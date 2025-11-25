Összetörték Von der Leyen álmát: Magyarországgal közösen akarnak gátat szabni Brüsszel tervének

Leadták a drótot Orbán érkezéséről: ekkora meglepetésre még a miniszterelnök sem számított (VIDEÓ)
Karol Nawrocki lengyel elnök prágai látogatásán Andrej Babis leendő cseh miniszterelnökkel, a választások győztesével egyeztetett – írja a Do Rzeczy.
Babis jelezte, hogy kormányfőként támogatná a Visegrádi Csoport újjáélesztését.
Nawrocki az EU centralizációja ellen lépett fel, javasolta az Európai Tanács elnöki posztjának megszüntetését és a tagállami vezetők szerepének visszaállítását.
A felek egyetértettek abban, hogy eltérő ukrajnai álláspontok mellett is lehet együttműködni energetikai és migrációs kérdésekben.
