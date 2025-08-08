Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter lakás vélemény

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

2025. augusztus 08. 15:35

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

2025. augusztus 08. 15:35
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Persze, neki már 18 évesen saját lakása lehetett, miután egy idős néni – hát nem mesés? – néhány apácaliliomért cserébe Péter nevére íratott egy gellérthegyi kéglit. Részben abból tellett aztán a zugligeti haciendájára, amelyből újabban (másfél éve) azt hirdeti, milyen koldusszegény ez az ország. És aztán ugyanő, a budai ficsúr leruccan vidékre, és arról osztja az észt a parasztoknak (legutóbb Körösladányban), milyen trendi bérlakásban élni. Lám, a tejjel-mézzel folyó Bécsben is az emberek többsége bérlakásban él, és milyen baromi jól elvannak – meséli.

Üzenete egyértelmű: minél menőbb, minél nyugatiasabb valaki, annál inkább bérlakásban lakik. Éljünk tehát mi is bérleményben, fizessünk havonta szakajtónyi pénzt bérleti díjra! Az ingatlanos cégek például rém boldogok lesznek…

Ő, mármint Magyar Péter a maga részéről azzal kívánja segíteni a be- és átköltözni vágyókat, hogy hatalomra vergődése esetén »több tízezer állami bérlakást építtet« a magyarságnak. Mert ő ilyen jó ember. Ugyanakkor az Orbán meg gonosz, mert ez a 3 százalékos fix kamatozású Otthon start program úgy rossz, ahogy van, a lakásárak is emiatt szálltak el. (Meg a hülye csok miatt, amit pár éve, Diákhitel Központ-vezérként ugyan még dicsért, de azóta meggondolta magát.)

2015-ben Budapesten öt-hat évnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig tízéves átlagbér kell hozzá, és még ebben nincs benne a mostani, húszszázalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek– hazudja a pojáca. Holott most sincs ilyen mértékű drágulás és a jövőben sem várható. Tudja ezt ő is, ám Brüsszelből azért futtatják, azért tartják pórázon a mentelmi jogával, hogy minél gátlástalanabbul hazudozzon. Hogy elvegye a fiatalok kedvét a saját otthontól.”

Nyitókép: Magyar Nemzet/Markovics Gábor

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jojezigy
2025. augusztus 08. 15:55
Szóljatok ennek a fasznak ,hogy most BP-en egy 34 négyzetméteres panel lakás ára 42 milló forint és nem a belső kerületekben !
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 08. 15:49
Aljas szotyipeti!
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 08. 15:49
Legyen csak Poloska a mineln ! Tanulja meg a magyar , hova vezet a hülyeség . 2002-t már elfelejtette...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!