Visszatért a Covid: a lehető legrosszabbkor jön az új hullám

A Magyarországon is megjelent új Covid variánsról, a Nimbuszról nyilatkozott az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár, aki úgy gondolja, hogy az iskolakezdés után fog megnövekedni az ilyen típusú fertőzések száma.

„Minden szülő tudja, hogy általában a tanév kezdetét követő két-három hétben megnő a beteg gyerekek száma, mivel az újratalálkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait” – fogalmazott a szakértő.

Kifejtette: a gyerekek között lesznek olyanok, akik már átestek a fertőzésen és még vírushordozók, illetve akik fogékonyak rá.

Ilyenkor mindig elindul egy légzőszervi betegséghullám, főleg akkor, ha az idő is hűvösebbre fordul, ami szeptember első felében szokványosnak mondható.

A virológus ugyanakkor azzal nyugtatott mindenkit, hogy

ez a mostani variáns csak nagyon kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól.

Ezért aki már átesett a korábbi típus okozta fertőzésen, vagy beoltatta magát, az többé-kevésbé védett.