Brüsszel Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Trump

Azonnal összefogtak Zelenszkij érdekében: itt az európai mesterterv Oroszország meggyengítésére

2025. november 25. 13:48

Az európai kormányok kifelé támogatásukról beszélnek, ám diplomáciai lépéseik nem a háború lezárását szolgálják. A 28 pontos amerikai béketerv esetében olyan feltételeket igyekeznek érvényesíteni, amelyek miatt a javaslat végül Moszkva számára is elfogadhatatlanná válhat.

2025. november 25. 13:48
null

Egyre több jel utal arra, hogy az európai fővárosok nem az orosz–ukrán háború lezárásán, hanem a Trump-adminisztráció által bemutatott 28 pontos béketerv kiüresítésén dolgoznak. A Responsible Statecraft elemzése szerint az EU vezetői ugyan nyilvánosan támogatásukról biztosítják az amerikai kezdeményezést, valójában azonban azon munkálkodnak, hogy a tervet úgy üresítsék ki, hogy az végül elfogadhatatlanná váljon Moszkva számára. A lap hangsúlyozza, hogy ez nem egy jobb megállapodást, hanem a vég nélküli háborút garantálja, amely a jelenlegi harctéri helyzet mellett Oroszországnak kedvez, és tovább vérezteti Ukrajnát.

Brüsszel a béketerv gyengítésével akadályozná meg, hogy Moszkva elfogadja a javaslatot. A háttérben a háború folytatása rajzolódik ki.
Brüsszel a béketerv gyengítésével akadályozná meg, hogy Moszkva elfogadja a javaslatot. A háttérben a háború folytatása rajzolódik ki.
Forrás: Fabrice COFFRINI / AFP

A Trump-terv ismertetése után a reakció a cikk szerint gyors és árulkodó volt. A Bloomberg alapján azt írják: 

Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron sietve csatlakozott Zelenszkijhez a Trump-terv kulcselemeinek elutasításában.

Berlin ráadásul „a legfőbb héjaként” jelenik meg az európai hármasban, és a beszámolók szerint olyan ellenjavaslaton dolgozik, amely sokkal inkább megfelel Ukrajna maximalista pozíciójának. A Responsible Statecraft arra is felhívja a figyelmet, hogy az EU külpolitikai vezetője, Kaja Kallas két egyszerű pontban foglalta össze a blokk stratégiáját: 

Először gyengíteni Oroszországot; másodszor támogatni Ukrajnát.

A lap szerint ebben teljesen hiába keresnénk bármiféle diplomáciai menekülőutat, egy jövőbeli európai biztonsági architektúra vízióját, vagy akár annak alapvető elismerését, hogy a vérontás befejezéséhez kompromisszumokra van szükség. A cikk értékelése szerint ez nem béketerv, hanem puszta erényfitogtatás, amely állandósítja a konfliktust.

Az európai politikusok reflexszerű elutasítása a forrás szerint félreértés. A Responsible Statecraft Mark Galeotti orosz szakértőt idézi, aki így fogalmaz: 

  • a terv „rosszul megfogalmazott és hiányos”, 
  • ugyanakkor „nem egyszerű felhívás Ukrajna kapitulációjára”, 
  • és „kiindulópontként, amely megállíthatja a vérontást, van benne némi ígéret”.

A cikk részletesen bemutatja, hogy a javaslat egy stabil megoldás irányába mutat: egy 600 ezer fős ukrán hadsereg kialakítását célozza, amely megfelel annak, amit Kijev hosszú távon fenn tud tartani; a Donbasz és a Krím jogi státuszát pedig úgy kezelné, hogy „ne legyen szükség Oroszország szuverenitásának jogi elismerésére”. Emellett számol azzal is, hogy 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon jusson Ukrajna újjáépítésére.

A legnehezebb kérdés a területi vita lenne. Ugyanakkor a lap szerint az sem indokolja a háború folytatását, hogy Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, hiszen – idézem – „azok az európai vezetők, akik most ellenzik a Trump-tervet, nagyon is jól tudják, hogy Ukrajna nem fog belépni a NATO-ba”, részben azért, mert ők maguk sem mutatnak hajlandóságot arra, hogy ezért háborúba lépjenek. A Responsible Statecraft hangsúlyozza: 

a diplomáciai lehetőségeket erősíti, hogy az orosz elnök nem zárkózott el a tárgyalásoktól. 

Putyin kijelentette, hogy a frontvonal jelenlegi dinamikája Oroszország céljainak katonai eszközökkel való eléréséhez vezet. Ugyanakkor azt is megerősítette: Oroszország megkapta az Egyesült Államok 28 pontos tervét, és kész tárgyalni annak alapján, valamint azt, hogy a dokumentum alapja lehet egy végső rendezésnek. A lap szerint a Kreml ezzel nem elutasítja a diplomáciát, hanem „teszteli annak lehetőségeit”

Európa viszont továbbra is azon dolgozik, hogy gúnyolja a tervet, bátorítsa Kijevet mérgező feltételek beillesztésére, saját ésszerűtlen ellenjavaslatait erőltesse.

A Responsible Statecraft figyelmeztet: 

ha Európa így folytatja, könnyen kimaradhat abból a megállapodásból, amely „véget vet a kontinens legnagyobb háborújának évtizedek óta”. 

Ha Trump meggyőzi Zelenszkijt a terv elfogadásáról, és Moszkva is hajlandó tárgyalni, akkor „Európa befolyása el fog párologni”, hiszen nem tett le semmilyen hiteles alternatívát az asztalra a háborún túl. A lap szerint döntő a felismerés: 

bármely reális terv fájdalmas kompromisszumokat követel.

Ha Európa ezt továbbra is elutasítja, akkor a valós alternatíva nem egy jobb megállapodás, hanem egyszerűen a végtelen háború.

Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP

