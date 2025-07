Milliók nézték meg Orbán Viktor szerepléseit, de más haszna is volt, hogy a kormányfő megjelent a podcastek világában

A kormány számára legérzékenyebb és legnehezebb témában a felkészültség és a kompetencia kompenzálni tudta az érzelmeket célzó hibajegyzéket”

– vélekedett.

„Mindemellett láthatjuk, hogy a kormányzópárt Lázár János országjárásával számba vette az összes témát, melyet a politikai ellenfél kinyitott és így a választó elé kerülhet. Ennek természetes következménye, hogy az első számú vezető is beleáll azokba és minden kérdésre válaszol” – fogalmazott.

Perlaky-Papp szerint feltételezhetjük, hogy

Orbán Viktor podcast-körútjának fontos célja volt megerősíteni támogatói magabiztosságát és elvezetni az egyes ügyekben megnövekedett feszültséget.

A kommunikációs szakember szerint „a kormányfői válaszokat a Fidesz szervezete és elkötelezett választói mindig is iránymutatásnak tekintették, így ezek a válaszok megjelennek majd a képviselőjelöltek vagy éppen az ábécék tejespultja előtti közéleti beszélgetésekben, vitákban”.

Hozzátette: „Fontos, hogy iránymutatást kapjanak az érzékeny témákban a szervezet és az utca, sőt a digitális világ harcosai”, ahogy az is fontos, hogy elhiggyék, minden kérdésre lehet válaszolni, nincs mitől tartani.

Perlaky-Papp József rámutatott egy másik szempontra is Orbán Viktor podcast szerepéseivel kapcsolatban: „Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tematizációs szándékot sem, hiszen ebben erős kihívó Magyar Péter. Mára nem csak a napot kell megnyerni a választói figyelemért folyó versenyben, hanem a napon belüli napszakot is. A podcastjárás alkalmas lehet arra is, hogy a többi digitális felület segítségével az egyre rövidülő hírciklus domináns témáját szolgáltathassa” – fejtette ki.

„A kormányfő a leghatásosabb módját választotta a válaszainak a terítésére. Nem véletlenül nem saját csatornát indított, hanem végigjárta a legnézettebb konzervatív YouTube-csatornákat” – húzta alá.

Ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a YouTube nagyon erőforrás igényes felület, hiszen rendszeresen érdekes, tartalmas anyaggal kell előállnia a készítőnek, ami egy politikusnak nagyon nehezen sikerülhet.

„Ez tanulsággal szolgálhat azon politikusok számára is akik úgy gondolják, hogy saját podcast csatornájukat sikerre vihetik. Egyre többen indítanak saját podcast csatornát, talán a nagy nézettségű műsorok hozzáférhetőségének korlátozottsága és a minél nagyobb kommunikációs aktivitás igénye állhat a hátterében” – fejtette ki.

Perlaky hozzáfűzte: „Maximum akkor látom értelmét ennek, ha azokból a beszélgetésekből sok Facebook és TikTok tartalmat készítenek, vagyis azzal a fókusszal készítik el a beszélgetéseket, hogy abból sok rövid, frappáns tartalom jöjjön ki. Minden más esetben pótcselekvésnek és felesleges erőforrás lekötésnek látom. Márpedig a kampányban minden erőforrására szüksége lesz a politikusoknak, azok hatékony felhasználása a siker feltétele”.