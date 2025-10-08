Futkos a hideg a brüsszeli elit hátán: Orbán a szövetségeseivel hamarosan mindent megakadályozhat

Ledobta a bombát az ukrán miniszterelnök-helyettes: kiderült, hogy győzné le Orbán Viktort
Ukrajna szinte bármire képes lehet az uniós tagság érdekében.
A Le Figaro szerint elkezdtek komolyan aggódni az EU-ban.
A franciaországi politikai válság Emmanuel Macron elnök gyengülésével komoly aggodalmat kelt az EU-ban, mivel Franciaország instabilitása az egész blokkot veszélyezteti – írja a Le Figaro.
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője sürgeti a kompromisszumot Párizsban, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök erős jobboldali alternatívát szorgalmaz. Terry Reintke, a Zöldek társelnöke szerint Macron felelős a francia politika szélsőséges polarizációjáért.
Egy esetleges euroszkeptikus francia kormány Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és más kelet-európai vezetőkkel
blokkoló kisebbséget alkothatna Brüsszelben, ami tovább növelné az európai döntéshozatal bénultságának veszélyét.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP