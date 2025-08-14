Foghatja a fejét Magyar Péter, eljött Orbán Viktor forradalma: 500 új Digitális Polgári Kör jött létre

Hatalmas eseményre készülnek a digitális polgári körök: szeptemberben jön az országos találkozó!
Azt is megtudtuk, mennyi kérelem érkezett.
Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon – kezdte legfrissebb Facebook-posztját Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy a csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában.
Mint fogalmazott, „a Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének”.
„Ennek érdekében a mai napon a több mint 1200 DPK alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettünk, így számukra engedélyezzük Digitális Polgári Kör megalapítását.”
Csatlakozni a DPK-khoz az alábbi linken lehetséges: https://dpkor.hu
„Hajrá, Digitális Polgári Körök!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.
Nyitókép: Mandiner-grafika