Meglepő lépésre szánhatja el magát Trump kormánya: kivonhatják a forgalomból a Covid-vakcinákat

Amerika állítólag kész segíteni, ha Európa békefenntartókat küld Ukrajnába
Az amerikaiak katonát nem, de más segítséget hajlandóak adni.
A Covid–19 mRNS vakcinák pár hónapon belül kerülhetnek ki a forgalomból.
Robert F. Kennedy Jr, az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi miniszterének egyik közeli munkatársa szerint az Egyesült Államok kormánya hamarosan kivonja a COVID–19 mRNS vakcinákat a forgalomból – számolt be a Daily beast.
A Trump-kormányzat néhány hónapon belül lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy eltávolítsa a COVID elleni vakcinát az amerikai piacról
– számolt be az egészségügyi miniszter kollégája.
A híreket véleményezte Dr. Aseem Malhotra, brit kardiológus, aki szerint a a vakcinák veszélyesebbek, mint maga a vírus. Szerinte Kennedy törekvéseit több Trump családjába tartozó személy is támogatja.
Az orvos szerint néhány hónapon belül döntés születhet a vakcina amerikai piacról való ideiglenes kivonásáról, amely addig tartana, amíg további kutatások nem bizonyítják annak biztonságosságát.
„Figyelembe véve az utóbbi hetekben a vakcinasérülésekről folytatott megnövekedett beszélgetéseket a kormányzaton belül, akár egy határozott döntés is születhet” – mondta Dr. Aseem Malhotra.
Malhotra várhatóan szeptemberben személyesen is találkozik Donald Trumppal, hogy előadja neki az mRNS vakcinákkal szembeni álláspontját. A találkozón jelen lesz Kennedy és más egészségügyi tisztviselők is.
Szerintem Trump érteni fogja az álláspontunkat, mert ez az ő érdeke is”
– mondta az orvos.
Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP
