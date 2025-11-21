Megtette az első lépést a győzelem felé Orbán: még ősellenségeket is sikerült kibékítenie (VIDEÓ)

Megeheti a sárga irigység Magyar Pétert: óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, és mindenki csak egyet szeretne (VIDEÓ)
Egyértelmű üzenetet küldött a miniszterelnök.
Nagy Feró is jelen volt az eseményen.
Orbán Viktor egy új videót osztott meg a Facebook-oldalán. A felvételen azt lehet látni, hogy a miniszterelnök több emberrel is beszélget, szelfizik, miközben a háttérben egy pult látszik, felette a „Mondjunk nemet a háborús tervekre!” molinóval.
Külön érdekesség, hogy a videóban még Nagy Feró is feltűnik.
A kormányfő beszélgetéséből az is kiderül, hogy immár az „ősellenségnek” számító fradisták és Újpest-szurkolók is egy csapatban vannak, mivel mindannyian ellenzik Brüsszel háborús terveit.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
