Gyanús üzleti körök Magyar Péterék környékén: ukrán kémhálózat a Tisza-szigeteknél?

Börtönben marad az ukrán kémbotrány egyik főszereplője
A férfi kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.
A Nikoletti-család több szálon is kötődik Ukrajnához. Nikoletti András munkájából adódóan köthető Holló Istvánhoz, cége pedig egy ukrán állami hajózási cég leányvállalata volt. Nikoletti Petra feltételezhető Tisza Sziget tagsága pedig világos kapocs a Tisza Párthoz.
Az Ellenpont tényfeltáró cikke alapján a Tisza-szigetekig érhet el az ukrán kémhálózat. A cikk kiindulópontja egy, az ukrán hajózási ágazatot érintő, 2021-es korrupciós ügy: állítólag egy magyar céghez szerették volna átjátszani az Ukrán Dunai Hajózási Rt. (Ukrán Dunahajózási Rt.) flottáját és központi ingatlanát (Március 15. téri székház), viszont az ukrán SZBU lépései az ukrán sajtóban megjelent információk szerint ezt megakadályozták.
A Március 15. téri székházépület önmagában rendkívül érdekes, ugyanis a mai napig orosz érdekeltségű cég is be van jegyezve az épületbe (Oroszországi tengerhajózási jegyzék), de az ukránok a magukénak tartják az épületet, és lezáratlan jogviták kísérik a székház történetét, olvasható a Magyar Nemzet szemléjében.
Ez az ügy a szerző szerint összekapcsolódik bizonyos magyarországi vállalati bejegyzésekkel és személyekkel, akiket a vizsgálat – részben múltbeli üzleti szerepük okán – az ukrán érintettség körébe sorol. A székház kulcsfontosságú az ukrán szolgálati emberként azonosított Holló István magyarországi kapcsolatrendszerének feltárásához – állítja a cikk –, hiszen az Ukrán Dunahajózási Rt.-nek és kapcsolt cégeinek mind itt van a székhelye.
Az ide bejegyzett egyik vállalkozás az Ukrán Dunahajózási Rt. tulajdonában lévő UDP Europe (korábban Business Shipping Company Kft.), amelynek korábban vezető tisztségviselője Holló István volt.
Az UDP tulajdonosai között 2021-ig Panamára és a Seychelles-szigetekre bejegyzett cégeket is találni, valamint felbukkant egy olyan szervezet, amelynek a neve korábban már felmerült az ukrajnai kémbotrányban. A DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. mögött pedig egy bizonyos Nikoletti András állt, aki már 1990-től egészen a közelmúltig a társaság ügyvezetője és tulajdonosa volt.
Nikoletti András elkötelezetten ellenzéki érzületű, közösségi felületén rendszeresen bírálja a kormányzatot és nyíltan szimpatizál Magyar Péterrel.
A vállalat hivatalos struktúrája szerint az UDP Kft. és a DMS Kft. tulajdonosai ugyanazok, ráadásul egy épületben találhatók, és mind Holló, mind Nikoletti vezetője volt ezeknek a cégeknek egyidejűleg. Önmagában az, hogy Nikoletti nyilvános kommentjeiben Magyar Pétert támogatja, még nem jelent közvetlen kapcsolatot a Tisza Párthoz.
A kapcsot a cikk szerint valójában lánya, Nikoletti Petra, a Michelin-ajánlott Szaletly étterem üzemeltetője jelentheti.
A Szaletlyt működtető Stefi Vendéglátóipari Kft. egyébként valósággal szárnyal: 2023-ban 824 millió forintos árbevételt, 182 milliós profitot realizált. De a legújabb, 2024-es beszámolójukban 980 millió forintos árbevétel mellé 243 millió forint adózott eredmény társult. Édesapja mellett férje is Ukrajnához köti, anyósa, és így férje is ukrán származású.
Férje Kijevben tanult, ukrán gyökereit pedig magánéletében is ápolja: gyermekeiknek is orosz/ukrán hangzású neveket adtak. Nem meglepő módon a férj és édesanyja közéleti megnyilvánulásaikban is ukránpárti gondolatokat fogalmaznak meg közösségi oldalukon.
Nikoletti Petrát azonban nemcsak Ukrajnához, hanem a Tisza Párt vezetőségéhez is szoros családi kapcsolatok fűzik.
A Kontextus Tarr Zoltánról, a Magyar Péter-projekt szellemi atyjáról készült portrévideójára reagálva Nikoletti arról írt közösségi oldalán, neki is a Tisza mögött álló családi kapcsolati hálóhoz kellene tartoznia, mert a gyerekeik barátok.
Könyörgöm, vegyetek be közéjük, megtisztelve érezném magam”
– írta Nikoletti.
