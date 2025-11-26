Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Rendkívüli!

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Volodimir Zelesznkij Ursula von dr Leyen Mesterterv Mráz Ágoston Sámuel

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

2025. november 26. 16:12

Az Európai Bizottság elnöke még jobban magához láncolná az uniós országokat.

2025. november 26. 16:12
null

Az Európai Unió vezetése továbbra is kitart az ukrajnai háború támogatása mellett. Ráadásul ahogy a bevezetőben is írtuk, Von der Leyen arra kéri tagállamokat, hogy soha nem látott mértékű támogatást nyújtsunk Zelenszkijnek. Ráadásul még az sem tisztázott, hogy a százharmincöt milliárd eurót hitelből, vagy a tagországok hozzájárulásával teremtenék elő.

Hogy közelebb hozzuk ezt a hatalmas összeget: ennyi pénz elég lenne Magyarországon hét évig a nyugdíjak kifizetésére, valamint tizenöt évre lehetne belőle a teljes egészségügyet finanszírozni. 

Ugyanakkor meg napról-napra kerülnek elő a korrupciós ügyek Ukrajnából, hogy mire is megy el az európai adófizetők pénze. A segítségnyújtás mellett azonban más motivációja is lehet a Bizottságnak, melyet a Mestertervben jártunk körbe.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, hogy valamilyen mesterterv húzódik meg a bizottság elnökének levele mögött. Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott, hogy ez egy csalétek.

Az igazi terv az, hogy eladósítsák az Európai Uniót. Ez az eladósítás növelné Brüsszelnek a szerepét. Ugye eddig tilos volt eladósítani, csak a COVID kapcsán tett egyszeri kivételt Brüsszel.

Meglátása szerint teljes abszurditás, hogy az európaiaktól akarják bevonni a pénzt, amit majd Ukrajnájának adnának, amibe nyilvánvaló, hogy senki nem fog belemenni. Magyarán egyetlen út fog maradni: a hitelfelvétel.

Leszögezte, hogy az eladósított Unió Brüsszel szerepét és hatalmát fogja növelni, míg a tagállamokat még jobban kiszolgálja von der Leyen felé.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. november 26. 18:58
Le a terrorista eu-val és a gyilkos zongoristával.Europa miért háborúzik az oroszokkal ?
Válasz erre
0
0
templar62
2025. november 26. 18:05
Abzug . Svindli . EBURAFAKÓ.
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. november 26. 18:03
Abban a parlamentben, ahol mindenért 1OO%-os egyetértést és támogatást várnak el, ott NINCS demokrácia. Az ilyen felhivás arra jó, hogy a parlamenti döntésért SENKI ne legyen felelős. Az igazi demokráciában lehetnek ellenvélemények, hiszen több párt szavaz, megengedett a vita is érveléssel.
Válasz erre
2
0
Korrupt Kornél
2025. november 26. 17:19
Lehetne végre valamit csinálni ezzel a vén kurvával? "azon kívül"... Az euban már több a puszi, a csók, mint Brezsnyev elvtárséknál volt! Igaz az euban is a komcsik...
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!