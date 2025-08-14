Ft
Digitális Polgári Kör gyűlöletkultúra orbán Viktor miniszterelnök baloldal

Foghatja a fejét Magyar Péter, eljött Orbán Viktor forradalma: 500 új Digitális Polgári Kör jött létre

2025. augusztus 14. 08:14

Azt is megtudtuk, mennyi kérelem érkezett.

2025. augusztus 14. 08:14
null

Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon – kezdte legfrissebb Facebook-posztját Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy a csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában. 

Mint fogalmazott, „a Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének”. 

„Ennek érdekében a mai napon a több mint 1200 DPK alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettünk, így számukra engedélyezzük Digitális Polgári Kör megalapítását.”

Csatlakozni a DPK-khoz az alábbi linken lehetséges: https://dpkor.hu

„Hajrá, Digitális Polgári Körök!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

istvanpeter
2025. augusztus 14. 09:54
Most kell megnyomni emberek, s visszaszorítani a fasiszta csőcseléket és az illuzionista Szélhámost.
states-2
2025. augusztus 14. 09:31
A Tisza-csürhe és pszichopatája olyan verést kap tavasszal, hogy visszasírják a futóbolond Makizayt.
totumfaktum-2
2025. augusztus 14. 08:49
"vege-van-kicsik" Bár sejtettük, de köszi hogy le is írtad a működéseteket a tisza-csoportokban. Neked hány kamuprofilt küldött Anita a csoportból? A vietnami és thai kamutesóid is megvannak?
chief Bromden
•••
2025. augusztus 14. 08:29 Szerkesztve
Petya a fülkeforradalmat másolná. A nyugdíjasokon fog múlni. Elegük van a fokozódó elszegényedésükből. Az új számítási mód miatt, jelenleg átlag 60 000 forinttal kevesebb a nyugdíjuk havonta. Vissza a svájci indexálást!
