Alekszej Zsuravlev, az orosz Állami Duma, vagyis a parlamenti alsóház képviselője és a védelmi bizottság alelnöke szerint teljességgel elfogadhatatlan minden olyan amerikai vagy európai békejavaslat, amely nem Ukrajna teljes megadásával ér véget.

A nacionalista politikus bírálta az Egyesült Államok béketervét, kijelentve, hogy a Nyugat által felvetett megállapodások „soha nem fognak tartós békéhez vezetni”.