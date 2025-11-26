Magyar Péter egyre unalmasabb: ezért tör előre a Fidesz a Tisza kárára

Itt a fordulat, súlyos bajban a Tisza: már a Medián is a Fidesz erősödését méri
Nyolc százalékkal csökkent a kormányváltást szorgalmazók aránya, amely a legalacsonyabb szint 2024 nyara óta.
Az elemzők szerint is javult a közhangulat, amely a Fidesznek kedvez, miközben Magyar Péter kezd unalmassá válni.
A kormánypártok jelentős erősödésére utal az ellenzékhez köthető Medián november második felében végzett közvélemény-kutatása, amelynek eredményeiről a HVG közölt részleteket. A Medián korábban a Tisza Párt jelentős előnyét mérte a Fidesszel szemben, a legfrissebb kutatásuk szerint ugyanakkor a különbség 5 százalékra csökkent. Ennél is fontosabb, hogy
látványosan nőtt azoknak az aránya, akik optimisták az ország jövőjével kapcsolatban, így a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent kormányváltást szorgalmazók aránya, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb szint.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ugyancsak számottevő változás, hogy – a szintén legutóbb 2024 nyarán tapasztalthoz hasonlóan – 34 százalék szerint jó irányba, míg 60 százalék szerint rossz irányba tartanak a dolgok Magyarországon, amely adat borús képet fest ugyan, de javulás a szeptemberi 28–67-es arányhoz képest.
Deák Dániel politológus a Mandiner megkeresésére úgy értékelt, összességében az látható, hogy a Fidesz erősödött idén, a közvélemény-kutatások mindegyike ezt támasztja alá. Ehhez több tényező is hozzájárult, amelyek közül az elemző kiemelte,
Orbán Viktor is aktívan részt vesz a kampányban és hatékonyan szólítja meg a középen álló szavazókat. Kiemelkedően kedvező volt az Orbán-Trump-találkozó fogadtatása, valamint a Washingtonban elért eredmények is a kormányoldalt erősítik.
A politológus szerint összességében is javult a jobboldal pozíciója, amelyhez hozzájárult a Harcosok Klubja, valamint a Digitális Polgári Körök is. Emlékeztetett: több mérés is alátámasztja, hogy az elmúlt időszakban javult a lakosság hangulata. A javuló konjunktúrához hozzájárult az erős és stabil forintárfolyam, az infláció visszaszorítása, a családi adókedvezmény emelése, az szja-mentesség kiterjesztése, vagy a 14. havi nyugdíj bevezetése. Ezek összességében erősítik a Fidesz pozícióját.
Deák Dániel mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy
Magyar Péter kezd unalmassá válni.
Ez látszik a Tisza Párt előválasztásán is, közel sincs meg az a lendület sem, mint a 2022-es ellenzéki előválasztáson.
Deák Dániel arra a fontos körülményre is rámutatott, hogy a baloldalhoz köthető kutatócégek hosszú időn keresztül a Tisza Párt irreális előnyét kimutató eredményeket tettek közzé, befolyásolási céllal.
Érdekes, ahogy közeledik az országgyűlési választás, a Medián egyre kevésbé dobálózik a számokkal. A Republikon viszont nemrég bátran előhozakodott egy furcsa kutatással. Meg is égették vele magukat.
A választások előtt négy hónappal ugyanakkor már a hitelességükre is figyelniük kell az érintett közvélemény-kutatóknak, beleértve a Mediánt is. Emiatt a következő időszakban megjelenő eredmények várhatóan egyre jobban közelítenek majd a valósághoz.
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a középen álló szavazók megnyerésében a Fidesz most jóval sikeresebb. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy a Tisza Párt környezetében, például a jelöltek között is, sok a baloldali kötődésű szereplő, de aligha javítja Magyar Péter pozícióját a napokban kiszivárgott több száz oldalas, súlyos megszorításokat tartalmazó és radikális baloldali gazdaságpolitikai irányváltásról árulkodó, részletes Tisza-program sem – tette hozzá Deák Dániel.
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
A Medián közvélemény-kutatására reagálva Török Gábor Facebook-bejegyzésében azt írta, „a Tisza 1, a Fidesz 3 százalékpontot erősödött a teljes népességben a Medián legújabb felmérésében.”
A Fidesz tehát ősszel egyértelműen javított a pozícióján, amit az is jól mutat, hogy a közhangulatban is javulás tapasztalható az intézet adatai szerint
– emelte ki a politológus, akiről a közelmúltban felmerült, hogy a Tisza választási győzelme esetén az új kormány tagja lenne. Török Gábor cáfolta a vele kapcsolatos feltételezéseket.
Nyitókép: Faktumprojekt.hu
