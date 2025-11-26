Ft
11. 26.
szerda
Kezdd el gyakorolni a bukta receptjét is, Bütyök!

2025. november 26. 17:53

Kiszivárgott a Tisza 1300 milliárdos megszorító csomagja, ami annyira brutális, hogy ehhez képest a Bokros-csomag tényleg maga volt a Teréz-anyai szolidaritás.

2025. november 26. 17:53
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Kiszivárgott a Tisza 1300 milliárdos megszorító csomagja, ami annyira brutális, hogy ehhez képest a Bokros-csomag tényleg maga volt a Teréz-anyai szolidaritás. 

Érdemes elolvasni, rendkívül tanulságos, hogyan akarják Magyar Péterék szinte az összes társadalmi csoportot túladóztatni, megsarcolva a kis- és nagyvállalkozókat, a gyerekeket nevelőket, a nyugdíjasokat, a tisztességesen dolgozó átlagembereket, a családi megtakarításokat, az ingatlanok adás-vételét, kiadását, a megörökölt vagyonelemeket, de még a hobbiból tartott kutyák és macskák tulajdonosait is. Szürreális, de szinte mindent!

Hiába is tagadják most izzadva a lebukásukat, pontosan tudjuk, kik írják a Tisza programját, jól ismerjük a képességeiket és a szándékaikat is. Virtigli neoliberális gazdasági sokkterápia - ezt tudják, ebben hisznek, már megint ezt a régi, megszorító receptúrát húzták elő a fiskális ládafiából. 
Magyar Péter meg a nagyi habos almását. Kezdd el gyakorolni a bukta receptjét is, Bütyök! Jól jön az majd 2026 áprilisában, a rehab-foglalkoztatón..."

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala

akitiosz
2025. november 26. 18:52
"a Tisza 1300 milliárdos megszorító csomagja, ami annyira brutális" Ez a brutális? "3667 milliárd forint volt a költségvetés hiánya az idei első tíz hónapban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Az eredeti terv az volt, hogy 4122 milliárd forint hiány jöhet össze az év egészében, de ezt már korábban is több lépcsőfokban megemelték, legutóbb épp két hete Nagy Márton közölte, hogy 5055 milliárd jöhet össze december végéig." A felelőtlen kormányzás sokkal brutálisabb. :-(
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. november 26. 18:25
Nem beszélve arról, hogy a liberálnáci csürhe, a " szakértőik "... az egész beltenyészet 15 éve nem fér az államkasszához, innentől mindenki gondolkodjon, hogy ezek micsoda ámokfutásba kezdenének! Egy pillanat alatt szanaszét lopnának, lopatnának mindent! Wéberpöti nem győzné jóllakatni a csürhét! Plusz a százezerszámra beengedett terrorista migránscsőcselék..stb...stb.. Szóval jó lenne ha a sok elborult agyú, átvert ökör a fejéhez kapna..amíg nem késő!
Válasz erre
0
0
templar62
2025. november 26. 18:25
NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS NEMLESZGÁZÁREMELÉS
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2025. november 26. 18:19
Weber elment vadászni. MP.-t meglőtte, hazavitte, megsütötte, az icike-picike választó majdnem mind megette.Kerekecske- gombocska, anyagcsere végtermék van a palacsintában poloska!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!