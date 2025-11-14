Ft
magyar válogatott Örményország vb-selejtező Portugália Írország

Vasárnap eldől a sorsunk: jön a szokásos matekozás a Magyarország–Írország előtt

2025. november 14. 08:28

A várt csütörtöki ünneplés helyett még három napon át izgulnunk kell a válogatott miatt. A mieink kiizzadt jereváni győzelme és a portugálok váratlan dublini veresége után abszolút háromesélyes maradt az F-csoport, és valószínűleg minden a vasárnapi Magyarország–Írország csoportrangadón dől el a telt házas Puskásban.

2025. november 14. 08:28
null

Nem teljesen úgy alakultak a csütörtöki vb-selejtezős csoportmeccsek, ahogyan azt előzetesen elképzeltük: a magyar válogatott hatalmas nehézségek árán, a főszereplők bevallása szerint is borzasztó játékkal tudott csak győzni a sereghajtó örmények otthonában, de ami nagyobb baj, hogy a piros lapos Cristiano Ronaldót elveszítő portugálok kellemetlen meglepetésre kikaptak Írországban, így a várakozásokkal ellentétben a vasárnapi zárás előtt nyitva maradtak a legfontosabb kérdések. Most az M4 Sport segítségével sorra vesszük tehát a lehetséges végkimeneteleket: lássuk, mi kell ahhoz, hogy a pótselejtezőre készülhessünk, míg a legszerencsésebb (egyben a legvalószínűtlenebb) esetben akár egyenes ágon is kijuthatna a vb-re a válogatott. Nem árulunk el nagy titkot: minden a vasárnapi, Magyarország–Írország csoportrangadón dől el.

KERKEZ Milos, Örményország–Magyarország–Írország
Pokolian kemény meccsen hoztuk el a létfontosságú három pontot Jerevánból, de így is minden a vasárnapi Magyarország–Írország csoportrangadón dől el (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Abszolút háromesélyes a történet, minden a Magyarország–Írország csoportrangadón múlik

A csoport második helyén végzünk és készülhetünk a pótselejtezőre, amennyiben:

  • legalább egy pontot szerzünk Írország ellen, Portugália pedig legyőzi Örményországot
  • egy pontot szerzünk Írország ellen, és Portugália is ikszel Örményországgal

Megszerezzük a csoportgyőzelmet és automatikusan kijutunk a világbajnokságra, ha:

  • legyőzzük Írországot, Portugália pedig kikap Örményország ellen
  • három góllal verjük Írországot és Portugália gól nélküli döntetlent játszik Örményországgal
  • legalább négy góllal verjük Írországot és Portugália döntetlent játszik Örményországgal

Harmadik helyen végzünk, és biztosan lemaradunk a világbajnokságról, ha:

  • kikapunk Írországtól.
VARGA Barnabás
Nincs mese, vasárnap legalább a pontszerzésnek meg kell lenni az írek ellen! (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A képlet annyiban egyszerű tehát, hogy 

ha a mieink legalább egy pontot szereznek a vasárnap délutáni mérkőzésen, biztosan csoportmásodikként végzünk, és készülhetünk a márciusi pótselejtezőre.

 A csoportelsőségre az esélyek nem túl életszerűek, de a matematikai sansz él: 

amennyiben vasárnap legyőzzük az íreket a Puskásban, és a párhuzamos meccsen a sereghajtó örmények óriási meglepetésre idegenben vernék Portugáliát, a csoportot is megnyerné a nemzeti csapat,

 és automatikusan kvalifikálná magát a világbajnokságra. Mivel azonos pontszám esetén a gólkülönbség, majd a több szerzett találat rangsorol, egy nagyobb arányú, legalább három-, vagy négygólos magyar győzelem mellett a portugál–örmény meccsen egy iksz is elég lehetne a csoportelsőséghez.

Az ellentétes forgatókönyv az volna, 

ha a magyar válogatott vereséget szenvedne Írország ellen a Puskás Arénában, hiszen ebben az esetben a vendégek előznének, Magyarország pedig harmadik helyen zárna és lemaradna a pótselejtezőről,

 így zsinórban tizedik alkalommal a világbajnokságról is – erre az eshetőségre azonban ne is gondoljunk. A vasárnapi sorsdöntő összecsapás 15 órakor kezdődik a telt házas Puskás Arénában, ahol a hatvanezer magyar fanatikus előtt remélhetőleg sikerül a bravúr.

(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)

