11. 27.
csütörtök
11. 27.
csütörtök
Witkoff Oroszország béketárgyalás Trump

Trump bevédte megbízottját, miután az a békét szolgáló háttéregyeztetéseket folytatott az oroszokkal

2025. november 26. 21:59

A sajtó által publikált hívásleiratok komoly hullámokat vetettek a diplomáciai térben, új fényt vetve Steve Witkoff szerepére. Trump mindezt a tárgyalások természetes meneteként értékelte, és továbbra is úgy látja, hogy egy közvetítőnek mindkét fél felé dolgoznia kell a békés lezárás érdekében.

2025. november 26. 21:59
null

A frissen kiszivárgott hívások tartalma azonnal felkeltette a nemzetközi érdeklődést, miután nyilvánosságra kerültek Steve Witkoff és Jurij Usakov beszélgetései. Trump azonban higgadtan reagált, és világossá tette, hogy mindaz, ami a háttérben zajlott, a diplomácia megszokott menetrendjébe illik. Az elnök úgy fogalmazott: „Ez egy szokásos dolog.” Hozzátette, hogy Witkoff feladata éppen az, hogy „eladja” a megoldást Ukrajnának és Oroszországnak egyaránt, hiszen csak így lehet közelebb vinni a feleket egy békés kompromisszumhoz. A Politico által is feldolgozott Bloomberg-riport szerint a hívásra október 14-én került sor, amikor Washington a gázai megállapodás sikere nyomán erősödő optimizmussal tekintett más válságrendezési lehetőségekre is.

Trump támogatásáról biztosította Steve Witkoff közvetítői szerepét. A kiszivárgott hívások nem akasztják meg a békefolyamatot, sőt erősítik a tárgyalási lendületet.
Forrás: Jim WATSON / AFP

Trump békeszerepe a háttérdiplomácia középpontjában

A Bloomberg által közzétett leiratból kiderül, hogy Witkoff azzal kezdte Usakovnak: 

Ha meg tudjuk oldani az orosz–ukrán dolgot, mindenki ugrálni fog örömében.

A továbbiakban arra kérte az orosz felet, hogy egy vezetői telefonhívás során emelje ki Trump szerepét a gázai megállapodásban, és hangsúlyozza béketeremtő képességét. Usakov ezzel egyetértve válaszolta, hogy Trump egy igazi béke-ember. Witkoff kifejtette azt is, hogy meggyőződése szerint mindkét fél békét akar, csak jelenleg nehéz számukra eljutni a közös nevezőig. Pontosan így fogalmazott: 

Két olyan nemzetnek kell kompromisszumot kötnie, amelynek ez most nehezen megy.

A beszélgetésekből az is kiderül, hogy Witkoff egy, a Gázában alkalmazott megoldáshoz hasonló, 20 pontos Trump-béketervet is elképzelhetőnek tart. A tárgyalások azonban nem csak ezen az egy csatornán folynak. A Bloomberg által közölt második hívás, amely október 29-én zajlott Usakov és Kirill Dmitrijev között, arra utal, hogy az orosz fél igyekezett informálisan olyan javaslatokat előkészíteni, amelyek számukra a lehető legkedvezőbbek. Usakov így kérdezett rá: 

Nos, nekünk a maximum kell, nem gondolod?

Dmitrijev erre azt felelte: 

Szerintem csak elkészítjük ezt az anyagot a mi álláspontunkból, és informálisan továbbítom.

Az elnök célja változatlan: a háború minél gyorsabb lezárása

A leiratok több nyugati szövetségest is nyugtalanítottak, mivel a Witkoff által körvonalazott első verzió egyes elemei Moszkva érdekeit tükrözték. Ez késztette őket arra, hogy alternatív javaslatot dolgozzanak ki Washington számára. A forrás szerint Dan Driscoll amerikai hadseregtitkár Abu-Dzabiban találkozott az orosz delegációval, és bemutatta a módosított, 19 pontos keretjavaslatot, amely több, a Kreml számára kedvező elemet eltávolított.

Mindeközben a béketárgyalások több országban – Svájcban, Angolában és az Egyesült Arab Emírségekben – zajlanak párhuzamosan. A felek azt vizsgálják, 

  • miként lehetne olyan megállapodásra jutni, amely ugyan kompromisszumokat követel
  • de minden fél számára elfogadható keretet biztosít

Witkoff szavaiból egyértelmű: Szerinte egy sikeres megállapodás olyan eredmény lenne, „amelytől mindenki ugrálni fog örömében”, és ez végre valódi esélyt teremthetne a már csaknem négy éve tartó orosz–ukrán háború befejezésére.

A kiszivárgott beszélgetések körüli politikai felhang ellenére Trump értékelése változatlanul higgadt maradt. Úgy fogalmazott: 

Ezt nem hallottam, de úgy hallottam, hogy ez szokásos tárgyalás.

A békefolyamat szempontjából ez a stabilitás kulcsfontosságú, hiszen Washington továbbra is a diplomáciai megoldást tartja elsődlegesnek. A kiszivárgások végső soron inkább felgyorsították a tárgyalási lendületet: több szereplő új javaslatokkal, alternatívákkal állt elő, és aktívan keresik a közös metszéspontot, amely a békéhez vezethet.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
•••
2025. november 26. 23:45 Szerkesztve
Igen, megint az idióta magyar nyelvet gyalázó baromság!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mi a büdös franc az, hogy bevéd??? ki a lfsz. tanított nektek ilyen kifejezést??? Azt hiszitek attól vagytok modernek és menők, hogy kifacsarjátok a beszédet??? Szerintem nem is kifacsarjátok, hanem egyszerűen nem tanultatok meg magyarul és próbáltok kiszenvedni magatokból valamit amitól azt hiszitek hogy baromi okosnak fogtok látszani. Egy szánalom vagytok
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 26. 23:38
Ukrajna önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Nem ezt tette! Elárulta a népét és pusztulásba döntötte az országát. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó! Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel nem különb Putyinnál. Zselenszkijjel egy fasiszta, gengszter rezsim, az ukrán maffia jutott hatalomra Ukrajnában. A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Magyar Péter ezt támogatja.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 26. 23:32
Bevédte? Na,ezt nem láttuk jönni. Bevédeni mondjuk kapusok szoktak gólokat. De gondolom Trump meg a különmegbízottja nem fociztak. Akkor talán megvédte,vagy kiállt mellette.
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. november 26. 23:29
Ki védi meg az EU-t az állig felfegyverzett Ukrajnától? Ukrajna nagyobb fenyegetés az EU-ra nézve mint az oroszok. Zelenszkijjel egy fasiszta, gengszter rezsim, az ukrán maffia jutott hatalomra Ukrajnában. A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. Magyar Péter ezt támogatja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!