Megszületett Varga Juditék döntése: szavazzon Ön is!

Itt a nagy bejelentés: fontos feladatot vállalt el Varga Judit – Kudlik Júlia, Kemény Dénes és Stumpf István is csatlakozik hozzá
A Mandiner díjátadó gála november 26-án lesz a Várkert Bazárban.
November 5-ig adhatjuk el voksunkat a Mandiner-díj jelöltjeire.
Mint arról beszámoltunk, a Mandiner első alkalommal keresi az év legkiemelkedőbb személyiségeit és vállalkozásait! Lapunk idén indította útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.
A jelöltállítás október 15-ig tartott, majd összeült a zsűri, Kudlik Júlia, Varga Judit, Kemény Dénes, Stumpf István, Szalai Zoltán és Kereki Gergő, amely kategóriánként kiválasztotta a 10-10 jelöltet.
Mostantól lehet szavazni a jelöltekre az online felületeinken egészen november 5-ig. A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a november 26-i Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.
SZAVAZNI AZ ALÁBBI LINKEN LEHET!
AZ ÉV ELEMZŐJE
Deák Dániel
G. Fodor Gábor
Mráz Ágoston Sámuel
Kiszelly Zoltán
Schiffer András
Hortay Olivér
ifj. Lomnici Zoltán
Kiss Rajmund
Lánczi András
Nógrádi György
AZ ÉV INFLUENSZERE
Lentulai Krisztián
Gianni Annoni
Gulyás Virág
Bohár Dániel
Kapás Boglárka
Szűcs Gábor
Pityinger László (Dopeman)
Halmi Bence
Trunk Tamás
Filep Dávid
AZ ÉV KÖZÉLETI KÜLFÖLDI SZEMÉLYISÉGE
Charlie Kirk
Andrej Babis
Robert Fico
Karol Nawrocki
Donald Trump
JD Vance
Marine Le Pen
Alice Weidel
Giorgia Meloni
Sebastian Kurz
AZ ÉV KÖZÉLETI MAGYAR SZEMÉLYISÉGE
Kapu Tibor
Lázár János
Gulyás Gergely
Nagy Elek
Schmidt Mária
Navracsics Tibor
Kocsis Máté
Takács Péter
Kövér László
Szijjártó Péter
AZ ÉV KULTURÁLIS SZEMÉLYISÉGE
Miklósa Erika
Ákos
Szörényi Levente
Bán János (Bán Mór)
Melocco Miklós
Krasznahorkai László
Ókovács Szilveszter
Demjén Ferenc
Szente Vajk
Pál István Szalonna
AZ ÉV LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ VÁLLALKOZÁSA – KIS-KÖZÉP
Hitel Kiadó
Erdélyi Szalon Könyvkiadó
Kravtex Kft.
Simons Burger
Balázs Kicks
Skrabski Borászat
Rókusfaly Birtok Kft.
Főtaxi Zrt.
Somló Spirit Kft. (Balaton Gin)
Naturtex Zrt.
AZ ÉV LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ NAGYVÁLLALATA
MOL Nyrt.
Gyermelyi Tészta
Richter Gedeon Nyrt.
Béres Gyógyszertár Zrt.
OTP Bank Nyrt.
MVM Zrt.
MBH Nyrt.
4iG Nyrt.
Master Good Kft.
Waberer’s International Nyrt.
AZ ÉV MŰSORVEZETŐJE
Cs. Király Tamás
Kacsoh Dániel
Molnár Mátyás
Szabó Zsófi
Velkovics Vilmos
Gulyás István
Mészáros Nóri
Marsi Anikó
Németh Balázs
Pócza István
AZ ÉV NEMZETKÖZI ÚJSÁGÍRÓJA
Roger Köppel
Ben Shapiro
Rod Dreher
Tucker Carlson
Michal Karnowski
Matt Goodwin
Denis Prager
Michael Knowles
Ralf Schuler
Roland Tichy
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA
Tóth Balázs
Kós Hubert
Szoboszlai Dominik
Kopasz Bálint
Varga Barnabás
Tóth Alex
Dibusz Dénes
Csizmadia Kolos
Kerkez Milos
Marozsán Fábián
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA
Ekler Luca
Keszthelyi Rita
Szilágyi Dorottya
Csikós Zsóka
Guzi Blanka
Gyertyás Róza
Szűcs Luca
Vas Kata Blanka
Győri-Lukács Viktória
Lubics Szilvia
AZ ÉV ÚJSÁGÍRÓJA
Kohán Mátyás
Pilhál György
Hont András
Bayer Zsolt
Móna Márk
Boris Kálnoky
Csuhaj Ildikó
Szalai Laura
Császár Attila
Szilvay Gergely
Fotó: Mandiner/Földházi Árpád