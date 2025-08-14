Ft
csütörtök
Németország Willi Orbán RB Leipzig csapatkapitány

Ez a döntés mindenkit meglepett: rossz hírt kapott Orbán Németországban

2025. augusztus 14. 19:30

A csütörtöki sajtótájékoztatón derült ki.

2025. augusztus 14. 19:30
null

Ahogyan arról beszámoltunk, Gulácsi Péter továbbra is marad első számú kapus a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzigben. A csütörtöki sajtótájékoztatón az új vezetőedző, Ole Werner viszont arról is szót ejtett, hogy már nem a magyar válogatott Willi Orbán a csapatkapitány.

Az új csk a 27 éves David Raum lett – írja sport1.de.

Ő testesíti meg mindazt, amit a csapattól látni szeretnénk: az éhséget és az agressziót.”

Gulácsi és Orbán is 2015-ben csatlakozott a lipcsei együtteshez, amelynek színeiben kimagasló sikereket értek el Németországban és a nemzetközi porondon is, többek között Német Kupa-sikerek és BL-elődöntő is szegélyezte a pályafutásukat. Jelen pillanatban nem elképzelhetetlen, hogy utóbbi a nyáron elhagyja a klubot.

Az RB Leipzig szombaton játssza első tétmérkőzését az új idényben: a gárda a Német Kupában az alacsonyabb osztályú Sandhausen otthonában lép pályára.

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

