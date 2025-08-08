Ft
Kiderült, melyik országban kerülhet sor Trump és Putyin történelmi találkozójára

2025. augusztus 08. 14:31

Az előkészületek már zajlanak.

2025. augusztus 08. 14:31
null

Névtelen forrásra hivatkozva a TASZSZ orosz állami hírügynökség arról számolt be, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin egy arab országban találkozhat a közeljövőben.

Az orosz állami média szerint a találkozót várhatóan a jövő héten tartják, az előkészületek már zajlanak.

 Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a helyszínről elvi megállapodás született, de azt csak később hozzák nyilvánosságra. Trump újságírói kérdésre jelezte: Putyinnal akkor is találkozik, ha az orosz elnök nem hajlandó leülni Zelenszkij ukrán elnökkel.

A legvalószínűbb helyszín Szaúd-Arábia lehet, ahol idén többször is tárgyaltak Ukrajnáról Rijádban.

 Bár Putyin az utóbbi időben öt alkalommal fogadta Trump különmegbízottját Moszkvában, az amerikai elnökkel 2018 óta nem találkozott személyesen.

Nyitókép: AFP/Mihail Klimentyev

