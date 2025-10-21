Ft
10. 21.
kedd
Mandiner hu díj Varga Judit

Megszületett Varga Juditék döntése: szavazzon Ön is!

2025. október 21. 16:29

November 5-ig adhatjuk el voksunkat a Mandiner-díj jelöltjeire.

2025. október 21. 16:29
null

Mint arról beszámoltunk, a Mandiner első alkalommal keresi az év legkiemelkedőbb személyiségeit és vállalkozásait! Lapunk idén indította útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

A jelöltállítás október 15-ig tartott, majd összeült a zsűri, Kudlik Júlia, Varga Judit, Kemény Dénes, Stumpf István, Szalai Zoltán és Kereki Gergő, amely kategóriánként kiválasztotta a 10-10 jelöltet.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Forrás: Mandiner

Mostantól lehet szavazni a jelöltekre az online felületeinken egészen november 5-ig. A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a november 26-i Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

SZAVAZNI AZ ALÁBBI LINKEN LEHET!

Jelöltek a 12 kategóriában:

 

 AZ ÉV ELEMZŐJE 

Deák Dániel
G. Fodor Gábor  
Mráz Ágoston Sámuel  
Kiszelly Zoltán  
Schiffer András  
Hortay Olivér  
ifj. Lomnici Zoltán  
Kiss Rajmund  
Lánczi András  
Nógrádi György  

AZ ÉV INFLUENSZERE 

Lentulai Krisztián  
Gianni Annoni  
Gulyás Virág  
Bohár Dániel  
Kapás Boglárka  
Szűcs Gábor  
Pityinger László (Dopeman)  
Halmi Bence  
Trunk Tamás  
Filep Dávid 

AZ ÉV KÖZÉLETI KÜLFÖLDI SZEMÉLYISÉGE 

Charlie Kirk  
Andrej Babis  
Robert Fico  
Karol Nawrocki 
Donald Trump  
JD Vance  
Marine Le Pen  
Alice Weidel  
Giorgia Meloni  
Sebastian Kurz  

AZ ÉV KÖZÉLETI MAGYAR SZEMÉLYISÉGE 

Kapu Tibor 
Lázár János  
Gulyás Gergely 
Nagy Elek  
Schmidt Mária  
Navracsics Tibor  
Kocsis Máté  
Takács Péter  
Kövér László  
Szijjártó Péter   

AZ ÉV KULTURÁLIS SZEMÉLYISÉGE 

Miklósa Erika  
Ákos
Szörényi Levente  
Bán János (Bán Mór)  
Melocco Miklós  
Krasznahorkai László  
Ókovács Szilveszter  
Demjén Ferenc  
Szente Vajk  
Pál István Szalonna  

AZ ÉV LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ VÁLLALKOZÁSA – KIS-KÖZÉP 

Hitel Kiadó  
Erdélyi Szalon Könyvkiadó  
Kravtex Kft.  
Simons Burger  
Balázs Kicks  
Skrabski Borászat  
Rókusfaly Birtok Kft.  
Főtaxi Zrt. 
Somló Spirit Kft. (Balaton Gin) 
Naturtex Zrt. 

AZ ÉV LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ NAGYVÁLLALATA 

MOL Nyrt.  
Gyermelyi Tészta  
Richter Gedeon Nyrt.  
Béres Gyógyszertár Zrt.  
OTP Bank Nyrt.  
MVM Zrt.  
MBH Nyrt.  
4iG Nyrt.  
Master Good Kft.  
Waberer’s International Nyrt.  

AZ ÉV MŰSORVEZETŐJE 

Cs. Király Tamás  
Kacsoh Dániel  
Molnár Mátyás  
Szabó Zsófi  
Velkovics Vilmos  
Gulyás István  
Mészáros Nóri  
Marsi Anikó  
Németh Balázs  
Pócza István  

AZ ÉV NEMZETKÖZI ÚJSÁGÍRÓJA 

Roger Köppel  
Ben Shapiro  
Rod Dreher  
Tucker Carlson  
Michal Karnowski  
Matt Goodwin
Denis Prager  
Michael Knowles  
Ralf Schuler
Roland Tichy 

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA 

Tóth Balázs
Kós Hubert
Szoboszlai Dominik  
Kopasz Bálint  
Varga Barnabás  
Tóth Alex  
Dibusz Dénes  
Csizmadia Kolos  
Kerkez Milos  
Marozsán Fábián 

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA 

Ekler Luca 
Keszthelyi Rita 
Szilágyi Dorottya 
Csikós Zsóka  
Guzi Blanka  
Gyertyás Róza  
Szűcs Luca  
Vas Kata Blanka  
Győri-Lukács Viktória  
Lubics Szilvia 

AZ ÉV ÚJSÁGÍRÓJA 

Kohán Mátyás  
Pilhál György  
Hont András  
Bayer Zsolt  
Móna Márk  
Boris Kálnoky  
Csuhaj Ildikó  
Szalai Laura  
Császár Attila  
Szilvay Gergely

SZAVAZNI AZ ALÁBBI LINKEN LEHET!

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

