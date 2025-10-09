Ft
Magyarország Budapest Orbán Viktor Románia

Most már senki sem tagadhatja: a csőd szélén táncol Románia, Orbán dobhatja nekik a mentőövet

2025. október 09. 09:51

A „román gazdasági csoda” mostantól hivatalosan is csak illúzió.

2025. október 09. 09:51
null

A Hungarian Conservative elemzése szerint Románia súlyos gazdasági válság felé tart, mivel a 2024-es, 9,3 százalékos GDP-arányos államháztartási hiány az EU legmagasabbja.

Orbán Viktor miniszterelnök is szkeptikusan nyilatkozott a román életszínvonalról, hangsúlyozva, hogy a statisztikák nem tükrözik a valós helyzetet.

A cikk kiemeli, hogy Románia jelenlegi külső eladósodottsága és pénzügyi sérülékenysége veszélyesebb, mint korábban volt; NATO-tagsága pedig már nem jelent biztos védelmet vagy támogatást. Az írás szerint Magyarországnak érdeke segíteni Romániát új gazdasági útra lépni, mivel a globalista modell kifulladt, és Budapestnek aktív szerepet kell vállalnia ebben.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

konfitaltkacsa
2025. október 09. 10:20
Ugyan mentőövet mondott, de ez valójában az jelenti hogy felvásárolunk egy rakat stratégiailag fontos román céget. Ez egy tudatos stratégia, a szlovák, a horvát és a szerb gazdaság jelentős része is magyar kézben van.
1
0
kakukk_madar
2025. október 09. 10:16
Románia az "Ó Ukrajna". Ugyancsak a nyugat kedvence... Még Cseausesku elvtársat is végigkocsiztatta Londonban az angol királynő. Felesége díszdoktori címeket kapott, noha írni sem nagyon tudott. Szóval seggnyalással ez a "kis gond" is meg lesz oldva.
0
0
faramuci
2025. október 09. 10:13
Vajon a románok is "dobnának nekünk mentőövet" ??? Igen. A nyakunkba (mentő)kötelet.....🙄
0
0
bonzo
2025. október 09. 10:09
...
0
0
