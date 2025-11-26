Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Az Európai Unió vezetése továbbra is kitart az ukrajnai háború támogatása mellett. Ráadásul ahogy a bevezetőben is írtuk, Von der Leyen arra kéri tagállamokat, hogy soha nem látott mértékű támogatást nyújtsunk Zelenszkijnek. Ráadásul még az sem tisztázott, hogy a százharmincöt milliárd eurót hitelből, vagy a tagországok hozzájárulásával teremtenék elő.

Hogy közelebb hozzuk ezt a hatalmas összeget: ennyi pénz elég lenne Magyarországon hét évig a nyugdíjak kifizetésére, valamint tizenöt évre lehetne belőle a teljes egészségügyet finanszírozni.

Ugyanakkor meg napról-napra kerülnek elő a korrupciós ügyek Ukrajnából, hogy mire is megy el az európai adófizetők pénze. A segítségnyújtás mellett azonban más motivációja is lehet a Bizottságnak, melyet a Mestertervben jártunk körbe.