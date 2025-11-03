Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fertőzés szinergia Lylye of Medicynes MRSA középkor gyógyászat antibiotikum betegség járvány orvostudomány

Itt a középkori recept, ami legyőzte a szuperbaktériumokat Európában – még a mai tudósok sem cáfoltak rá

2025. november 03. 13:40

Régóta tudjuk, hogy a „sötét középkor” kifejezés sok szempontból komoly általánosítás, ami abból is látszik, hogy a modern orvostudomány mennyi mindent fedez fel újra a régi módszerekből.

2025. november 03. 13:40
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Változnak az idők, és a szempontok. A középkori gyógyászatról nem is olyan régen még kizárólag bakkecskevér, békaolaj, vakondtúrás-kúra és ráolvasás jutott eszükbe a szakembereknek, nem beszélve az akkoriban – hosszú évszázadokig – slágernek számító érvágásról és a halálos beöntésekről: a középkori gyógyszereket és módszereket a kort illető előítéletek miatt irrelevánsnak tekintették. 

Jobb lesz, ha hozzászokunk, hogy 

a kutatóorvosok elit szintjén egyre többen foglalkoznak azzal, hogy föltárják a középkori Európa gyógyító technikáit,

 természetesen annak függvényében, hogy hatásosnak bizonyultak-e. Az eredmények megdöbbentőek – különösen az eddigi elfogultság fényében.

Ókori és arab hatás

Kis gyorstalpaló az európai középkori orvoslás történetéhez és alapjaihoz: elődeink szorosan építettek az ókori görög és római orvosi hagyományokra, különösen Hippokratész és Galénosz tanításaira, akik egy bizonyos testnedv-elméletre – ide kapcsolódik az érvágások és beöntések gyakorlata – és az étrendre, a mozgásra, az életmódra helyezték a hangsúlyt. 

Az arab tudósok – mint például Avicenna – nemcsak megőrizték, hanem rendszerezték és továbbfejlesztették az antik orvosi ismereteket, új gyógynövényeket és kémiai eljárásokat vezettek be: műveik a 12–13. századtól kezdve fordításokon keresztül kerültek vissza Európába. Ennek köszönhetően 

a középkori orvoslás nem elszigetelt, hanem szintetizáló tudomány volt, 

amelyben a görög racionalitás, a római gyakorlatiasság és az arab empirikus megfigyelések ötvöződtek. 

Sózott bagoly és társai

Szögezzük le, hogy a vadhajtásokat és a szemellenzős őrületet, a szimpla emberi butaságot és a hiszékenységet sem „vitatjuk el” a középkortól – ahogy a jelenkortól sem – ezért egy apró csokor ebből: voltak szürkehályogban szenvedő embertársaink, akiknek egykor azt javasolták, hogy a nyúl epehólyagját keverje össze mézzel, és tollal kenje föl a szemére, ahogy a köszvényre is megvolt a bizarr elmét feltételező gyógyír, sőt, kettő is: egyik a sózott bagoly sütése és porrá őrlése, másik – jelen cikk szerzőjének személyes kedvence –, hogy 

egy kölyökkutyát csigával és zsályával töltsünk meg, tűzön süssük, majd zsírjából kenőcsöt készítsünk. 

De ha hisszük, ha nem, a középkori orvoslás gerincét úgy tűnik, nem az efféle túlzások adták.

A középkori recept, ami legyőzte korunk rettegett baktériumait

Térjünk a lényegre, mielőtt legyintenénk az előbbiek után, hogy lássuk: az ellentmondások jól tűrték egymást a középkorban is, vagyis 

a babonás butaság jól megfért a zseniális megfigyelésekkel és megérzésekkel.

Lássuk mindezt egy példán keresztül.

Egy komoly kortárs tanulmány megvizsgálta, hogy egy középkori orvosi szöveg szerint milyen gyógymódot alkalmaztak szempillatüsző gyulladása esetén. 

Ezt a betegséget a legtöbbször korunk szuperrezisztens Staphylococcus aureus baktériuma okozza, amit az MRSA-fertőzésről ismerhetünk: a baktérium ellenáll a legtöbb gyógyszernek. Az MRSA-fertőzések felelősek számos súlyos és krónikus esetért, beleértve a sebfertőzéseket, a vérmérgezést és a tüdőgyulladást.

Bald szemkenőcse borból, fokhagymából, egyéb hagymaféléből és ökörepéből áll. Az összekevert anyagot rézből készült edényben kellett érlelni kilenc éjszakán át. 

