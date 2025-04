Európában is példátlan – így látták a Mandiner olvasói Hont András interjúját Orbán Viktorral

Nyolcszáznál is több hozzászólás érkezett cikkünkre, amelyben élőben követtük az év egyik legjobban várt interjúját: Hont András az Öt YouTube-csatornáján 67 percen keresztül kérdezte Orbán Viktort. Ha a teljes beszámolóra kíváncsi, ide kell kattintania, ha pedig csak néhány perce van, ebben a cikkben szedtük össze a miniszterelnök legfontosabb kijelentéseit.

A legnépszerűbb kommentek mind dicsérték Magyarország egyik legmegosztóbb, egyben legismertebb publicistájának interjúját a kormányfővel. „ Jó volt végre két értelmes ember beszélgetését hallgatni” – szögezte le egyikük.

Más olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy csütörtökön Orbán Viktor egy órán keresztül válaszolt Hont András kérdéseire, előtte a Kormányinfón két és fél órán keresztül faggatták a nyíltan kormányellenes újságírók (is) a két kulcsminisztert, Gulyás Gergelyt és Nagy Mártont, de Lázár János is rendszeresen áll a választópolgárok és a sajtó rendelkezésére.

És ez lenne a diktatúra… Nem túlzok: szerintem Európában is szinte példátlan pozitívum ez a fajta transzparencia, kérdezhetőség, közvetlenség. Poloska és a szektája… Döbbenetes a kontraszt – a Fidesz javára

– írta. Utolsó mondatával arra utalt, hogy a Tisza Párt elnökét, a feleségét lehallgató Magyar Pétert is meghívták az Öt műsorába, ám Hont András szavaival élve „egy év és két hónapja ígérte meg nekem, hogy a következő hétfőn interjúalanyom lesz, de még nem tette a tiszteletét”. A másik ismert publicista, Ceglédi Zoltán pedig azt is hozzátette, hogy Magyar Péter 14 hónappal ezelőtt ígéretet tett Hontnak, hogy interjút ad neki, amit az utolsó utáni pillanatban, betegségre hivatkozva mondott le. „Meg tudnám tippelni, mi az a betegség, ami azóta is gyötri, de nyilván a valódi ok nem ez" – jegyezte meg.

Lehetnek itt bármekkora közvélemény-kutatói előnyök, a szavazófülkében ugyanaz lesz, mint legutóbb

– állította az egyik olvasónk, aki szerint a „hőbörgők” is a Fideszre fognak szavazni 2026-ban, ha biztonságban akarják nevelni a gyermekeiket, és élni szeretnének a családtámogatási kedvezményekkel. A közvélemény-kutatók manipulatív számaival korábban részletes elemzésben foglalkoztunk, míg a Telex és más kormányellenes „szakértők” állításaira egyenesen Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője reagált.

Akik itt Hontot Fidesz-bérencezik, azok látták az interjút? Esetleg elmebetegek?

– tette fel a kérdést egy hozzászóló, de sokan mások is azt írták, hogy a Tisza Párt szavazóinak „fröcsögése” a kommentek között igazolja az ő szintjüket.

„Orbán rutinos és kimondhatja, amit gondol. Nem úgy, mint a tiszafostos, hogy folyton el kell titkolnia a szándékait, hogy mit akar, hogy mit követelnek meg tőle az idegen hatalmi gazdái, és folyton csak lebukik a hazugságaival” – mutat rá egy szintén népszerű hozzászólás.

Lehet vele egyet nem érteni, és nyilván vannak részek, ahol inkább próbált csak ügyesen kibújni vagy terelni, de az is nagyon átjön, hogy Orbánnak van egy víziója, és egy harcedzett, tapasztalt, fajsúlyos kaliber. Nem véletlen, hogy globális hivatkozási alap lett. Sem valódi víziót, sem ilyen harcedzettséget vagy fajsúlyt nem látok a másik oldalon

– írta egy kommentelő, akinek szavait alátámasztotta, hogy a külföldi sajtó is kiemelten foglalkozott az interjúval, a felvétel pedig lassan 400 ezer megtekintésnél jár.

Mások is Orbán Viktort dicsérik, valaki például közölte: „Orbán még mindig más dimenzió. Bárkihez képest. (Poloskát most nem is említem, ő a Fidesz aljánál is lejjebb van ugyebár, ez ténykérdés.). De Hont András munkáját is elismerik, egyikük például rámutatott, hogy a publicista a Fidesz számára legkellemetlenebb kérdéseket is feltette, és kérne egy hasonlóan tisztességes, objektív újságírót az ellenzéktől is.

Lám, ha értelmes beszélgetésre van remény, Orbán Viktor elmegy. És csakugyan élvezetes interjú volt. Akik itt Orbán ellen vonyítanak, megtehetik, mert itt tényleg demokrácia van 2010 óta

– jelentette ki egy olvasónk. De akadt, akinek maradt hiányérzete: „Én csak egyetlen dolgot hiányoltam. Orbán nem kérdezte meg: Mennyi az idő, Marci? Ez a különbség...”. Más hozzátette gúnyosan, Magyar Péter viselkedésére utalva, hogy ő azt is hiányolta, hogy a kormányfő nem rohant ki a stúdióból, és nem „ugatott rá” ingerülten a kérdezőre.