11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
kormány Mercedes Németország Magyarország munkahely autóipar

Németországban nem tudnak mit tenni: ezért választotta Magyarországot a nemzeti büszkeségük

2025. november 27. 10:24

A német lap szerint a magyar kormány vonzó befektetési környezetet teremtett, ezért a Mercedes jelentősen bővíti kecskeméti gyárát, miközben Németországban munkahelyeket szüntet meg.

2025. november 27. 10:24
null

A Mercedes jelentősen bővíti kecskeméti gyárát, miközben Németországban munkahelyeket szüntet meg a költségcsökkentés és versenyképesség érdekében – írja a Die Zeit nyomtatott kiadása.

A cikk szerint

a magyar kormány – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – vonzó befektetési környezetet teremtett, ezért a régió autóipara (győri Audi, debreceni BMW) is erősödik.

Jörg Burzer, a Mercedes termelési vezetője hangsúlyozza: nem németországi üzemek bezárásáról van szó, hanem globális optimalizációról.

Nyitókép: AFP/DPA/Kay Nietfeld

***

Nyitókép: AFP/DPA/Kay Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Color
2025. november 27. 11:46
Ez csak egy álhír,az ellenzék azt mondja,hogy Magyarországra nem érkeznek beruházások,Kéri Laci bácsi sem éjti.
masikhozzaszolo
2025. november 27. 11:06 Szerkesztve
Mivel a Rolls-Royce BMW tulajdon, még a végén kisül, hogy mi kalapáljuk azt is. Mondjuk Alsópáhok Ipari Park.
neszteklipschik
2025. november 27. 11:00
"összeszerelő üzem" -lippsik :-)
nagyfero-0
2025. november 27. 10:38
Vajon miért akarnak irreális mértékben társasági adót emeltetni MP-vel és a TISZÁVAL a helytartói - a német kézben lévő EPP (Weber) és a szintén német biztottság elnöke (Ursula von Pfizer)? Tán nem azért, hogy ez a "vonzó befektető környezet megszűnjön" és németeknek kevésbé legyen rossz? Persze akkor meg majd mennek az USA-ba vagy máshová - Törökország? Ahová nem ér el az EU keze...
