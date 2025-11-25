Azonnal összefogtak Zelenszkij érdekében: itt az európai mesterterv Oroszország meggyengítésére

a terv „rosszul megfogalmazott és hiányos”,

ugyanakkor „nem egyszerű felhívás Ukrajna kapitulációjára”,

és „kiindulópontként, amely megállíthatja a vérontást, van benne némi ígéret”.

A cikk részletesen bemutatja, hogy a javaslat egy stabil megoldás irányába mutat: egy 600 ezer fős ukrán hadsereg kialakítását célozza, amely megfelel annak, amit Kijev hosszú távon fenn tud tartani; a Donbasz és a Krím jogi státuszát pedig úgy kezelné, hogy „ne legyen szükség Oroszország szuverenitásának jogi elismerésére”. Emellett számol azzal is, hogy 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon jusson Ukrajna újjáépítésére.

A legnehezebb kérdés a területi vita lenne. Ugyanakkor a lap szerint az sem indokolja a háború folytatását, hogy Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, hiszen – idézem – „azok az európai vezetők, akik most ellenzik a Trump-tervet, nagyon is jól tudják, hogy Ukrajna nem fog belépni a NATO-ba”, részben azért, mert ők maguk sem mutatnak hajlandóságot arra, hogy ezért háborúba lépjenek. A Responsible Statecraft hangsúlyozza:

a diplomáciai lehetőségeket erősíti, hogy az orosz elnök nem zárkózott el a tárgyalásoktól.

Putyin kijelentette, hogy a frontvonal jelenlegi dinamikája Oroszország céljainak katonai eszközökkel való eléréséhez vezet. Ugyanakkor azt is megerősítette: Oroszország megkapta az Egyesült Államok 28 pontos tervét, és kész tárgyalni annak alapján, valamint azt, hogy a dokumentum alapja lehet egy végső rendezésnek. A lap szerint a Kreml ezzel nem elutasítja a diplomáciát, hanem „teszteli annak lehetőségeit”.