A középkori keverék ismételt kísérletekben is elpusztította a veszélyes baktériumot 

– derítették ki a vizsgálatok.

A jellegzetes „sérült ember” ábrázolás, különféle sebesülésekkel, középkori sebészeti vagy orvosi kézikönyvből (Wikipédia)

Miről van szó?

A Nottingham-i Egyetem kutatói 2015 és 2020 között kísérleteket végeztek az említett recept alapján, amit a Lylye of Medicynes elnevezésű több forrásból álló középkori kéziratban találtak, és a laboreredmények szerint a keverék hatása csak akkor jelent meg, ha az összetevők a recept szerint, együtt voltak jelen – vagyis a hatás modern szóval szinergikus volt! 

A középkori gyógyító anélkül, hogy értette volna a kémiai folyamatokat, gyakorlatilag egy természetes antibiotikum-koktélt készített.

És itt még nincs vége.

Az adatbányászat szerint a Lylye of Medicynes több száz receptje strukturált logika szerint épül fel: bizonyos fertőzésekhez rendszeresen ugyanazokat az összetevő-párokat használták – a „fertőzött seb”-receptekben például gyakran együtt szerepelt bor, méz, zsálya és ecet, amelyek mind antimikrobiális, fertőtlenítő tulajdonságúak.

A középkori orvosok – gyógyítók, apácák, szerzetesek – tehát 

empirikus alapon gondolkodtak, és lényegében a megérzéseiket és tapasztalataikat követve megalkották a farmakológiát 

– több hatóanyag célzott, együttes alkalmazása –, ami a modern gyógyszerfejlesztés egyik alapelvének számít.

A Lylye of Medicynes receptjeiben a baktériumölő anyagokat – hagyma, fokhagyma, méz – jellemzően sebfertőzésekhez alkalmazták; a nyugtató, gyulladáscsökkentő növényeket – kamilla, zsálya, útifű – szem- és bőrpanaszokra; a fertőtlenítő folyadékokat – bor, ecet, sós víz – sebmosásra.

A kutatás különösen izgalmas, mert

 a 21. században új antibiotikumok iránti égető szükséglet alakult ki a gyógyászatban: a modern orvostudomány új megoldásokat keres a rezisztens kórokozók ellen.

 A középkori receptek természetes mintákat kínálnak a modern tudomány számára és a régi tudás új gyógyszerfejlesztési irányokat inspirálhat. 

*

Felhasznált irodalom:

https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.03136-19

https://www.researchgate.net/publication/313374539_Traditional_Mediterranean_and_European_Herbal_Medicines

https://ujkor.hu/content/kis-kozepkori-orvostorteneti-korkep

https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/megvannak_az_uj_antibiotikumok_receptjei

https://ujkor.hu/content/kigyomereg-fahej-arany-kozepkori-pestis-elleni-praktikak-es-csodaszerek?utm_source=chatgpt.com

https://epa.oszk.hu/00600/00691/00057/02.html?utm_source=chatgpt.com

https://acta.bibl.u-szeged.hu/34759/?utm_source=chatgpt.com

https://semmelweis.hu/medicinatortenet/files/2024/08/4-6_vingender_kaleidoscope_2022_24.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://novekedes.hu/elemzesek/a-kozepkori-gyogyaszat-nem-is-volt-olyan-ertelmetlen-mint-gondolna-nehany-praktika-amely-valoban-mukodott

https://www.jw.org/hu/konyvtar/folyoiratok/g201209/orvoslas-a-kozepkorban/

https://unipatika.hu/magazin/cikkek/orvostudomany-a-kozepkorban-meglepo-tudatlansag-jellemezte-patika-magazin?srsltid=AfmBOooyzAoIkmHcEmGpkcnOnqJL9qSq0Rdm_GtUqUFFy6xKRq6MtEco&utm_source=chatgpt.com

https://epa.oszk.hu/03100/03173/00057/pdf/EPA03173_OK_2022_04_25-36.pdf?utm_source=chatgpt.com

Nyitókép: Középkori uroszkópia (vizeletvizsgálat) diagram, mely a középkori orvoslás vizuális eszközei közé tartozik. Forrás: The Public Domain Review – Troubled Waters: Reading Urine in Medieval Medicine

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bispora
2025. november 03. 13:54
Remek! És milyen jó, hogy voltak ezek a szerek a szuperbaktériumok ellen, így az egymást követő pestis járványokba nem pusztult bele az európai népesség harmada!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!