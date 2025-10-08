Futkos a hideg a brüsszeli elit hátán: Orbán a szövetségeseivel hamarosan mindent megakadályozhat

A franciaországi politikai válság Emmanuel Macron elnök gyengülésével komoly aggodalmat kelt az EU-ban, mivel Franciaország instabilitása az egész blokkot veszélyezteti – írja a Le Figaro.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője sürgeti a kompromisszumot Párizsban, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök erős jobboldali alternatívát szorgalmaz. Terry Reintke, a Zöldek társelnöke szerint Macron felelős a francia politika szélsőséges polarizációjáért.

Ez zavarja igazán a brüsszeli elitet

Egy esetleges euroszkeptikus francia kormány Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és más kelet-európai vezetőkkel