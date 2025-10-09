Pusztító járvány jelent meg a magyar határnál: azonnal intézkedtek a keleti szomszédunkban

Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspestis a romániai Arad megyében, ahol az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést – közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség.

Marcel Rosu, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA) Arad megyei igazgatója szerint a gócpontok egyikét a megyeszékhelyen, Aradon,

a másikat pedig a magyar határ melletti Nagylak városának peremén azonosították kedden az állatorvosok,

miután a tenyésztők a sertéspestisre jellemző tüneteket és halálozást is észleltek a sertéseknél. Aradon 117 felnőtt sertés és malac, Nagylakon pedig 16 sertés betegedett meg.

A szakember tájékoztatása szerint a fertőzés laboratóriumi igazolását követő néhány órán belül jóváhagyták a fertőzés terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket. A fertőzött állatokat elpusztították és elhamvasztották, a fertőtlenítést is elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében lévő állattartókat figyelmeztetették.