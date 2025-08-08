Ft
08. 08.
péntek
bérleti díj Rushanara Ali lakhatás törvényjavaslat lemondás Nagy-Britannia felháborodás London

Felháborodás Nagy-Britanniában: hamar napvilágra kerültek Rushanara Ali üzelmei

2025. augusztus 08. 16:29

Nem kellett sokat várni, azonnal lemondott a hajléktalanügyért is felelős államtitkár.

2025. augusztus 08. 16:29
Brit zászló.

Nagy-Britanniában lemondott tisztségéről a hajléktalanügyért is felelős államtitkár, Rushanara Ali, miután kiderült, hogy jelentősen megemelte az általa tulajdonolt lakás bérleti díját – jelentette be csütörtökön a kormány.

A politikus Keir Starmer miniszterelnöknek írt lemondólevelében úgy fogalmazott: „A legutóbbi információk nyomán szeretném tisztázni, hogy mindig betartottam az összes hatályos jogi kötelezettséget”. Hozzátette: „Ugyanakkor, ha továbbra is betöltöm tisztségemet, az elvonná a figyelmet a kormány ambiciózus munkájáról. Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok tisztségemről”.

A politikus azt követően hozta meg döntését, hogy a The i Paper című napilapban megjelent egy cikk, amely szerint Ali felmondta egy ház bérleti szerződését, majd néhány héttel később 700 font (320 ezer forint) bérleti díj emeléssel újra piacra dobta az ingatlant.

Több, a hajléktalanság ellen küzdő szervezet, valamint ellenzéki képviselők is a lemondását követelték.

A kormányfő köszönetet mondott a politikusnak a lakásügyi minisztériumban végzett „szorgalmas munkájáért”, amely szerinte „tartós hatást” fog gyakorolni – derült ki a miniszterelnöki hivatal által közzétett levélből.

A Konzervatív Párt elnöke, Kevin Hollinrake csütörtökön korábban „megdöbbentő képmutatás” vádjával az államtitkár lemondását követelte.

A Liberális Demokrata Párt szóvivője úgy nyilatkozott: „Rushanara Ali alapvetően félreértette a szerepét. Az ő feladata az volt, hogy megoldja a hajléktalanság problémáját, nem pedig hogy növelje azt”.

Tom Darling, a Bérlők Reformkoalíciójának igazgatója úgy nyilatkozott: „Elképesztő, hogy van egy hajléktalanügyi államtitkárunk, aki éppen négy embert lakoltatott ki, hogy több bérleti díjat szedhessen be – ami hamarosan illegális lesz a Bérlők Jogairól szóló törvényjavaslat értelmében, amelyet éppen az ő minisztériuma terjesztett be a parlament elé”.

A törvényjavaslat értelmében azok a tulajdonosok, akik kilakoltatják bérlőiket, hogy eladják ingatlanjukat, hat hónapig nem adhatják újra bérbe azt.

A politikus házát, amelyet határozott idejű szerződéssel béreltek, eladásra kínálták, miközben a bérlők ott laktak, és csak azért adták újra bérbe, mert nem sikerült eladni – írta cikkében a The i Paper.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Muhammed Yaylali / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

kbexxx
2025. augusztus 08. 17:22
Ismerős ,a liberális törvényhozó Maga szegi meg a saját törvényeit "Kevés "a honatyák jövedelme az minden esetben kiegészítésre szorul.. "Mindenki úgy boldogul ahogy tud.." Gyorsan átvették a gyakorlatot a "jöttek "
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 08. 17:09
Rushanara Ali, ősi angol család sarja!?
Monte Carlo
2025. augusztus 08. 16:54
megtorlas26 2025. augusztus 08. 16:46 Dehogy. Nem érted a problémát.
megtorlas26
2025. augusztus 08. 16:46
ilyenert lemond a miniszter 300 evvel vagyunk mogottuk
