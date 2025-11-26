Életek kerülnének veszélybe: az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője teljesen kiakadt Magyar Péter legabszurdabb adótervén
Súlyos helyzetbe kerülnének a gazdák, az állatvédő szervezetek és mindenki, akinek háziállata van.
Kiszivárgott a Tisza 1300 milliárdos megszorító csomagja, ami annyira brutális, hogy ehhez képest a Bokros-csomag tényleg maga volt a Teréz-anyai szolidaritás.
Érdemes elolvasni, rendkívül tanulságos, hogyan akarják Magyar Péterék szinte az összes társadalmi csoportot túladóztatni, megsarcolva a kis- és nagyvállalkozókat, a gyerekeket nevelőket, a nyugdíjasokat, a tisztességesen dolgozó átlagembereket, a családi megtakarításokat, az ingatlanok adás-vételét, kiadását, a megörökölt vagyonelemeket, de még a hobbiból tartott kutyák és macskák tulajdonosait is. Szürreális, de szinte mindent!
Hiába is tagadják most izzadva a lebukásukat, pontosan tudjuk, kik írják a Tisza programját, jól ismerjük a képességeiket és a szándékaikat is. Virtigli neoliberális gazdasági sokkterápia - ezt tudják, ebben hisznek, már megint ezt a régi, megszorító receptúrát húzták elő a fiskális ládafiából.
Magyar Péter meg a nagyi habos almását. Kezdd el gyakorolni a bukta receptjét is, Bütyök! Jól jön az majd 2026 áprilisában, a rehab-foglalkoztatón...”
