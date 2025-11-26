Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fénykép űrhajós Kapu Tibor Mandiner-gála zászló utazás Orbán Viktor

Ezeket vinné magával Orbán Viktor az űrbe (VIDEÓ)

2025. november 26. 22:11

„Nem mindegy, hogy utazunk vagy menekülünk” – reagált Kapu Tibor kérdésére a miniszterelnök.

2025. november 26. 22:11
null

Ahogy arról beszámoltunk, az első Mandiner-gála csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutatóűrhajós beszélgetése volt. 

A beszélgetés során a HUNOR-program űrhajósa többek között azt a kérdést tette fel a miniszterelnöknek, hogy mi az, amit mindenképp magával vinne egy űrutazásra. Orbán Viktor ekkor visszakérdezett, hogy utazásról vagy menekülésről van-e szó, mert nem mindegy.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Majd elárulta, hogy egy űrutazáskor biztos magával vinné 

  • az unokái fényképét,
  • de vinné magával azt a zászlót is, amit Kaputól kapott, és ami már megjárta az űrt.

„Hátha egyszer visszajövök, és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba, ahogy ezt én megkaphattam Öntől” – folytatta. 

Az eddig elhangzottakhoz hozzátette még a futball labdát, valamint kicsit meglepő mód a székelybicskát. 

Ha ez megvan, akkor nagyjából rendben vagyunk”

 – hangzott el a rendhagyó interjú során.

A fent idézett beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!