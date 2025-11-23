Ft
háború Ukrajna Ursula von der Leyen Oroszország Trump Egyesült Államok

Von der Leyen meghúzta a vörös vonalat: Brüsszel nem egyezik bele a békébe – szabotálnák Trump tervét

2025. november 23. 21:59

Ursula von der Leyen szerint az amerikai keretrendszer hosszú távon kiszolgáltatná Ukrajnát Oroszországnak.

2025. november 23. 21:59
Egyre nagyobb feszültséget okoz Európában az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai béketerv.

Ursula von der Leyen szerint az amerikai keretrendszer hosszú távon kiszolgáltatná Ukrajnát Oroszországnak

– írta a Politico.

A dél-afrikai G20-csúcs margóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke több vörös vonalat is megfogalmazott Washington javaslatával szemben. Az amerikai terv szerint Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie Oroszországnak, drasztikusan csökkentenie kellene haderejét, és a háború utáni újjáépítésből származó nyereség felét az Egyesült Államok kapná.

A határokat nem lehet erővel megváltoztatni. Ukrajna fegyveres erőit nem szabad olyan mértékben korlátozni, ami sebezhetővé tenné egy újabb orosz támadással szemben”.

Hozzátette: Ukrajnának továbbra is joga van eldönteni, milyen jövőt választ magának – és Ukrajna „Európát választaná”.

Az európai vezetők ezen felül azt állították, hogy Washington gyakorlatilag kihagyta őket a 28 pontos béketervezet megalkotásából. Több ország, köztük Ukrajna is úgy látja: a dokumentum jutalmazná Oroszország agresszióját, és megnyithatná az utat a jövőbeli inváziók előtt.

A kritikák a német kancellár részéről is megfogalmazódtak. Friedrich Merz azt mondta: „nagyon csalódott” az amerikai kezdeményezéssel kapcsolatban. „Biztosítani kell Ukrajna hosszú távú biztonságát. Oroszország nem folytathatja tovább a nyomulást és hibrid támadásait Európában”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint egyelőre csak annyi történt, hogy Washington elkezdte figyelembe venni az ukrán érdekeket.

Folyamatban van a munka, hogy minden elem valóban hatékony legyen a fő cél elérésében: véget vetni a vérontásnak és a háborúnak”.

A genfi tárgyalásokon Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette: az Egyesült Államok „dolgozik az európai és ukrán javaslatok beépítésén”, hogy közelebb kerüljenek egy mindkét fél számára elfogadható megoldáshoz.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindeközben Donald Trump visszakozott saját, korábban megszabott határidejétől, amely szerint Ukrajnának csütörtökig el kellett volna fogadnia a békefeltételeket. Az amerikai elnök most azt mondja: jelenlegi ajánlata „nem végső”. A feszültség azonban nő: Trump vasárnap élesen nekiment Brüsszelnek és Kijevnek is. „Ukrajna vezetése semmilyen hálát nem mutatott erőfeszítéseinkért, és Európa továbbra is orosz olajat vásárol.”

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

