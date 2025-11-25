Ft
Leadták a drótot Orbán érkezéséről: ekkora meglepetésre még a miniszterelnök sem számított (VIDEÓ)

2025. november 25. 14:43

Még Lázár János is csak pislogott.

2025. november 25. 14:43
null

Újabb videót osztott meg az utazásairól Orbán Viktor. A miniszterelnök ezúttal Zalában járt Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában.

Egy benzinkútra betérve nagy meglepetés várta a duót.

A tulajdonos, Zoli bácsi meghívta őket egy kávéra, mivel a benzinkúton dolgozók „leadták a drótot” a vendégek érkezéséről.

A felvételt ide kattintva tudja megtekinteni.

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

balatontihany-25
2025. november 25. 15:52
Jaj, ne mán'..! Olyan gyenge kis trükk ez. Na, majd pont a benzinkút tulajdonosa nem tudott arról, hogy érkezik oda a miniszterelnök. Vicces. Aki amúgy sosem menet közben tankol (ezt nem engedheti meg magának a sofőrje, mindig tele tankkal indulnak, s az akkor is elég oda-vissza, ha Zaláig mennek), szóval alaposan meg volt ez tervezve, a Mandiner viszont eladja itt a "nagy megeleptést". Még Lázár János is "csak pislogott". Meg én is csak pislogok ezen a nagy kamuzáson.
bagira004
2025. november 25. 15:50
Orbán úr nagyon jól kampányol, remek . Nép között járni kelni beszélgetni , meglepetés érkezést . Ha egy bevásárlói nagyobb boltba valami kicsiségért bemenni nép közé vegyülni váratlanul embereket megszólítani , csak kávéra egy üdítőre ,olyan helyeken ahol népes forgalom van , beszélgetni érdeklődni . Ez csinálja a népszerűrűséget nem a nagy csindrattatta vonulás , az úti célt még a sajtó dobra se verjék . Ez az igazi kampány.
red-bullshit
2025. november 25. 15:35
Indexeltek és kértek egy kávét. (áthallásos)
belbuda
2025. november 25. 15:33
A pénteki Moszkvai látogatása a tartótisztjénél még nem publikus…
