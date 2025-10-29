Mandiner Díj 2025: vajon ki lesz az év közéleti személyisége?

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év közéleti személyisége díj jelöltjei:

Kapu Tibor: Magyar Szent István-renddel kitüntetett magyar gépészmérnök, űrhajós

Lázár János: építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő

Gulyás Gergely: Magyarország miniszterelnökségét vezető minisztere

Nagy Elek: építész, üzletember, a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke

Schmidt Mária: Széchenyi-díjas magyar történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója

Navracsics Tibor: jogász, politológus, egyetemi docens, az ötödik Orbán kormány területfejlesztési minisztere

Kocsis Máté: a Fidesz frakcióvezetője

Takács Péter: a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára

Kövér László: jogász, politikus, 2010-től az Országgyűlés elnöke

Szijjártó Péter: Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere

Kérjük, szavazzanak! November 5-ig van erre lehetőségük.

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – mondta a november 26-án megrendezésre kerülő Mandiner Gáláról Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.