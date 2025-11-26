Ezeket vinné magával Orbán Viktor az űrbe (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, az első Mandiner-gála csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutatóűrhajós beszélgetése volt.

A beszélgetés során a HUNOR-program űrhajósa többek között azt a kérdést tette fel a miniszterelnöknek, hogy mi az, amit mindenképp magával vinne egy űrutazásra. Orbán Viktor ekkor visszakérdezett, hogy utazásról vagy menekülésről van-e szó, mert nem mindegy.