Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Szerdán 19 órakor kezdődik a Mandiner díjátadó gálája, az eseményen Orbán Viktor és Kapu Tibor is részt vesz. Exkluzív beszélgetésüket a Mandiner olvasói élőben követhetik.
Élőben közvetítjük Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor űrhajós beszélgetését a Mandiner díjátadó gálán, szerdán 19 órától.
A Mandiner Díjátadó Gála november 26-án kerül megrendezésre a Várkert Bazárban. Az ünnepi eseményen átadásra kerülnek majd a Mandiner-díjak is, melyek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.
A Mandiner Díjátadó Gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat
– nyilatkozta a rendezvényről korábban Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.
Az est fénypontját élőben nézhetik végig kedves olvasóink és nézőink: Orbán Viktor magyar miniszterelnök Kapu Tibor űrhajóssal fog beszélgetni! Érdemes velünk tartani!
Nyitókép: Mandiner-grafika