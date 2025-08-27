Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
munkatárs vakcina covid Egyesült Államok

Meglepő lépésre szánhatja el magát Trump kormánya: kivonhatják a forgalomból a Covid-vakcinákat

2025. augusztus 27. 10:22

A Covid–19 mRNS vakcinák pár hónapon belül kerülhetnek ki a forgalomból.

2025. augusztus 27. 10:22
null

Robert F. Kennedy Jr, az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi miniszterének egyik közeli munkatársa szerint az Egyesült Államok kormánya hamarosan kivonja a COVID–19 mRNS vakcinákat a forgalomból – számolt be a Daily beast.

Ezt is ajánljuk a témában

A Trump-kormányzat néhány hónapon belül lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy eltávolítsa a COVID elleni vakcinát az amerikai piacról

– számolt be az egészségügyi miniszter kollégája.

A híreket véleményezte Dr. Aseem Malhotra, brit kardiológus, aki szerint a a vakcinák veszélyesebbek, mint maga a vírus. Szerinte Kennedy törekvéseit több Trump családjába tartozó személy is támogatja. 

Az orvos szerint néhány hónapon belül döntés születhet a vakcina amerikai piacról való ideiglenes kivonásáról, amely addig tartana, amíg további kutatások nem bizonyítják annak biztonságosságát.

Figyelembe véve az utóbbi hetekben a vakcinasérülésekről folytatott megnövekedett beszélgetéseket a kormányzaton belül, akár egy határozott döntés is születhet” – mondta Dr. Aseem Malhotra.

Malhotra várhatóan szeptemberben személyesen is találkozik Donald Trumppal, hogy előadja neki az mRNS vakcinákkal szembeni álláspontját. A találkozón jelen lesz Kennedy és más egészségügyi tisztviselők is.

Szerintem Trump érteni fogja az álláspontunkat, mert ez az ő érdeke is”

 – mondta az orvos.

Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP

***

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 27. 11:21
NeMá Majd újra gyártják, ha kell. EtOH, Másfelől a terjedő MPOX -majomhimlő ma fekete himlő rokon....ugyan úgy terjed. Halálozása 3-6% (van ellene oltás 250 éve....)
Válasz erre
2
0
karcos-2
2025. augusztus 27. 11:18
Nem ismert a hosszútávú hatása
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 27. 11:17
Ez így hülyeség. De a Sinopharm BIBP tényleg jobb. És minden, teljes elölt vírust tartalmazó vakcina jobb ! Egyszerű kezelés, tárolás, felhasználás...
Válasz erre
2
0
aa1-d
2025. augusztus 27. 11:11
Mivel minden mellékhatásuk nem tisztázott - szívpanaszok! -, indokolt a további vizsgálódás.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!