Amerika állítólag kész segíteni, ha Európa békefenntartókat küld Ukrajnába

Az Egyesült Államok kész támogatni az európai vezetésű békefenntartó kontingenst a háború utáni Ukrajnában, hírszerzési eszközökkel, légvédelmi támogatással és a harctér felügyeletével – számolt be Kyiv Independent a Financial Times-ra hivatkozva.

Ukrán, amerikai és európai tisztviselők tárgyalásokat folytatnak Kijev háború utáni biztonsági garanciáiról, hogy felkészüljenek egy esetleges békeszerződésre Oroszországgal. Néhány tervben szerepel egy szövetséges békefenntartó erő a helyszínen, amelyet az Egyesült Államok légi támogatással segít.

Magas rangú amerikai tisztviselők több megbeszélésen is kijelentették, hogy Washington készen áll arra, hogy „stratégiai eszközöket” biztosítson az európai vezetésű békefenntartó kontingens számára – mondták a FT-nek négy, a megbeszélésekről tájékoztatott tisztviselő.

Ezek a „stratégiai eszközök” állítólag magukban foglalják a hírszerzést, a felderítést és a megfigyelést, a parancsnokságot és irányítást, valamint a légvédelmi eszközöket.

Az Ukrajna légvédelmi támogatása magában foglalná az amerikai repülőgépeket, logisztikát és földi radarokat, amelyek elősegítenék az Európa által érvényesített repülési tilalmi zónát.

A tisztviselők szerint Washington javaslata azon alapul, hogy az európai országok több tízezer katonát küldenek a háború utáni Ukrajnába, és hozzátették, hogy az ajánlat még visszavonható.

Az FT-nek nyilatkozó tisztviselők szerint a háború utáni vázlatos terv egy demilitarizált zónát tartalmaz, amelyet valószínűleg Oroszország és Ukrajna által közösen elfogadott ország semleges békefenntartó csapatai felügyelnének.

Ezen túlmenően a NATO katonái által kiképzett ukrán erők védenék a megerősített határt. Európai békefenntartók felügyelnék az Ukrajna belsejében húzódó határt, mint harmadik védelmi vonalat. Az amerikai erők hátulról támogatnák ezeket az erőket.

Trump többször is kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem küld katonákat az ukrajnai háború utáni békefenntartó erőbe.

Augusztus 20-án kijelentette, hogy az Egyesült Államok valószínűleg légi támogatással fogja támogatni a biztonsági garanciákat.



Nyitókép: Mandel NGAN / AFP