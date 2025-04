Az év egyik legjobban várt interjúja: Hont András vs Orbán Viktor – élőben a Mandineren!

Az év egyik legjobban várt interjúját adja Orbán Viktor: a miniszterelnök az Öt YouTube-csatornáján beszélget 19 órától az ország egyik legismertebb és legmegosztóbb publicistájával, Hont Andrással. Utóbbi a kissé csúszó kezdésről azt írta: „Az úgynevezett renderelés miatt csúszik egy picit a videó, de hamarost látható. (Mondjuk a kommentelők egy részének, a jeles pesti értelmiségnek és Fekete-Győr Andrásnak mindegy, mert ők anélkül is tudják, mi van rajta, hogy látták volna).”

Az újságíró kezdésként felvetette, hogy eredetileg Orbán Balázst, a kormányfő politikai igazgatóját tervezték meghívni, ám egy lelkes kollégája a vezetéknév hallatán a miniszterelnöknek is meghívót küldött. Orbán Balázzsal el is készült az interjú, ám nagy meglepetésükre a Miniszterelnöki Hivatal is jelezte, hogy Orbán Viktor elfogadta a meghívást.

Szívesen elmegyek mindenhová, ahol van esély arra, hogy értelmesen lehet beszélgetni

– jelentette ki a kormányfő az újságíró meglepettségére reagálva.

Orbán Viktor hangsúlyozta, Rogán Antal azért került le az amerikai szankciós listáról, mert a leváltott demokrata kormányzat „bosszúból még egyet rúgott” a magyar kormányba, amiért nem teljesítette az elvárásait, az új republikánus vezetés azonban úgy vélte, hogy „ez nem fair”. Arra a kérdésre, hogy ennek milyen ára lehet, kijelentette:

Én nem fizetek, az biztos.

Hont András felvetette, hogy miért nem mondjuk Nagy István került fel erre a listára, amire Orbán Viktor azt felelte, ennek az az oka, hogy Rogán nem szakminiszter a kormányban, hanem az egyik „erős ember”, funkcionális miniszter, aki a hatalomgyakorlásban segíti őt. Rogánon kívül Gulyás Gergelyt és Orbán Balázst sorolta még ide – hozzátette, ha a hozzá legközelebbi embert akarják támadni, akkor ebből a körből lehetett választani.

Hangsúlyozta, a miniszterelnök személyisége meghatározza, hogy milyen egy kormánynak a működési rendje:

Nálam rendetlenség nincs. Sokfajta hiba történhet, de egy dolog nem fordulhat elő, hogy kupleráj, rendetlenség, fejetlenség, belső hadakozás vagy lökdösődés van, azt én nem fogadom el, mert úgy nem lehet dolgozni.

Leszögezte, ha ő megállapodik valakivel négy évre – márpedig komoly emberekkel állapodik meg –, akkor ezt tartják, ebbe nem fér bele belső hatalmi harc, „a Fideszben ez ki van zárva”. Elárulta: minden reggel fél 8-kor úgy kezdődik a napja, hogy Rogán Antallal és Gulyás Gergellyel egyeztet, ezért is támadták meg Joe Bidenék egyiküket.

Donald Trump eddig bejelentett intézkedéseiről a kormányfő azt mondta, az amerikai elnök csupán „pontosan azt teszi, amit ígért”. Szerinte már „önmagában demokráciakritika”, hogy a nyugat-európai politikai elit ezen meg van lepődve. Ő J.D. Vance alelnökben az Egyesült Államok következő vezetőjét látja, összességében pedig nem négy, hanem tizenkét éves republikánus kormányzásra számít, amelynek patrióta szellemisége meghatározó lesz az egész világon.