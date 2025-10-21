Fizetős oltások: több tízezret spórolhatnak a szülők, eláruljuk, hogyan

Negyvennégyezer forint, mondja a pénztáros, én pedig sztoikus nyugalommal húzom elő a pénztárcám. Sokadjára. Ez idén a sokadik oltása a kisfiamnak, aki alig kétéves múlt, de képletesen már olyan – a miniszterelnök szavaival élve – mint egy ementáli sajt. Az oltási könyve pedig mint egy jófajta Lutra-album (fiatalabbak kedvéért: Kajla-útlevél). A pénztárcám meg… azt inkább hagyjuk, kiszámoltam azt is, de erről még később, maradjunk az oltásoknál.

Oltások: rotavírus elleni szert kap a baba, fotó: AFP

Amelyek közül rengeteget tényleg fizet az állam – a kötelezőkön túl is –, másokat viszont nem, és értető, ha egy szülő elkezd azon lamentálni, hogy vajon pontosan mit és mikor kell beadatni ahhoz, hogy a gyerek a lehető legteljesebb védettséget élvezze, viszont „ne szurkálják össze” feleslegesen vagy éppen túl korán.

Kezdjük azzal, hogy az Európai Unióban minden tagállamnak saját immunizációs programja van, ami azt jelenti, hogy minden ország maga dönt, hogy kötelezővé tesz-e egy-egy oltást, és ha igen, melyiket. A legtöbb tagállamban a védőoltások többsége csupán ajánlott, de óvodai, iskolai felvételhez ugyanakkor kötelező számos oltás megléte, tehát végeredményben ott sem igaz, hogy nem kell oltani.