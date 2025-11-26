Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medián Tisza Párt Medián közvélemény-kutatás Magyar Péter Fidesz Deák Dániel politológus

Magyar Péter egyre unalmasabb: ezért tör előre a Fidesz a Tisza kárára

2025. november 26. 20:30

Az elemzők szerint is javult a közhangulat, amely a Fidesznek kedvez, miközben Magyar Péter kezd unalmassá válni.

2025. november 26. 20:30
medián

A kormánypártok jelentős erősödésére utal az ellenzékhez köthető Medián november második felében végzett közvélemény-kutatása, amelynek eredményeiről a HVG közölt részleteket. A Medián korábban a Tisza Párt jelentős előnyét mérte a Fidesszel szemben, a legfrissebb kutatásuk szerint ugyanakkor a különbség 5 százalékra csökkent. Ennél is fontosabb, hogy 

látványosan nőtt azoknak az aránya, akik optimisták az ország jövőjével kapcsolatban, így a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent kormányváltást szorgalmazók aránya, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb szint.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ugyancsak számottevő változás, hogy – a szintén legutóbb 2024 nyarán tapasztalthoz hasonlóan – 34 százalék szerint jó irányba, míg 60 százalék szerint rossz irányba tartanak a dolgok Magyarországon, amely adat borús képet fest ugyan, de javulás a szeptemberi 28–67-es arányhoz képest.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter egyre unalmasabbá válik

Deák Dániel politológus a Mandiner megkeresésére úgy értékelt, összességében az látható, hogy a Fidesz erősödött idén, a közvélemény-kutatások mindegyike ezt támasztja alá. Ehhez több tényező is hozzájárult, amelyek közül az elemző kiemelte, 

Orbán Viktor is aktívan részt vesz a kampányban és hatékonyan szólítja meg a középen álló szavazókat. Kiemelkedően kedvező volt az Orbán-Trump-találkozó fogadtatása, valamint a Washingtonban elért eredmények is a kormányoldalt erősítik.

A politológus szerint összességében is javult a jobboldal pozíciója, amelyhez hozzájárult a Harcosok Klubja, valamint a Digitális Polgári Körök is. Emlékeztetett: több mérés is alátámasztja, hogy az elmúlt időszakban javult a lakosság hangulata. A javuló konjunktúrához hozzájárult az erős és stabil forintárfolyam, az infláció visszaszorítása, a családi adókedvezmény emelése, az szja-mentesség kiterjesztése, vagy a 14. havi nyugdíj bevezetése. Ezek összességében erősítik a Fidesz pozícióját.

Deák Dániel mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy

Magyar Péter kezd unalmassá válni.

Ez látszik a Tisza Párt előválasztásán is, közel sincs meg az a lendület sem, mint a 2022-es ellenzéki előválasztáson. 

Óvatosabbak az ellenzékhez köthető intézetek

Deák Dániel arra a fontos körülményre is rámutatott, hogy a baloldalhoz köthető kutatócégek hosszú időn keresztül a Tisza Párt irreális előnyét kimutató eredményeket tettek közzé, befolyásolási céllal.

Ezt is ajánljuk a témában

A választások előtt négy hónappal ugyanakkor már a hitelességükre is figyelniük kell az érintett közvélemény-kutatóknak, beleértve a Mediánt is. Emiatt a következő időszakban megjelenő eredmények várhatóan egyre jobban közelítenek majd a valósághoz.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a középen álló szavazók megnyerésében a Fidesz most jóval sikeresebb. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy a Tisza Párt környezetében, például a jelöltek között is, sok a baloldali kötődésű szereplő, de aligha javítja Magyar Péter pozícióját a napokban kiszivárgott több száz oldalas, súlyos megszorításokat tartalmazó és radikális baloldali gazdaságpolitikai irányváltásról árulkodó, részletes Tisza-program sem – tette hozzá Deák Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

Török Gábor szerint is javul a közhangulat

A Medián közvélemény-kutatására reagálva Török Gábor Facebook-bejegyzésében azt írta, „a Tisza 1, a Fidesz 3 százalékpontot erősödött a teljes népességben a Medián legújabb felmérésében.”

A Fidesz tehát ősszel egyértelműen javított a pozícióján, amit az is jól mutat, hogy a közhangulatban is javulás tapasztalható az intézet adatai szerint 

– emelte ki a politológus, akiről a közelmúltban felmerült, hogy a Tisza választási győzelme esetén az új kormány tagja lenne. Török Gábor cáfolta a vele kapcsolatos feltételezéseket.

Nyitókép: Faktumprojekt.hu

***

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. november 26. 22:02
boldog-vagyok... Magyar Peti a 32%-os ÁFA királya? Mindeközben jelenlega valóságban a magyar effektív áfa-teher 18,5%. Kaján kevesebb. Szívesen.
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. november 26. 21:59
Már a szektatagok is belefáradtak a poloska hazudozásaiba. A mandi trollszarok közül még mindig kitart néhány agyhalott, talán fél tucatnyian maradtak. Ők továbbra is mantrázgatják a visszhangkamrájukban hogy ők a töPPség. Vicces a picsogásuk. Tetszik.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 26. 21:55
25->27%, 2012 Jan. 1. Fidesz az adóemelés kormánya. Azóta hozzávágott még a békemalac 4,5% kisker adót, így a kaja 31,5% áfával battyog. Ízlelgessétek birkák.
Válasz erre
0
1
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 26. 21:53
Szóval vezet a Tisza. Már a Fideszmédiában is.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!