Óriási a baj hazánk szomszédságában: ide vezetnek Brüsszel szankciói – Magyarország már leküzdötte ezt a problémát (VIDEÓ)

Pengeélen táncol Szerbia: küszöbön az energetikai leállás és a gazdasági csőd – Orbán Viktor lehet a megmentő
Szerbia személyében új befektetője lehet a Paks2 projektnek.
Szijjártó Péter Szerbiába utazik, hogy az energiaválsággal küzdő Szerbiának nyújtott segítségről tárgyaljon.
Szijjártó Péter szerint Szerbia példája jól mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatta volna Magyarországot az a brüsszeli törekvés, amely a jelenlegi két kőolajvezeték helyett csupán egy útvonalon engedélyezte volna az ország ellátását.
A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában elmagyarázta, hogy a szomszédos ország most pontosan azt a nehézséget éli át, amelyet Magyarországnak már sikerült elkerülnie Orbán Viktor washingtoni útjának köszönhetően.
Mint mondta, Szerbia olajellátását egyetlen vezeték biztosította, azonban a szankciók miatt ezen megszakadt a szállítás, ami komoly ellátási gondokat okozott a térségben.
„Mi, magyarok természetesen segítünk a szerb embereknek és gazdaságnak, ennek részleteit tisztázzuk ma Belgrádban” – fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette: éppen az ilyen kiszolgáltatottság elkerülése érdekében kerülnek elutasításra a brüsszeli szankciók.
Az ügy előzménye, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: Szerbiának mindössze néhány napja maradt arra, hogy megszerezze az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-tól a NIS további működéséhez szükséges engedélyt.
Ennek hiányában akár napokon belül leállhat a pancsovai kőolaj-finomító.
Vučić azt is bejelentette, hogy szerdán tárgyal Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amelynek során Szerbia kész felajánlani részvételét a Paks II. beruházásban és más energetikai projektekben is
