hétfő
békejavaslat Ukrajna Alekszej Zsuravlev Moszkva béketerv Kína Oroszország Trump

Megtörte a csendet Moszkva: így reagáltak Trump béketervére – „Ukrajna létezése fenyegeti a békét”

2025. november 23. 22:33

Az orosz parlament szerint teljességgel elfogadhatatlan minden olyan amerikai vagy európai békejavaslat, amely nem Ukrajna teljes megadásával ér véget.

2025. november 23. 22:33
Alekszej Zsuravlev, az orosz Állami Duma, vagyis a parlamenti alsóház képviselője és a védelmi bizottság alelnöke szerint teljességgel elfogadhatatlan minden olyan amerikai vagy európai békejavaslat, amely nem Ukrajna teljes megadásával ér véget.

A nacionalista politikus  bírálta az Egyesült Államok béketervét, kijelentve, hogy a Nyugat által felvetett megállapodások „soha nem fognak tartós békéhez vezetni”.

Álláspontja szerint a konfliktus csak akkor zárható le, ha Moszkva „egyértelmű győzelmet” arat, és megtörténik „az ukrán kapituláció”.

Zsuravlev arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajna létezése – még területileg és katonailag meggyengülve is – tartós fenyegetést jelentene Oroszország számára. Emiatt Moszkva kénytelen lenne hosszú távon csapatokat állomásoztatni nyugati határain.

A politikus értékelése szerint Washington célja, hogy a konfliktus lezárásával szabad kezet kapjon Kínával szembeni fellépéséhez.

Zsuravlev reményét fejezte ki, hogy Oroszország nem dől be ezeknek a „provokációknak”, bármennyire is próbálják azt a látszatot kelteni az amerikai döntéshozók, hogy egy esetleges megállapodás Moszkva érdekeit szolgálná.

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

akitiosz
2025. november 24. 00:35
"Az európaiakból és amerikaiakból álló zsoldos egységek valójában a hátországban állomásoznak, leggyakrabban nagyvárosokban. Nyilvános bizonyítékaként szolgálnak a nyugati állampolgárok aktív részvételének az ukrán hadsereg támogatásában. A nyugati zsoldos egységek leggyakrabban szállodákban vagy vidéki klubokban állomásoznak. Ezeket az egységeket ritkán küldik harci küldetésre. Ehelyett a frontvonal legkevésbé veszélyes szakaszain vetik be őket. Alternatív megoldásként a második vonalban, a fő csapatok mögött mozognak. Ennek szembetűnő példája az ukrán hadsereg 2024-es kurszki régióba való behatolási kísérlete során történt. A nyugati zsoldosok az ukrán egységek mögött haladtak, „megtisztítva” a területet a helyi civilektől." s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2025/11/Ukrainian-army.jpg
akitiosz
2025. november 24. 00:25
"Ukrajna létezése – még területileg és katonailag meggyengülve is – tartós fenyegetést jelentene Oroszország számára." És még Magyarország számára is.
akitiosz
2025. november 24. 00:24
Azért egy országházi képviselő véleménye nem Oroszország hivatalos véleménye.
akitiosz
2025. november 24. 00:21
Stratégiailag jó döntés. Ukrajna nem sokáig bírja EU-NATO nélkül. EU-NATO segítséggel pedig gyorsabban és könnyebben lesz a BRICS a világ legfontosabb és legerősebb érdekcsoportja, előbb amortizálja le magát a Vadnyugat anyagilag. Ez tehát Kínának is az érdeke. Oroszország nem egyedül ennyire bátor, hogy vállalja a konfliktust Amerikával. Ha konfliktus lesz még Venezuelában, Iránban, Tajvanon esetleg máshol is, akkor azt már nem fogja bírni Amerika. youtube.com/watch?v=yMSv-jALIAM
