Pusztító járvány jelent meg a magyar határnál: azonnal intézkedtek a keleti szomszédunkban

Most már senki sem tagadhatja: a csőd szélén táncol Románia, Orbán dobhatja nekik a mentőövet
A „román gazdasági csoda” mostantól hivatalosan is csak illúzió.
Újra felütötte a fejét az afrikai sertéspestis.
Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspestis a romániai Arad megyében, ahol az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést – közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség.
Marcel Rosu, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA) Arad megyei igazgatója szerint a gócpontok egyikét a megyeszékhelyen, Aradon,
a másikat pedig a magyar határ melletti Nagylak városának peremén azonosították kedden az állatorvosok,
miután a tenyésztők a sertéspestisre jellemző tüneteket és halálozást is észleltek a sertéseknél. Aradon 117 felnőtt sertés és malac, Nagylakon pedig 16 sertés betegedett meg.
A szakember tájékoztatása szerint a fertőzés laboratóriumi igazolását követő néhány órán belül jóváhagyták a fertőzés terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket. A fertőzött állatokat elpusztították és elhamvasztották, a fertőtlenítést is elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében lévő állattartókat figyelmeztetették.
Az ANSVSA Arad megyei kirendeltsége értesítette a kereskedelmi gazdaságokat is, hogy szigorítsák a biztonsági intézkedéseket. A megyében 22 farmon több mint 60 ezer sertést tenyésztenek.
Az év első felében öt sertéspestis-gócot fedeztek fel Arad megyében, az utolsót áprilisban számolták fel.
Ezt is ajánljuk a témában
A „román gazdasági csoda” mostantól hivatalosan is csak illúzió.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Sai Aung MAIN / AFP