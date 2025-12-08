Megjelent az új influenzavírus: járványra számítanak a szakértők

Az idei téli szezon egyik legnagyobb figyelemmel kísért egészségügyi kockázata az új influenzavírus, amely a jelentések szerint szokatlanul sok mutáción ment keresztül. Ez a folyamat természetes a vírusok esetében, de a most tapasztalt mérték és sebesség kirívó.

Az új influenzavírus mutációi miatt a szakemberek súlyosabb járványra készülnek.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a vírusok genetikai változása miatt a szervezet immunrendszere nehezebben ismeri fel a kórokozót. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés nagyobb eséllyel alakulhat ki, és a megbetegedés súlyosabb formában jelenhet meg, mint a korábbi években. Egyes adatok szerint a korábbi fertőzések, vagy oltások révén szerzett immunitás is kevésbé lehet hatékony.