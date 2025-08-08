Gyanús üzleti körök Magyar Péterék környékén: ukrán kémhálózat a Tisza-szigeteknél?

Az Ellenpont tényfeltáró cikke alapján a Tisza-szigetekig érhet el az ukrán kémhálózat. A cikk kiindulópontja egy, az ukrán hajózási ágazatot érintő, 2021-es korrupciós ügy: állítólag egy magyar céghez szerették volna átjátszani az Ukrán Dunai Hajózási Rt. (Ukrán Dunahajózási Rt.) flottáját és központi ingatlanát (Március 15. téri székház), viszont az ukrán SZBU lépései az ukrán sajtóban megjelent információk szerint ezt megakadályozták.

A Március 15. téri székházépület önmagában rendkívül érdekes, ugyanis a mai napig orosz érdekeltségű cég is be van jegyezve az épületbe (Oroszországi tengerhajózási jegyzék), de az ukránok a magukénak tartják az épületet, és lezáratlan jogviták kísérik a székház történetét, olvasható a Magyar Nemzet szemléjében.

Ez az ügy a szerző szerint összekapcsolódik bizonyos magyarországi vállalati bejegyzésekkel és személyekkel, akiket a vizsgálat – részben múltbeli üzleti szerepük okán – az ukrán érintettség körébe sorol. A székház kulcsfontosságú az ukrán szolgálati emberként azonosított Holló István magyarországi kapcsolatrendszerének feltárásához – állítja a cikk –, hiszen az Ukrán Dunahajózási Rt.-nek és kapcsolt cégeinek mind itt van a székhelye.

Az ide bejegyzett egyik vállalkozás az Ukrán Dunahajózási Rt. tulajdonában lévő UDP Europe (korábban Business Shipping Company Kft.), amelynek korábban vezető tisztségviselője Holló István volt.