Kövesse élőben a Mandiner Díjátadó Gálát!

Mandiner Díj 2025: vajon ki lesz az év közéleti személyisége?
A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Azon dolgozunk, hogy a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. Ebben most Ön is segíthet.
Az ünnepi eseményen átadásra kerülnek majd a Mandiner-díjak is.
A Mandiner Díjátadó Gála november 26-án kerül megrendezésre a Várkert Bazárban. Az ünnepi eseményen átadásra kerülnek majd a Mandiner-díjak is, melyek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak,
és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.
„A Mandiner Díjátadó Gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – nyilatkozta a rendezvényről Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.
A gálaműsort szerdán 19:00-21:00-ig élőben követhetik majd a Mandiner YouTube-csatornáján.
Tartsanak velünk!
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Azon dolgozunk, hogy a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. Ebben most Ön is segíthet.
Nyitókép: Mandiner-kreatív