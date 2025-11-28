Nyugaton már megoldották: a svájciak miatt szégyenkezik Európa

A törökök szerint egyértelmű, hogy mi történt a Ferencváros ellen – meg is nevezték a felelőst
Magyar hősökről írnak az isztambuli pokolban.
Szurkolói atrocitás miatt szakadt félbe az Aston Villa–Young Boys meccs. A csütörtöki Európa-liga-találkozón az angol játékosok érezhették magukat idegenben, végül a rendőröknek kellett közbelépni.
Félbeszakadt az Aston Villa–Young Boys Európa-liga-mérkőzés csütörtökön, miután a vendég svájci labdarúgócsapat szurkolói előbb megdobálták az angolok gólszerzőjét, Donyell Malent, majd összebalhéztak a rendőrökkel. A Daily Mail cikke szerint öt drukkert ráadásul kórházba kellett szállítani, mert a saját pirotechnikai eszközükkel megégették magukat.
Ahogy azt cikkében a Magyar Nemzet felidézi, a holland Malen a 26. percben szerezte meg a vezetést a birminghamieknek, majd elindult ünnepelni a szögletzászló felé, ám hamar meggondolta magát, mert
a berni együttest elkísérő táborból pohárzápor zúdult rá. Az egyik el is találta, amitől vérezni kezdett a feje.
A 26 éves csatár 15 perccel később duplázott, de tanulva a korábbi esetből, nagy ívben elkerülte a Young Boys-szimpatizánsokat. A svájci huligánok ennek ellenére megint dobálózni kezdtek, és a helyzet odáig fajult, hogy csapatkapitányuk, Loris Benito végül kiment hozzájuk lenyugtatni őket. Nem sikerült.
A pálya széle mellé érkező rendőrökkel is összecsaptak, így a bolgár játékvezetőnek öt percre félbe kellett szakítania a találkozót. A felvételen jól látszik, ahogy a zsaruk több szurkolót is elvisznek.
A helyzet már csak azért is furcsa, mert az Aston Villa otthon játszott, normális körülmények között a játékosainak nem kellett volna atrocitástól tartani. Az is talány, hogyan kerültek ezek a fanatikusok közvetlenül az oldalvonal mellé.
A meccset végül 2–1-re megnyerte az angol gárda, amely 12 pontjával a Fradit is megelőzte, míg a Young Boys hat egységgel nem áll továbbjutásra – teszi hozzá a Magyar Nemzet.
