Von der Leyen meghúzta a vörös vonalat: Brüsszel nem egyezik bele a békébe – szabotálnák Trump tervét

Hozzátette: Ukrajnának továbbra is joga van eldönteni, milyen jövőt választ magának – és Ukrajna „Európát választaná”.

Az európai vezetők ezen felül azt állították, hogy Washington gyakorlatilag kihagyta őket a 28 pontos béketervezet megalkotásából. Több ország, köztük Ukrajna is úgy látja: a dokumentum jutalmazná Oroszország agresszióját, és megnyithatná az utat a jövőbeli inváziók előtt.

A kritikák a német kancellár részéről is megfogalmazódtak. Friedrich Merz azt mondta: „nagyon csalódott” az amerikai kezdeményezéssel kapcsolatban. „Biztosítani kell Ukrajna hosszú távú biztonságát. Oroszország nem folytathatja tovább a nyomulást és hibrid támadásait Európában”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint egyelőre csak annyi történt, hogy Washington elkezdte figyelembe venni az ukrán érdekeket.