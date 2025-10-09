Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fertőzés sertéspestis góc Partium Magyarország sertés Erdély malac Arad Románia

Pusztító járvány jelent meg a magyar határnál: azonnal intézkedtek a keleti szomszédunkban

2025. október 09. 19:58

Újra felütötte a fejét az afrikai sertéspestis.

2025. október 09. 19:58
null

Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspestis a romániai Arad megyében, ahol az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést – közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség.

Marcel Rosu, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA) Arad megyei igazgatója szerint a gócpontok egyikét a megyeszékhelyen, Aradon,

a másikat pedig a magyar határ melletti Nagylak városának peremén azonosították kedden az állatorvosok,

miután a tenyésztők a sertéspestisre jellemző tüneteket és halálozást is észleltek a sertéseknél. Aradon 117 felnőtt sertés és malac, Nagylakon pedig 16 sertés betegedett meg.

A szakember tájékoztatása szerint a fertőzés laboratóriumi igazolását követő néhány órán belül jóváhagyták a fertőzés terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket. A fertőzött állatokat elpusztították és elhamvasztották, a fertőtlenítést is elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében lévő állattartókat figyelmeztetették.

Az ANSVSA Arad megyei kirendeltsége értesítette a kereskedelmi gazdaságokat is, hogy szigorítsák a biztonsági intézkedéseket. A megyében 22 farmon több mint 60 ezer sertést tenyésztenek.

Az év első felében öt sertéspestis-gócot fedeztek fel Arad megyében, az utolsót áprilisban számolták fel.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Sai Aung MAIN / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!