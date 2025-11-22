Tovább terjed itthon a veszélyes vírus, a legfertőzöttebb a főváros és több keleti vármegye

A környező országokhoz hasonlóan hazánkban is megnövekedett a Hepatitis A vírussal fertőzöttek száma, a legtöbb betegről szóló jelentés Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett – összesen 1 648 megbetegedést jelentettek.

A betegek 56 százaléka férfi, 44 százaléka nő volt, a fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő.