.

Ő testesíti meg mindazt, amit a csapattól látni szeretnénk: az éhséget és az agressziót”

– mondta róla a sajtótájékoztatón a vezetőedző.

Ahogyan azt Ole Werner előrevetítette, Gulácsi Péter ezen a találkozón nem játszott, de állítása szerint ő marad a csapat első számú kapusa.

Fotó: Ronny Hartmann/AFP