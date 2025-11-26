Ft
11. 26.
szerda
11. 26.
szerda
Kapu Tibor Mandiner-gála zászló ajándék Orbán Viktor miniszterelnök felvétel világűr

Ajándékot vitt Kapu Tibor Orbán Viktornak (VIDEÓ)

2025. november 26. 19:48

A megható átadóról felvétel is készült.

2025. november 26. 19:48
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az első Mandiner-gála csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutatóűrhajós beszélgetése. 

Kapu egy ajándékkal is kedveskedett a kormányfőnek, melyet a színpadra lépésük előtt adott át. 

Második asztronautánk egy olyan magyar zászlót vitt Orbán Viktornak, amely megjárta a világűrt.

Nemzeti büszkeségünk azt is elárulta a miniszterelnöknek, hogy a zászlót már egy korábbi fotón is láthatta a közösségi médiában, sőt, e jeles alkalomra ő maga vasalta ki, hogy ne legyen olyan gyűrött, mint fogalmazott.

A megható pillanatról készült felvételt alább tekintheti meg:

A történtekről Orbán Viktor is beszámolt közösségi oldalán, ahol megköszönte a meglepetést Kapu Tibornak. Kísérőszövegként azt írta:

Az űrből még nem volt magyar zászlóm”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

pollip
2025. november 26. 21:18
Szép ajándék! Ráadásul ő vasalta ki:-)
Válasz erre
3
0
Takagi
2025. november 26. 19:59
Nagyon kedves. Tibor egy intelligens,okos ember.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!