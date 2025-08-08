Ft
Hepatitis A augusztus 20.-i ünnepség Borsod

Borsodi szitu: járvány miatt elmarad az augusztus 20-i ünnepség

2025. augusztus 08. 15:07

Hat év után először lehetett volna, de a hatóság közbeszólt.

2025. augusztus 08. 15:07
null

Elmarad az augusztus 20-ra tervezett városnap Ongán, miután Hepatitis A-fertőzés jelent meg a településen – írja a boon.hu.

A döntést egészségügyi szakemberekkel egyeztetve hozták meg, megelőzve a járvány terjedését.

A rendezvényt hat év kihagyás után tartották volna meg újra, de a polgármester, Trizsi Zalán közleményében hangsúlyozta: a lakosság egészsége minden másnál fontosabb. Bár jelenleg nincs járványhelyzet, a fertőzés terjedése indokolttá tette az óvatosságot.

Magyarországon évente 500–700 Hepatitis A esetet regisztrálnak, a legtöbbet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

Nyitókép: Facebook/Ongai Termelői Vásár

Összesen 1 komment

neszteklipschik
2025. augusztus 08. 15:16
Sorsod: Borsod...
