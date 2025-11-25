Ft
11. 25.
kedd
11. 25.
kedd
Karol Nawrocki Lengyelország Magyarország Andrej Babis Ursula von der Leyen centralizáció Csehország Orbán Viktor EU Európai Unió

Összetörték Von der Leyen álmát: Magyarországgal közösen akarnak gátat szabni Brüsszel tervének

2025. november 25. 15:26

Ebből nem lesz Európai Egyesült Államok.

2025. november 25. 15:26
null

Karol Nawrocki lengyel elnök prágai látogatásán Andrej Babis leendő cseh miniszterelnökkel, a választások győztesével egyeztetett – írja a Do Rzeczy.

Babis jelezte, hogy kormányfőként támogatná a Visegrádi Csoport újjáélesztését.

Nawrocki az EU centralizációja ellen lépett fel, javasolta az Európai Tanács elnöki posztjának megszüntetését és a tagállami vezetők szerepének visszaállítását.

A felek egyetértettek abban, hogy eltérő ukrajnai álláspontok mellett is lehet együttműködni energetikai és migrációs kérdésekben.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Összesen 5 komment

lendvaiildiko
2025. november 25. 16:17
SZÜNJÖN MEG URZIKA IS! MEG A FAARCÚ COSTA IS!!
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. november 25. 16:06
Nem az álmát kell összetörni,hanem őt!
Válasz erre
2
0
Bolognese
2025. november 25. 15:47
Az európai országok vezetői székébe ültetett agyagedények EURÓPA ELLENSÉGEI. Ki kell iktatni őket a rendszerből - minél hamarabb annál, kevesebb kárt tudnak okozni.
Válasz erre
6
0
balbako_
2025. november 25. 15:37
Alakul a dolog, szépen alakul....
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!