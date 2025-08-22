Ft
Visszatért a Covid: a lehető legrosszabbkor jön az új hullám

2025. augusztus 22. 12:25

A virológus szerint azért nincs okunk az aggodalomra.

2025. augusztus 22. 12:25
Covid eredete: ez lehet a kulcs a világjárványok ellen.

A Magyarországon is megjelent új Covid variánsról, a Nimbuszról nyilatkozott az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár, aki úgy gondolja, hogy az iskolakezdés után fog megnövekedni az ilyen típusú fertőzések száma. 

„Minden szülő tudja, hogy általában a tanév kezdetét követő két-három hétben megnő a beteg gyerekek száma, mivel az újratalálkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait” – fogalmazott a szakértő.

Kifejtette: a gyerekek között lesznek olyanok, akik már átestek a fertőzésen és még vírushordozók, illetve akik fogékonyak rá.

Ilyenkor mindig elindul egy légzőszervi betegséghullám, főleg akkor, ha az idő is hűvösebbre fordul, ami szeptember első felében szokványosnak mondható.

A virológus ugyanakkor azzal nyugtatott mindenkit, hogy

ez a mostani variáns csak nagyon kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól. 

Ezért aki már átesett a korábbi típus okozta fertőzésen, vagy beoltatta magát, az többé-kevésbé védett.

Rusvai Miklós többek között arról is beszélt, hogy az újabb változatot azért nevezik angolul razorblade-nek, vagyis borotvapengének, mert éles torokfájdalmat okoz. Viszont ez a tünet csak az esetek legfeljebb 10-15 százalékában alakul ki. „Emlékszünk a korai variánsoknál az íz és szaglásvesztés volt jellemző, de az sem minden betegnél jelentkezett. Ez az úgynevezett borotvapenge torok a nyelésnél jelentkezik, ám csak az esetek egy kisebb részében” – fűzte hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az új vírus változat megjelenése miatt érdemes-e ismét felvenni a védőoltást, így felelt: 

a vakcina beadatása csak a kockázati csoportba tartozóknak ajánlott.

„Magyarországon már szinte nincs olyan ember, aki korábban ne fertőződött volna, vagy ne oltatta volna be magát, tehát a népesség jelentős része védett. Csak akkor érdemes esetleg fölvenni a vakcinát, ha valaki úgy érzi, hogy fokozott kockázati csoportba tartozik” – jelentette ki. 

Fotó: Pixabay
 

 

