Meglepő lépésre szánhatja el magát Trump kormánya: kivonhatják a forgalomból a Covid-vakcinákat

A Trump-kormányzat néhány hónapon belül lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy eltávolítsa a COVID elleni vakcinát az amerikai piacról

– számolt be az egészségügyi miniszter kollégája.

A híreket véleményezte Dr. Aseem Malhotra, brit kardiológus, aki szerint a a vakcinák veszélyesebbek, mint maga a vírus. Szerinte Kennedy törekvéseit több Trump családjába tartozó személy is támogatja.

Az orvos szerint néhány hónapon belül döntés születhet a vakcina amerikai piacról való ideiglenes kivonásáról, amely addig tartana, amíg további kutatások nem bizonyítják annak biztonságosságát.

„Figyelembe véve az utóbbi hetekben a vakcinasérülésekről folytatott megnövekedett beszélgetéseket a kormányzaton belül, akár egy határozott döntés is születhet” – mondta Dr. Aseem Malhotra.

Malhotra várhatóan szeptemberben személyesen is találkozik Donald Trumppal, hogy előadja neki az mRNS vakcinákkal szembeni álláspontját. A találkozón jelen lesz Kennedy és más egészségügyi tisztviselők is.

Szerintem Trump érteni fogja az álláspontunkat, mert ez az ő érdeke is”

– mondta az orvos.

