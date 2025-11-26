Ajándékot vitt Kapu Tibor Orbán Viktornak (VIDEÓ)

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!
Szerdán 19 órakor kezdődik a Mandiner díjátadó gálája, az eseményen Orbán Viktor és Kapu Tibor is részt vesz. Exkluzív beszélgetésüket a Mandiner olvasói élőben követhetik.
A megható átadóról felvétel is készült.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az első Mandiner-gála csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutatóűrhajós beszélgetése.
Kapu egy ajándékkal is kedveskedett a kormányfőnek, melyet a színpadra lépésük előtt adott át.
Második asztronautánk egy olyan magyar zászlót vitt Orbán Viktornak, amely megjárta a világűrt.
Nemzeti büszkeségünk azt is elárulta a miniszterelnöknek, hogy a zászlót már egy korábbi fotón is láthatta a közösségi médiában, sőt, e jeles alkalomra ő maga vasalta ki, hogy ne legyen olyan gyűrött, mint fogalmazott.
A megható pillanatról készült felvételt alább tekintheti meg:
A történtekről Orbán Viktor is beszámolt közösségi oldalán, ahol megköszönte a meglepetést Kapu Tibornak. Kísérőszövegként azt írta:
Az űrből még nem volt magyar zászlóm”.
