Megszületett Varga Juditék döntése: szavazzon Ön is!

Mint arról beszámoltunk, a Mandiner első alkalommal keresi az év legkiemelkedőbb személyiségeit és vállalkozásait! Lapunk idén indította útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

A jelöltállítás október 15-ig tartott, majd összeült a zsűri, Kudlik Júlia, Varga Judit, Kemény Dénes, Stumpf István, Szalai Zoltán és Kereki Gergő, amely kategóriánként kiválasztotta a 10-10 jelöltet.