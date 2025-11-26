Ft
11. 26.
szerda
háború Háború Ukrajnában

Nincs megállás Ukrajnában: az utolsó fillérekből is drónokat szállíttat a frontra Magyar Péter ukrán cimborája

2025. november 26. 18:22

Nagy adománygyűjtésbe kezdett Tseber Roland.

2025. november 26. 18:22
null

Tseber Roland, Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja egy nagyon érdekes bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Jelen állás szerint nem igazán gondolkodnak a háború befejezésén Tseber Rolandék, sőt egy adománygyűjtésbe kezdtek, hogy minél több drónt tudjanak eljuttatni a frontra. „Jótékonysági alapítványunk átadta az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága számára az első 50 harci Secret Box elnevezésű csomagot: az önkéntesek és vendéglátósok által összeszerelt drónok első szállítmánya a pokrovszki irányban erősíti majd a felderítőket” – fogalmazott bejegyzésében Magyar Péter ukrán barátja.

Több mint 170 étterem, kávézó és bár csatlakozott a dróngyűjtéshez”

tette hozzá Tseber Roland.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 7 komment

statiszta
2025. november 26. 19:16
Egy drón, egy arany WC... 💩💩💩
Válasz erre
0
0
sersem
2025. november 26. 19:07
Eredetileg 300 dronra dobták össze a zsét, de azt elloptak. Így lenne teljes a közlemény, ha egy szar ukrán egyszer igazat is birna írni.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. november 26. 19:04
mocskos haborus bunosok
Válasz erre
0
0
Melós
•••
2025. november 26. 18:55 Szerkesztve
Ma már tettem egy feljelentést a rendőrségen. Kaptam egy borsnak kinéző újságot atombombával. Gondolom közpénzből ment, és elég borsos ára volt. Köznyugalom megzavarása, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, közösség elleni uszítás volt a vád. 26-ban majd lefolytatják. 15 misi már most egyben van az ügyvédre, de ha kell, előteremtek mégannyit. Simán kellene, hogy menjen, mert semmi vitatható nincs a vádakban, talán ingyen is győzhetek. Akartok mégegyet?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!