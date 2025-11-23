Von der Leyen meghúzta a vörös vonalat: Brüsszel nem egyezik bele a békébe – szabotálnák Trump tervét
Ursula von der Leyen szerint az amerikai keretrendszer hosszú távon kiszolgáltatná Ukrajnát Oroszországnak.
Az orosz parlament szerint teljességgel elfogadhatatlan minden olyan amerikai vagy európai békejavaslat, amely nem Ukrajna teljes megadásával ér véget.
Alekszej Zsuravlev, az orosz Állami Duma, vagyis a parlamenti alsóház képviselője és a védelmi bizottság alelnöke szerint teljességgel elfogadhatatlan minden olyan amerikai vagy európai békejavaslat, amely nem Ukrajna teljes megadásával ér véget.
A nacionalista politikus bírálta az Egyesült Államok béketervét, kijelentve, hogy a Nyugat által felvetett megállapodások „soha nem fognak tartós békéhez vezetni”.
Álláspontja szerint a konfliktus csak akkor zárható le, ha Moszkva „egyértelmű győzelmet” arat, és megtörténik „az ukrán kapituláció”.
Zsuravlev arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajna létezése – még területileg és katonailag meggyengülve is – tartós fenyegetést jelentene Oroszország számára. Emiatt Moszkva kénytelen lenne hosszú távon csapatokat állomásoztatni nyugati határain.
A politikus értékelése szerint Washington célja, hogy a konfliktus lezárásával szabad kezet kapjon Kínával szembeni fellépéséhez.
Zsuravlev reményét fejezte ki, hogy Oroszország nem dől be ezeknek a „provokációknak”, bármennyire is próbálják azt a látszatot kelteni az amerikai döntéshozók, hogy egy esetleges megállapodás Moszkva érdekeit szolgálná.
Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
