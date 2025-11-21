Ft
Megtette az első lépést a győzelem felé Orbán: még ősellenségeket is sikerült kibékítenie (VIDEÓ)

2025. november 21. 22:52

Nagy Feró is jelen volt az eseményen.

2025. november 21. 22:52
null

Orbán Viktor egy új videót osztott meg a Facebook-oldalán. A felvételen azt lehet látni, hogy a miniszterelnök több emberrel is beszélget, szelfizik, miközben a háttérben egy pult látszik, felette a „Mondjunk nemet a háborús tervekre!” molinóval.

Külön érdekesség, hogy a videóban még Nagy Feró is feltűnik.

A kormányfő beszélgetéséből  az is kiderül, hogy immár az „ősellenségnek” számító fradisták és Újpest-szurkolók is egy csapatban vannak, mivel mindannyian ellenzik Brüsszel háborús terveit.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

karcos-2
2025. november 22. 13:13
Szabadságot Első Lépésnek!
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 22. 09:14
Magyarország- kivéve a dilis ellenzéket- BÉKÉT akar!
Válasz erre
1
0
Speer
2025. november 22. 08:46
Ha nemzeti ügyről volt szó, akkor mindig összefogott a két keménymag.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 22. 08:19
Ízisz! -:))) Z. 💯 Nagyobb vereség vár az ellenzékre, mint 2022 április 07.-n, legutóbb!
Válasz erre
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!