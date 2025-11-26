Magyar Péter egyre unalmasabb: ezért tör előre a Fidesz a Tisza kárára

Deák Dániel politológus a Mandiner megkeresésére úgy értékelt, összességében az látható, hogy a Fidesz erősödött idén, a közvélemény-kutatások mindegyike ezt támasztja alá. Ehhez több tényező is hozzájárult, amelyek közül az elemző kiemelte,

Orbán Viktor is aktívan részt vesz a kampányban és hatékonyan szólítja meg a középen álló szavazókat. Kiemelkedően kedvező volt az Orbán-Trump-találkozó fogadtatása, valamint a Washingtonban elért eredmények is a kormányoldalt erősítik.

A politológus szerint összességében is javult a jobboldal pozíciója, amelyhez hozzájárult a Harcosok Klubja, valamint a Digitális Polgári Körök is. Emlékeztetett: több mérés is alátámasztja, hogy az elmúlt időszakban javult a lakosság hangulata. A javuló konjunktúrához hozzájárult az erős és stabil forintárfolyam, az infláció visszaszorítása, a családi adókedvezmény emelése, az szja-mentesség kiterjesztése, vagy a 14. havi nyugdíj bevezetése. Ezek összességében erősítik a Fidesz pozícióját.

Deák Dániel mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy