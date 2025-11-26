Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
A Mestertervben utánajártunk, mikortól lépne életbe az új szabályozás és mit jelentene ez Magyarország számára.
Az Európai Bizottság elnöke még jobban magához láncolná az uniós országokat.
Az Európai Unió vezetése továbbra is kitart az ukrajnai háború támogatása mellett. Ráadásul ahogy a bevezetőben is írtuk, Von der Leyen arra kéri tagállamokat, hogy soha nem látott mértékű támogatást nyújtsunk Zelenszkijnek. Ráadásul még az sem tisztázott, hogy a százharmincöt milliárd eurót hitelből, vagy a tagországok hozzájárulásával teremtenék elő.
Hogy közelebb hozzuk ezt a hatalmas összeget: ennyi pénz elég lenne Magyarországon hét évig a nyugdíjak kifizetésére, valamint tizenöt évre lehetne belőle a teljes egészségügyet finanszírozni.
Ugyanakkor meg napról-napra kerülnek elő a korrupciós ügyek Ukrajnából, hogy mire is megy el az európai adófizetők pénze. A segítségnyújtás mellett azonban más motivációja is lehet a Bizottságnak, melyet a Mestertervben jártunk körbe.
Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, hogy valamilyen mesterterv húzódik meg a bizottság elnökének levele mögött. Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott, hogy ez egy csalétek.
Az igazi terv az, hogy eladósítsák az Európai Uniót. Ez az eladósítás növelné Brüsszelnek a szerepét. Ugye eddig tilos volt eladósítani, csak a COVID kapcsán tett egyszeri kivételt Brüsszel.
Meglátása szerint teljes abszurditás, hogy az európaiaktól akarják bevonni a pénzt, amit majd Ukrajnájának adnának, amibe nyilvánvaló, hogy senki nem fog belemenni. Magyarán egyetlen út fog maradni: a hitelfelvétel.
Leszögezte, hogy az eladósított Unió Brüsszel szerepét és hatalmát fogja növelni, míg a tagállamokat még jobban kiszolgálja von der Leyen felé.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.