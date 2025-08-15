Orbán Viktor csodafegyvere nagy nyári győzelmet hozott a Fidesznek

Budapest Pride 2025: bevált Orbán Viktor mesterterve
Az ellenzék látványosan eggyé vált a társadalmi többség által elutasított, külföldről importált termékkel. Politikai értelemben ez a szombati tömegdemonstráció fő tanulsága. Kacsoh Dániel írása.
Nyáron a kormányoldal innovációval, aktív kampányalapozással és új kommunikációs csatornákkal erősödött, míg az ellenzék eltűnt a nyilvánosságból, belső válságba süllyedt, és a Tisza Párt lendületet vesztett. Orbán Viktor szakított a korábbi sémákkal. A 2026-os választás még messze nem lefutott, de forró ősz és feszült politikai tél várható.
Orbán Viktor lépései kormánypárti innovációt és áttörést, míg az ellenzéki oldalon unalmat és egyre nagyobb belső válságot hoztak a mögöttünk hagyott nyári hónapok – akár ezzel az egy mondattal is össze lehetne foglalni a mögöttünk hagyott heteket a belpolitikában, de ez elég egyszerű megoldás lenne a részemről. De nézzük, hogy honnan is indultunk júniusban!
A tavaszi parlamenti ülésszak végeztével azt lehetett látni, hogy a parlamenti ellenzék és a valós támogatottsággal rendelkező ellenzék teljesen szétvált egymástól. Talán az utolsó előtti lehetősége lett volna az országgyűlési ellenzéknek, hogy 2025 első felében olyat lépjen, amellyel felhívhatta volna magára a figyelmet. Ez nem sikerült, az utolsó dobás pedig most érkezik el számukra.
A mögöttünk hagyott hetekben a parlamentben ülő ellenzékiek egyszerűen elmentek nyaralni. A nyilvánosságból teljesen eltűntek, sőt egy részük már be is jelentette, hogy ők nem is kívánnak indulni a választáson. A kellemes nyugalmukat csak a budapesti kormányellenes tüntetés, – amit egy kis Pride-al csomagoltak be – zavarta meg egy kicsit.
Zavaruk azonban gyorsan tovatűnt, mivel meg sem próbálták legalább egy kicsit kihasználni a Tisza Párt távolmaradásából származó esetleges politikai előnyt, inkább visszamentek nyaralni. Egyelőre még nem is tértek vissza.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenzék látványosan eggyé vált a társadalmi többség által elutasított, külföldről importált termékkel. Politikai értelemben ez a szombati tömegdemonstráció fő tanulsága. Kacsoh Dániel írása.
Az úgynevezett óbaloldal nyaralását a Tisza Pártnak finoman szólva sem sikerült kihasználnia. Az alakulat legnagyobb kudarca, hogy továbbra is nélkülözi a pártszerű működés legalapvetőbb ismérveit. Tagsága szinte nincsen, döntéshozó testületei nincsenek, a vezetést ellenőrző és kontrollálló szervei nincsenek. A párt által bemutatott látványpékségnek az egyik felvonása volt az úgynevezett nagykanizsai kongresszusuk. Ez a rendezvény minden volt csak kongresszus nem, ráadásul sem a jelöltekről, sem a párt valós terveiről nem tudott meg semmit a széles nyilvánosság.
Ezt is ajánljuk a témában
Totális kudarcba fulladt a Tisza Párt kongresszusa.
A rendezvény kudarcát látva, és az újabb figyelemelterelést szolgálva Magyar Péter immár harmadszorra előhúzta a kosarából az országjárás nevezetű kártyát. Ezen eseménysorozatán minden korábbinál kevesebb ember jelenik meg napról napra, ráadásul igazán újat sem tud, vagy mer mondani a Tisza-vezér. A kormány szimpla gyalázásán túl nem is igazán akar konkrétumokban megnyilvánulni, mivel azzal szerinte érdemben rontaná a választásai esélyeit. Súlyos hiba volt Magyar részéről, hogy megszakítva az országjárását Székelyföldre látogatott, ahol az őt körülrajongó baloldali-liberális megmondóembereken és újságírókon kívülről a „lőtéri kutyát” sem érdekelte a mondandója. A Tisza Párt szereplése annyira kínosra sikerült, hogy végül törölni kellett az élő adásukról szóló felvételt a közösségi oldalukról egy hatalmas baki miatt.
Minden igyekezete ellenére a Tiszának mégis egy nagyon fontos kérdésben döntenie kellett. Ursula von der Leyennel szemben bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek.
Az Európai Bizottság elnökét az Európai Parlamentben helyet foglaló jobboldali képviselők váltották volna le többek között a súlyos korrupciós botrányai miatt. A magát a korrupcióellenes harcosként beállító Tisza nemcsak, hogy nem támogatta von der Leyen elmozdítását, hanem két képviselője a bizalmatlansági indítvány ellen voksolt. A többi öt tiszás képviselő pedig nem mert gombot nyomni. Mindez nyílt színvallás volt abban a tekintetben, hogy Magyarék egyértelműen felsorakoztak az Ukrajnát a végtelenségig támogató, az illegális bevándorlást és a genderpropagandát előtérbe helyező erők mögé.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter ugyan nem szavazott, de azért akadt tiszás EP-képviselő, aki elvégezte a piszkos munkát. A Bizottság elnökét a Pfizer-botrány miatt vették elő.
