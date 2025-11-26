Trump bevédte megbízottját, miután az a békét szolgáló háttéregyeztetéseket folytatott az oroszokkal

A továbbiakban arra kérte az orosz felet, hogy egy vezetői telefonhívás során emelje ki Trump szerepét a gázai megállapodásban, és hangsúlyozza béketeremtő képességét. Usakov ezzel egyetértve válaszolta, hogy Trump egy igazi béke-ember. Witkoff kifejtette azt is, hogy meggyőződése szerint mindkét fél békét akar, csak jelenleg nehéz számukra eljutni a közös nevezőig. Pontosan így fogalmazott:
Két olyan nemzetnek kell kompromisszumot kötnie, amelynek ez most nehezen megy.
A beszélgetésekből az is kiderül, hogy Witkoff egy, a Gázában alkalmazott megoldáshoz hasonló, 20 pontos Trump-béketervet is elképzelhetőnek tart. A tárgyalások azonban nem csak ezen az egy csatornán folynak. A Bloomberg által közölt második hívás, amely október 29-én zajlott Usakov és Kirill Dmitrijev között, arra utal, hogy az orosz fél igyekezett informálisan olyan javaslatokat előkészíteni, amelyek számukra a lehető legkedvezőbbek. Usakov így kérdezett rá:
Nos, nekünk a maximum kell, nem gondolod?
Dmitrijev erre azt felelte: