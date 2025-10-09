Most már senki sem tagadhatja: a csőd szélén táncol Románia, Orbán dobhatja nekik a mentőövet

A Hungarian Conservative elemzése szerint Románia súlyos gazdasági válság felé tart, mivel a 2024-es, 9,3 százalékos GDP-arányos államháztartási hiány az EU legmagasabbja.

Orbán Viktor miniszterelnök is szkeptikusan nyilatkozott a román életszínvonalról, hangsúlyozva, hogy a statisztikák nem tükrözik a valós helyzetet.

A cikk kiemeli, hogy Románia jelenlegi külső eladósodottsága és pénzügyi sérülékenysége veszélyesebb, mint korábban volt; NATO-tagsága pedig már nem jelent biztos védelmet vagy támogatást. Az írás szerint Magyarországnak érdeke segíteni Romániát új gazdasági útra lépni, mivel a globalista modell kifulladt, és Budapestnek aktív szerepet kell vállalnia ebben.