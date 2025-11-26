Ft
11. 26.
szerda
11. 26.
szerda
Brüsszel Magyarország szankciók Szerbia Szijjártó Péter

Óriási a baj hazánk szomszédságában: ide vezetnek Brüsszel szankciói – Magyarország már leküzdötte ezt a problémát (VIDEÓ)

2025. november 26. 11:29

Szijjártó Péter Szerbiába utazik, hogy az energiaválsággal küzdő Szerbiának nyújtott segítségről tárgyaljon.

2025. november 26. 11:29
null

Szijjártó Péter szerint Szerbia példája jól mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatta volna Magyarországot az a brüsszeli törekvés, amely a jelenlegi két kőolajvezeték helyett csupán egy útvonalon engedélyezte volna az ország ellátását.

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában elmagyarázta, hogy a szomszédos ország most pontosan azt a nehézséget éli át, amelyet Magyarországnak már sikerült elkerülnie Orbán Viktor washingtoni útjának köszönhetően.

Mint mondta, Szerbia olajellátását egyetlen vezeték biztosította, azonban a szankciók miatt ezen megszakadt a szállítás, ami komoly ellátási gondokat okozott a térségben.

„Mi, magyarok természetesen segítünk a szerb embereknek és gazdaságnak, ennek részleteit tisztázzuk ma Belgrádban” – fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette: éppen az ilyen kiszolgáltatottság elkerülése érdekében kerülnek elutasításra a brüsszeli szankciók.

Az ügy előzménye, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: Szerbiának mindössze néhány napja maradt arra, hogy megszerezze az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-tól a NIS további működéséhez szükséges engedélyt.

Ennek hiányában akár napokon belül leállhat a pancsovai kőolaj-finomító.

Vučić azt is bejelentette, hogy szerdán tárgyal Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amelynek során Szerbia kész felajánlani részvételét a Paks II. beruházásban és más energetikai projektekben is

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

***

