Tovább terjed itthon a veszélyes vírus, a legfertőzöttebb a főváros és több keleti vármegye

Fizetős oltások: több tízezret spórolhatnak a szülők, eláruljuk, hogyan
Eléggé a zsebbe kell nyúlniuk a szülőknek, ami a fizetős oltásokat illeti. Érdemes résen lenni, van segítség. Gyermekorvost kérdeztünk.
A fertőzés lappangási ideje átlagosan egy hónap.
A környező országokhoz hasonlóan hazánkban is megnövekedett a Hepatitis A vírussal fertőzöttek száma, a legtöbb betegről szóló jelentés Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett – összesen 1 648 megbetegedést jelentettek.
A betegek 56 százaléka férfi, 44 százaléka nő volt, a fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő.
A hepatitis A vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.
A hepatitis A vírus elsősorban orális–fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Mint írják, a fertőzések jelentős része tünetmentes, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő átlagosan egy hónap. Az első általános tünetek: hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet a sárgaság, csak később alakul ki, mely során a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik.
Ijesztő mértékben terjed.
