Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Élőben közvetítjük Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor űrhajós beszélgetését a Mandiner díjátadó gálán, szerdán 19 órától.

A Mandiner Díjátadó Gála november 26-án kerül megrendezésre a Várkert Bazárban. Az ünnepi eseményen átadásra kerülnek majd a Mandiner-díjak is, melyek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.