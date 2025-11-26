Óriási a baj hazánk szomszédságában: ide vezetnek Brüsszel szankciói – Magyarország már leküzdötte ezt a problémát (VIDEÓ)

Szijjártó Péter szerint Szerbia példája jól mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatta volna Magyarországot az a brüsszeli törekvés, amely a jelenlegi két kőolajvezeték helyett csupán egy útvonalon engedélyezte volna az ország ellátását.

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában elmagyarázta, hogy a szomszédos ország most pontosan azt a nehézséget éli át, amelyet Magyarországnak már sikerült elkerülnie Orbán Viktor washingtoni útjának köszönhetően.