Ez a döntés mindenkit meglepett: rossz hírt kapott Orbán Németországban

Az új csk a 27 éves David Raum lett – írja sport1.de.

Ő testesíti meg mindazt, amit a csapattól látni szeretnénk: az éhséget és az agressziót.”

Gulácsi és Orbán is 2015-ben csatlakozott a lipcsei együtteshez, amelynek színeiben kimagasló sikereket értek el Németországban és a nemzetközi porondon is, többek között Német Kupa-sikerek és BL-elődöntő is szegélyezte a pályafutásukat. Jelen pillanatban nem elképzelhetetlen, hogy utóbbi a nyáron elhagyja a klubot.

Az RB Leipzig szombaton játssza első tétmérkőzését az új idényben: a gárda a Német Kupában az alacsonyabb osztályú Sandhausen otthonában lép pályára.

Fotó: Ronny Hartmann/AFP