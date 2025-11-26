Sokkoló felvétel: pöröllyel csapott le egy földön fekvő rendőrre a palesztinpárti aktivista

Elszabadult a pokol Washingtonban: meglőttek két nemzeti gárdistát a Fehér Ház közelében
A helyszínen azonnal megjelentek a rendőrök.
A megtámadott rendőrnek eltört a gerince, a támadók tagadják a vádakat.
Brutális felvétel kering az interneten egy Bristolban történt támadásról. A videón az látható, ahogy
egy palesztinpárti aktivista pöröllyel csapott le egy rendőr gerincére, miután társaival egy izraeli cég helyi üzemébe törtek be
– számolt be a Telegraph.
Mint írták, a felvételen jól látszik, ahogy az egyik piros overallba öltözött aktivista az épületek bontásához használatos súlyos eszközzel kétszer is csapást mért egy rendőrre. Ezt követően annak társai sokkolópisztollyal meglőtték, maj a földre teperték a támadót.
A sérült rendőr, Kate Evans őrmester a bíróságon elmondta, hogy éppen az egyik földre vitt aktivistát igyekezett megbilincselni, amikor támadója a kalapáccsal eltörte a gerincét. Sérülése miatt hónapokra munkaképtelenné vált. A támadók minden vádat tagadnak – idézte a lap.
Az elborzasztó videót alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó