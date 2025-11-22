Ft
fertőzés Hepatitis A vírus

Tovább terjed itthon a veszélyes vírus, a legfertőzöttebb a főváros és több keleti vármegye

2025. november 22. 08:00

A fertőzés lappangási ideje átlagosan egy hónap.

2025. november 22. 08:00
null

A környező országokhoz hasonlóan hazánkban is megnövekedett a Hepatitis A vírussal fertőzöttek száma, a legtöbb betegről szóló jelentés Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett – összesen 1 648 megbetegedést jelentettek.

A betegek 56 százaléka férfi, 44 százaléka nő volt, a fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő.

A hepatitis A vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.

A hepatitis A vírus elsősorban orális–fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülményekírja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Mint írják, a fertőzések jelentős része tünetmentes, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő átlagosan egy hónap. Az első általános tünetek: hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet a sárgaság, csak később alakul ki, mely során a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik.

Fotó: MTI/Sóki Tamás

Dunhill67
2025. november 22. 12:17
'mer szarás után (is) kezet kell mosni:)
Obsitos Technikus
•••
2025. november 22. 11:47 Szerkesztve
"A hepatitisz A a nagy népsűrűségű, rossz közegészségügyi viszonyokkal rendelkező régiókban gyakori. Évente mintegy 1,4 millió tünetes fertőzést regisztrálnak, amelyek kb. 11 200 áldozatot követelnek. Magyarországon 2018-2021 között 75-177 esetet jelentettek évente, ám egy járvány miatt 2022-ben 533-ra ugrott fel az esetszám. " Szóval aki azt hiszi, hogy ez egy újdonság, annak csalódnia kell. A mennyiség az, ami aggasztó, de ez nem tűnik országos járványnak, több gócpontban alakultak ki helyi felszaporodások.
Obsitos Technikus
2025. november 22. 11:42
"A hepatitisz A-vírus elsősorban széklettel szennyezett étel fogyasztásával terjed, elsősorban nagy népsűrűségű területeken, rossz higiéniai viszonyok között. Ahol a tengerparti városok közvetlenül a tengerbe engedik a szennyvizet, a környéken élő kagylók is tartalmazhatják a kórokozót és fogyasztásuk hepatitiszt okozhat." "A fejlődő országokban a gyerekek szinte 100%-a átesik a fertőzésen, ám ezáltal immunitást szereznek életük hátralevő részére. Az életszínvonal (és a tiszta vízhez való hozzáférés) növekedésével a betegség gyakorisága csökken. A fejlett országokban ritka, előfordulása sokszor a magas kockázatú országok látogatásával függ össze." "Súlyos, kezeletlen esetekben a betegség halálos is lehet. Az Egyesült Államokban a betegség mortalitási rátája 0,015% a teljes népességet tekintve, de az 50 fölöttiek és májbetegek esetében már az 1,8–2,1%-ot is eléri. A gyerekek fertőzése általában enyhébb lefolyású és csak 1-3 hétig tart; a betegség súlyossága a korral együtt nő. "
Obsitos Technikus
2025. november 22. 11:24
C-típusú találkozások.
