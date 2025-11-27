Németországban nem tudnak mit tenni: ezért választotta Magyarországot a nemzeti büszkeségük

Történelmi pillanat Magyarországon: közösen álltak ki a német prémium autógyártók Debrecenben
„Itt valaminek történnie kell!”
A német lap szerint a magyar kormány vonzó befektetési környezetet teremtett, ezért a Mercedes jelentősen bővíti kecskeméti gyárát, miközben Németországban munkahelyeket szüntet meg.
A Mercedes jelentősen bővíti kecskeméti gyárát, miközben Németországban munkahelyeket szüntet meg a költségcsökkentés és versenyképesség érdekében – írja a Die Zeit nyomtatott kiadása.
A cikk szerint
a magyar kormány – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – vonzó befektetési környezetet teremtett, ezért a régió autóipara (győri Audi, debreceni BMW) is erősödik.
Jörg Burzer, a Mercedes termelési vezetője hangsúlyozza: nem németországi üzemek bezárásáról van szó, hanem globális optimalizációról.
