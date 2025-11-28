Ft
11. 28.
péntek
európa-liga Aston Villa  Svájc Young Boys Anglia

Nyugaton már megoldották: a svájciak miatt szégyenkezik Európa

2025. november 28. 11:19

Szurkolói atrocitás miatt szakadt félbe az Aston Villa–Young Boys meccs. A csütörtöki Európa-liga-találkozón az angol játékosok érezhették magukat idegenben, végül a rendőröknek kellett közbelépni.

2025. november 28. 11:19
null

Félbeszakadt az Aston Villa–Young Boys Európa-liga-mérkőzés csütörtökön, miután a vendég svájci labdarúgócsapat szurkolói előbb megdobálták az angolok gólszerzőjét, Donyell Malent, majd összebalhéztak a rendőrökkel. A Daily Mail cikke szerint öt drukkert ráadásul kórházba kellett szállítani, mert a saját pirotechnikai eszközükkel megégették magukat. 

Aston Villa–Young Boys, Európa-liga, szurkolók, balhé
Európa-liga: a svájci szurkolók viselkedése miatt marad emlékezetes az Aston Villa–Young Boys mérkőzés

a berni együttest elkísérő táborból pohárzápor zúdult rá. Az egyik el is találta, amitől vérezni kezdett a feje.

Donyell Malen gets hit with an object thrown by Young Boys fans
byu/977x insoccer

A 26 éves csatár 15 perccel később duplázott, de tanulva a korábbi esetből, nagy ívben elkerülte a Young Boys-szimpatizánsokat. A svájci huligánok ennek ellenére megint dobálózni kezdtek, és a helyzet odáig fajult, hogy csapatkapitányuk, Loris Benito végül kiment hozzájuk lenyugtatni őket. Nem sikerült. 

A pálya széle mellé érkező rendőrökkel is összecsaptak, így a bolgár játékvezetőnek öt percre félbe kellett szakítania a találkozót. A felvételen jól látszik, ahogy a zsaruk több szurkolót is elvisznek.

A helyzet már csak azért is furcsa, mert az Aston Villa otthon játszott, normális körülmények között a játékosainak nem kellett volna atrocitástól tartani. Az is talány, hogyan kerültek ezek a fanatikusok közvetlenül az oldalvonal mellé.  

A meccset végül 2–1-re megnyerte az angol gárda, amely 12 pontjával a Fradit is megelőzte, míg a Young Boys hat egységgel nem áll továbbjutásra – teszi hozzá a Magyar Nemzet.

Fotók: Darren Staples / AFP

Összesen 5 komment

Jamie007
2025. november 28. 12:02
2 zártkapus meccs a Puskásban.. Amúgy az EB-n Kölnben a legnagyobb tuskók a svájciak voltak.
Válasz erre
0
0
trokadero
2025. november 28. 12:00
Berniceanu volt a tettes ,egy "ős" svájci.
Válasz erre
0
0
lesmiserables
2025. november 28. 11:43
NA mert az angol drukkerek különbek? XDXD
Válasz erre
0
0
Polly_neni
2025. november 28. 11:40
Hát ezt az angol, akarom mondani holland focistát megnéztem és ez amolyan mulatt, vagy újhollandi fiú. Na mindegy. Már csak azt kéne tudni, hogy a balhés huligán "svájci" szurkolók vajon mifélék lehetnek? Albánok... esetleg? Mókás...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!