Kövesse élőben a Mandiner Díjátadó Gálát!

A Mandiner Díjátadó Gála november 26-án kerül megrendezésre a Várkert Bazárban. Az ünnepi eseményen átadásra kerülnek majd a Mandiner-díjak is, melyek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak,

és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

„A Mandiner Díjátadó Gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – nyilatkozta a rendezvényről Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.