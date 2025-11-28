Nyugaton már megoldották: a svájciak miatt szégyenkezik Európa

a berni együttest elkísérő táborból pohárzápor zúdult rá. Az egyik el is találta, amitől vérezni kezdett a feje.

A 26 éves csatár 15 perccel később duplázott, de tanulva a korábbi esetből, nagy ívben elkerülte a Young Boys-szimpatizánsokat. A svájci huligánok ennek ellenére megint dobálózni kezdtek, és a helyzet odáig fajult, hogy csapatkapitányuk, Loris Benito végül kiment hozzájuk lenyugtatni őket. Nem sikerült.

A pálya széle mellé érkező rendőrökkel is összecsaptak, így a bolgár játékvezetőnek öt percre félbe kellett szakítania a találkozót. A felvételen jól látszik, ahogy a zsaruk több szurkolót is elvisznek.