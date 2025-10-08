Ft
Brüsszel Magyarország Giorgia Meloni Manfred Weber Emmanuel Macron Franciaország Európai Parlament Orbán Viktor EU Európai Unió

Futkos a hideg a brüsszeli elit hátán: Orbán a szövetségeseivel hamarosan mindent megakadályozhat

2025. október 08. 18:55

A Le Figaro szerint elkezdtek komolyan aggódni az EU-ban.

2025. október 08. 18:55
A franciaországi politikai válság Emmanuel Macron elnök gyengülésével komoly aggodalmat kelt az EU-ban, mivel Franciaország instabilitása az egész blokkot veszélyezteti – írja a Le Figaro.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője sürgeti a kompromisszumot Párizsban, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök erős jobboldali alternatívát szorgalmaz. Terry Reintke, a Zöldek társelnöke szerint Macron felelős a francia politika szélsőséges polarizációjáért.

Ez zavarja igazán a brüsszeli elitet

Egy esetleges euroszkeptikus francia kormány Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és más kelet-európai vezetőkkel

blokkoló kisebbséget alkothatna Brüsszelben, ami tovább növelné az európai döntéshozatal bénultságának veszélyét.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

robertdenyiro
2025. október 08. 19:54
Rettegjetek csak, mocskos libkánynáci férgek. Imádom a libkány rettegést. Remek a műsor.
Belacska
2025. október 08. 19:45
"és más kelet-európai vezetőkkel" Talán Közép-Európa, nem? Kelet az már Ukrajna, meg Oroszország.
mihint
2025. október 08. 19:35
És, kedves európai csibék, azon mát töprengtetek, miér csinálja ez a magyar képviselet? Vagy ez még nem divat nálatok, gyarmatosító szaremberek?
pontius
2025. október 08. 19:15
Csak egy napra küldjék el szabadnapra azt a két rühös pi...át a kép szélein, és lehet, hogy kitör a béke.
