Leadták a drótot Orbán érkezéséről: ekkora meglepetésre még a miniszterelnök sem számított (VIDEÓ)

Megtette az első lépést a győzelem felé Orbán: még ősellenségeket is sikerült kibékítenie (VIDEÓ)
Nagy Feró is jelen volt az eseményen.
Még Lázár János is csak pislogott.
Újabb videót osztott meg az utazásairól Orbán Viktor. A miniszterelnök ezúttal Zalában járt Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában.
Egy benzinkútra betérve nagy meglepetés várta a duót.
A tulajdonos, Zoli bácsi meghívta őket egy kávéra, mivel a benzinkúton dolgozók „leadták a drótot” a vendégek érkezéséről.
A felvételt ide kattintva tudja megtekinteni.
