„Kiszivárgott a Tisza 1300 milliárdos megszorító csomagja, ami annyira brutális, hogy ehhez képest a Bokros-csomag tényleg maga volt a Teréz-anyai szolidaritás.

Érdemes elolvasni, rendkívül tanulságos, hogyan akarják Magyar Péterék szinte az összes társadalmi csoportot túladóztatni, megsarcolva a kis- és nagyvállalkozókat, a gyerekeket nevelőket, a nyugdíjasokat, a tisztességesen dolgozó átlagembereket, a családi megtakarításokat, az ingatlanok adás-vételét, kiadását, a megörökölt vagyonelemeket, de még a hobbiból tartott kutyák és macskák tulajdonosait is. Szürreális, de szinte mindent!