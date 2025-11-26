Nincs megállás Ukrajnában: az utolsó fillérekből is drónokat szállíttat a frontra Magyar Péter ukrán cimborája

Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter ukrán cimborája: Kárpátalja „elmagyarosodásától” retteg
Tseber Roland szerint nagyon jó helyzetben vannak Kárpátalján a magyarok.
Nagy adománygyűjtésbe kezdett Tseber Roland.
Tseber Roland, Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja egy nagyon érdekes bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Jelen állás szerint nem igazán gondolkodnak a háború befejezésén Tseber Rolandék, sőt egy adománygyűjtésbe kezdtek, hogy minél több drónt tudjanak eljuttatni a frontra. „Jótékonysági alapítványunk átadta az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága számára az első 50 harci Secret Box elnevezésű csomagot: az önkéntesek és vendéglátósok által összeszerelt drónok első szállítmánya a pokrovszki irányban erősíti majd a felderítőket” – fogalmazott bejegyzésében Magyar Péter ukrán barátja.
Több mint 170 étterem, kávézó és bár csatlakozott a dróngyűjtéshez”
