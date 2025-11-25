Azonnal összefogtak Zelenszkij érdekében: itt az európai mesterterv Oroszország meggyengítésére

Itt van minden, amit tudunk Trump 28 pontos béketervéről
Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja?
Az európai kormányok kifelé támogatásukról beszélnek, ám diplomáciai lépéseik nem a háború lezárását szolgálják. A 28 pontos amerikai béketerv esetében olyan feltételeket igyekeznek érvényesíteni, amelyek miatt a javaslat végül Moszkva számára is elfogadhatatlanná válhat.
Egyre több jel utal arra, hogy az európai fővárosok nem az orosz–ukrán háború lezárásán, hanem a Trump-adminisztráció által bemutatott 28 pontos béketerv kiüresítésén dolgoznak. A Responsible Statecraft elemzése szerint az EU vezetői ugyan nyilvánosan támogatásukról biztosítják az amerikai kezdeményezést, valójában azonban azon munkálkodnak, hogy a tervet úgy üresítsék ki, hogy az végül elfogadhatatlanná váljon Moszkva számára. A lap hangsúlyozza, hogy ez nem egy jobb megállapodást, hanem a vég nélküli háborút garantálja, amely a jelenlegi harctéri helyzet mellett Oroszországnak kedvez, és tovább vérezteti Ukrajnát.
A Trump-terv ismertetése után a reakció a cikk szerint gyors és árulkodó volt. A Bloomberg alapján azt írják:
Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron sietve csatlakozott Zelenszkijhez a Trump-terv kulcselemeinek elutasításában.
Berlin ráadásul „a legfőbb héjaként” jelenik meg az európai hármasban, és a beszámolók szerint olyan ellenjavaslaton dolgozik, amely sokkal inkább megfelel Ukrajna maximalista pozíciójának. A Responsible Statecraft arra is felhívja a figyelmet, hogy az EU külpolitikai vezetője, Kaja Kallas két egyszerű pontban foglalta össze a blokk stratégiáját:
Először gyengíteni Oroszországot; másodszor támogatni Ukrajnát.
A lap szerint ebben teljesen hiába keresnénk bármiféle diplomáciai menekülőutat, egy jövőbeli európai biztonsági architektúra vízióját, vagy akár annak alapvető elismerését, hogy a vérontás befejezéséhez kompromisszumokra van szükség. A cikk értékelése szerint ez nem béketerv, hanem puszta erényfitogtatás, amely állandósítja a konfliktust.
Az európai politikusok reflexszerű elutasítása a forrás szerint félreértés. A Responsible Statecraft Mark Galeotti orosz szakértőt idézi, aki így fogalmaz:
A cikk részletesen bemutatja, hogy a javaslat egy stabil megoldás irányába mutat: egy 600 ezer fős ukrán hadsereg kialakítását célozza, amely megfelel annak, amit Kijev hosszú távon fenn tud tartani; a Donbasz és a Krím jogi státuszát pedig úgy kezelné, hogy „ne legyen szükség Oroszország szuverenitásának jogi elismerésére”. Emellett számol azzal is, hogy 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon jusson Ukrajna újjáépítésére.
A legnehezebb kérdés a területi vita lenne. Ugyanakkor a lap szerint az sem indokolja a háború folytatását, hogy Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, hiszen – idézem – „azok az európai vezetők, akik most ellenzik a Trump-tervet, nagyon is jól tudják, hogy Ukrajna nem fog belépni a NATO-ba”, részben azért, mert ők maguk sem mutatnak hajlandóságot arra, hogy ezért háborúba lépjenek. A Responsible Statecraft hangsúlyozza:
a diplomáciai lehetőségeket erősíti, hogy az orosz elnök nem zárkózott el a tárgyalásoktól.
Putyin kijelentette, hogy a frontvonal jelenlegi dinamikája Oroszország céljainak katonai eszközökkel való eléréséhez vezet. Ugyanakkor azt is megerősítette: Oroszország megkapta az Egyesült Államok 28 pontos tervét, és kész tárgyalni annak alapján, valamint azt, hogy a dokumentum alapja lehet egy végső rendezésnek. A lap szerint a Kreml ezzel nem elutasítja a diplomáciát, hanem „teszteli annak lehetőségeit”.
Európa viszont továbbra is azon dolgozik, hogy gúnyolja a tervet, bátorítsa Kijevet mérgező feltételek beillesztésére, saját ésszerűtlen ellenjavaslatait erőltesse.
A Telegraph elemzése szerint a franciák, a németek és a britek állítólag azt akarják megakadályozni, hogy „Moszkva diktálja a feltételeket”.
A Responsible Statecraft figyelmeztet:
ha Európa így folytatja, könnyen kimaradhat abból a megállapodásból, amely „véget vet a kontinens legnagyobb háborújának évtizedek óta”.
Ha Trump meggyőzi Zelenszkijt a terv elfogadásáról, és Moszkva is hajlandó tárgyalni, akkor „Európa befolyása el fog párologni”, hiszen nem tett le semmilyen hiteles alternatívát az asztalra a háborún túl. A lap szerint döntő a felismerés:
bármely reális terv fájdalmas kompromisszumokat követel.
Ha Európa ezt továbbra is elutasítja, akkor a valós alternatíva nem egy jobb megállapodás, hanem egyszerűen a végtelen háború.
