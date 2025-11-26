Ezeket vinné magával Orbán Viktor az űrbe (VIDEÓ)

Ajándékot vitt Kapu Tibor Orbán Viktornak (VIDEÓ)
A megható átadóról felvétel is készült.
„Nem mindegy, hogy utazunk vagy menekülünk” – reagált Kapu Tibor kérdésére a miniszterelnök.
Ahogy arról beszámoltunk, az első Mandiner-gála csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutatóűrhajós beszélgetése volt.
A beszélgetés során a HUNOR-program űrhajósa többek között azt a kérdést tette fel a miniszterelnöknek, hogy mi az, amit mindenképp magával vinne egy űrutazásra. Orbán Viktor ekkor visszakérdezett, hogy utazásról vagy menekülésről van-e szó, mert nem mindegy.
Majd elárulta, hogy egy űrutazáskor biztos magával vinné
„Hátha egyszer visszajövök, és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba, ahogy ezt én megkaphattam Öntől” – folytatta.
Az eddig elhangzottakhoz hozzátette még a futball labdát, valamint kicsit meglepő mód a székelybicskát.
Ha ez megvan, akkor nagyjából rendben vagyunk”
– hangzott el a rendhagyó interjú során.
A fent idézett beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
