Visszatért a Covid: a lehető legrosszabbkor jön az új hullám

Figyelmeztet a szakértő – emberre is veszélyes betegségek jelentek meg a közelben
Olaszországból és Horvátországból is ijesztő hírek érkeztek.
A virológus szerint azért nincs okunk az aggodalomra.
A Magyarországon is megjelent új Covid variánsról, a Nimbuszról nyilatkozott az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár, aki úgy gondolja, hogy az iskolakezdés után fog megnövekedni az ilyen típusú fertőzések száma.
„Minden szülő tudja, hogy általában a tanév kezdetét követő két-három hétben megnő a beteg gyerekek száma, mivel az újratalálkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait” – fogalmazott a szakértő.
Kifejtette: a gyerekek között lesznek olyanok, akik már átestek a fertőzésen és még vírushordozók, illetve akik fogékonyak rá.
Ilyenkor mindig elindul egy légzőszervi betegséghullám, főleg akkor, ha az idő is hűvösebbre fordul, ami szeptember első felében szokványosnak mondható.
A virológus ugyanakkor azzal nyugtatott mindenkit, hogy
ez a mostani variáns csak nagyon kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól.
Ezért aki már átesett a korábbi típus okozta fertőzésen, vagy beoltatta magát, az többé-kevésbé védett.
Rusvai Miklós többek között arról is beszélt, hogy az újabb változatot azért nevezik angolul razorblade-nek, vagyis borotvapengének, mert éles torokfájdalmat okoz. Viszont ez a tünet csak az esetek legfeljebb 10-15 százalékában alakul ki. „Emlékszünk a korai variánsoknál az íz és szaglásvesztés volt jellemző, de az sem minden betegnél jelentkezett. Ez az úgynevezett borotvapenge torok a nyelésnél jelentkezik, ám csak az esetek egy kisebb részében” – fűzte hozzá.
Arra a kérdésre, hogy az új vírus változat megjelenése miatt érdemes-e ismét felvenni a védőoltást, így felelt:
a vakcina beadatása csak a kockázati csoportba tartozóknak ajánlott.
„Magyarországon már szinte nincs olyan ember, aki korábban ne fertőződött volna, vagy ne oltatta volna be magát, tehát a népesség jelentős része védett. Csak akkor érdemes esetleg fölvenni a vakcinát, ha valaki úgy érzi, hogy fokozott kockázati csoportba tartozik” – jelentette ki.
Fotó: Pixabay