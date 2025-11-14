Vasárnap eldől a sorsunk: jön a szokásos matekozás a Magyarország–Írország előtt

Nem teljesen úgy alakultak a csütörtöki vb-selejtezős csoportmeccsek, ahogyan azt előzetesen elképzeltük: a magyar válogatott hatalmas nehézségek árán, a főszereplők bevallása szerint is borzasztó játékkal tudott csak győzni a sereghajtó örmények otthonában, de ami nagyobb baj, hogy a piros lapos Cristiano Ronaldót elveszítő portugálok kellemetlen meglepetésre kikaptak Írországban, így a várakozásokkal ellentétben a vasárnapi zárás előtt nyitva maradtak a legfontosabb kérdések. Most az M4 Sport segítségével sorra vesszük tehát a lehetséges végkimeneteleket: lássuk, mi kell ahhoz, hogy a pótselejtezőre készülhessünk, míg a legszerencsésebb (egyben a legvalószínűtlenebb) esetben akár egyenes ágon is kijuthatna a vb-re a válogatott. Nem árulunk el nagy titkot: minden a vasárnapi, Magyarország–Írország csoportrangadón dől el.

Pokolian kemény meccsen hoztuk el a létfontosságú három pontot Jerevánból, de így is minden a vasárnapi Magyarország–Írország csoportrangadón dől el (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)