„Persze, neki már 18 évesen saját lakása lehetett, miután egy idős néni – hát nem mesés? – néhány apácaliliomért cserébe Péter nevére íratott egy gellérthegyi kéglit. Részben abból tellett aztán a zugligeti haciendájára, amelyből újabban (másfél éve) azt hirdeti, milyen koldusszegény ez az ország. És aztán ugyanő, a budai ficsúr leruccan vidékre, és arról osztja az észt a parasztoknak (legutóbb Körösladányban), milyen trendi bérlakásban élni. Lám, a tejjel-mézzel folyó Bécsben is az emberek többsége bérlakásban él, és milyen baromi jól elvannak – meséli.

Üzenete egyértelmű: minél menőbb, minél nyugatiasabb valaki, annál inkább bérlakásban lakik. Éljünk tehát mi is bérleményben, fizessünk havonta szakajtónyi pénzt bérleti díjra! Az ingatlanos cégek például rém boldogok lesznek…

Ő, mármint Magyar Péter a maga részéről azzal kívánja segíteni a be- és átköltözni vágyókat, hogy hatalomra vergődése esetén »több tízezer állami bérlakást építtet« a magyarságnak. Mert ő ilyen jó ember. Ugyanakkor az Orbán meg gonosz, mert ez a 3 százalékos fix kamatozású Otthon start program úgy rossz, ahogy van, a lakásárak is emiatt szálltak el. (Meg a hülye csok miatt, amit pár éve, Diákhitel Központ-vezérként ugyan még dicsért, de azóta meggondolta magát.)

2015-ben Budapesten öt-hat évnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig tízéves átlagbér kell hozzá, és még ebben nincs benne a mostani, húszszázalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek– hazudja a pojáca. Holott most sincs ilyen mértékű drágulás és a jövőben sem várható. Tudja ezt ő is, ám Brüsszelből azért futtatják, azért tartják pórázon a mentelmi jogával, hogy minél gátlástalanabbul hazudozzon. Hogy elvegye a fiatalok kedvét a saját otthontól.”

Nyitókép: Magyar Nemzet/Markovics Gábor