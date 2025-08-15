Orbán Viktor csodafegyvere nagy nyári győzelmet hozott a Fidesznek

Orbán Viktor lépései kormánypárti innovációt és áttörést, míg az ellenzéki oldalon unalmat és egyre nagyobb belső válságot hoztak a mögöttünk hagyott nyári hónapok – akár ezzel az egy mondattal is össze lehetne foglalni a mögöttünk hagyott heteket a belpolitikában, de ez elég egyszerű megoldás lenne a részemről. De nézzük, hogy honnan is indultunk júniusban!

Orbán Viktor nyári hadjárata komoly sikereket hozott

Eltűnt a parlamenti ellenzék



A tavaszi parlamenti ülésszak végeztével azt lehetett látni, hogy a parlamenti ellenzék és a valós támogatottsággal rendelkező ellenzék teljesen szétvált egymástól. Talán az utolsó előtti lehetősége lett volna az országgyűlési ellenzéknek, hogy 2025 első felében olyat lépjen, amellyel felhívhatta volna magára a figyelmet. Ez nem sikerült, az utolsó dobás pedig most érkezik el számukra.

A mögöttünk hagyott hetekben a parlamentben ülő ellenzékiek egyszerűen elmentek nyaralni. A nyilvánosságból teljesen eltűntek, sőt egy részük már be is jelentette, hogy ők nem is kívánnak indulni a választáson. A kellemes nyugalmukat csak a budapesti kormányellenes tüntetés, – amit egy kis Pride-al csomagoltak be – zavarta meg egy kicsit.