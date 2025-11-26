Ft
11. 26.
szerda
palesztinpárti cég pöröly aktivista támadás rendőr felvétel

Sokkoló felvétel: pöröllyel csapott le egy földön fekvő rendőrre a palesztinpárti aktivista

2025. november 26. 20:38

A megtámadott rendőrnek eltört a gerince, a támadók tagadják a vádakat.

2025. november 26. 20:38
null

Brutális felvétel kering az interneten egy Bristolban történt támadásról. A videón az látható, ahogy 

egy palesztinpárti aktivista pöröllyel csapott le egy rendőr gerincére, miután társaival egy izraeli cég helyi üzemébe törtek be 

– számolt be a Telegraph.

Mint írták, a felvételen jól látszik, ahogy az egyik piros overallba öltözött aktivista az épületek bontásához használatos súlyos eszközzel kétszer is csapást mért egy rendőrre. Ezt követően annak társai sokkolópisztollyal meglőtték, maj a földre teperték a támadót.

A sérült rendőr, Kate Evans őrmester a bíróságon elmondta, hogy éppen az egyik földre vitt aktivistát igyekezett megbilincselni, amikor támadója a kalapáccsal eltörte a gerincét. Sérülése miatt hónapokra munkaképtelenné vált. A támadók minden vádat tagadnak – idézte a lap.

Az elborzasztó videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