Mindezekkel szemben a kormányoldalon a parlament „bezárása” nem a nyaralás kezdetét jelentette az érintett képviselőknek, kormánytagoknak. Sőt mintha a nyári szünet beálltával még nagyobb csapásszámot kezdett volna el diktálni a kabinet. A bejelentett intézkedések közül egyértelműen történelminek lehet nevezni, hogy szeptembertől jelentős tömegek számára lesz elérhető a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel.
Értelemszerűen a program eredményeiről nem lehet beszélni, de a hatalmas érdeklődés is azt mutatja, nagyot lendíthet a gazdaság szekerén az új otthonteremtési támogatás.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas a választék azok előtt, akik igénybe veszik a támogatást.
Ezzel párhuzamosan Orbán Viktor miniszterelnök egyrészt a nyári politikai fesztiválokon (Tusványos, MCC Feszt) markáns tétet adott a közelgő választásoknak. Másrészt teljesen új kommunikációs csatornákat választott, ahol hosszabban el tudta magyarázni a kormányzat egyes lépéseit. Az ellenzéket jól láthatóan alaposan meglepte, hogy Orbán Viktor rendkívül aktív lett a podcastvilágban. Ennek legfőbb oka, hogy Magyar Péter képtelen lenne hosszabb interjúkban kifejteni a nézeteit a világról, Európáról, magyarságról, másrészt a Tisza-vezér már akkor is „idegállapotba kerül”, ha neki nem tetsző újságírókat egyáltalán meglát.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor podcast-körútjának fontos célja volt megerősíteni támogatói magabiztosságát és elvezetni az egyes ügyekben megnövekedett feszültséget – véli a Mandiner által megkérdezett kommunikációs szakember.
Az igazi innovációt a Digitális Polgári Körök meghirdetése, majd pedig munkába állása hozta el a jobboldalon. Ezzel a lépéssel eddig több tízezer inaktív szereplőt sikerült bevonnia a Fidesz-KDNP-nek az aktív fellépésbe. Mindez azért is volt időszerű, mivel októbertől a legnagyobb közösségi oldalon nem lehet politikai hirdetéseket közzétenni, így pedig egy-egy fontos tartalom eljuttatása a valódi felhasználók aktivitásán fog múlni. A mozgalom olyan nagy lendületet vett, hogy szeptemberben már egy országos találkozót is tartanak majd a Papp László Sportarénában.
A nyár azt is megmutatta, a Fidesz-KDNP támogatottsága továbbra is stabil, és bizonyos előrejelzések ellenére a 2026-os választás finoman szólva sem dőlt még el, hiába próbálják ezt „elhinteni” egyes elemzők.
településeken a kormánypártok által támogatott jelöltek szerezték meg a polgármesteri posztot, és több helyen a képviselő-testületi többséget is. Több felmérés, sőt maga Orbán Viktor miniszterelnök is azt állította, hogy a választókerületek többségében a Fidesz-KDNP áll az élen a mostani kutatások alapján.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt is megtudtuk, mennyi kérelem érkezett.
A nyári hónapok kormányzati aktivitással és ellenzéki elfáradással teltek. Az ellenzék dolgát az is megnehezíti, hogy továbbra sem dőlt el, hogy lesz-e teljes összefogás, vagy pedig talpon maradnak még más pártok is.
Magyar Péter és a mögötte álló hálózat mindent elkövet annak érdekében, hogy maga elől mindenkit letakarítson a pályáról,
de a 2022-es országgyűlési választás egyértelműen megmutatta, hogy egy teljes baloldali összefogás nem vezet el automatikusan a győzelemig.
A következő időszakban az ellenzék várhatóan mindent elkövet, hogy kitörjön a defenzív helyzetéből. A legfőbb problémájuk, hogy miközben a Tisza Párt a parlamenten kívülről próbálja diktálni a tempót, addig az Országgyűlésben ülőknek még az őszi ülésszak egy utolsó lehetőséget biztosít arra, hogy valami nagy dobással felhívják magukra a figyelmet, és az ellenzéki voksolókat a saját irányukba tereljék. A baloldalon lévő támogatottsági fordulatnak most nagyon kevés esélyt adok.
Míg a kormányoldalon a nyári hónapokban lerakták egy sikeres választási hadjárat alapjait, addig a baloldal egyrészt mély válságba süllyedt, másrészt jelentős lendületvesztés mutatkozik a Tiszánál. Aki most hátradől, az biztosan veszíteni fog 2026-ban, ezért forró őszre és pokoli télre számíthatunk a közélet berkeiben.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán