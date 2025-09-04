Ft
09. 04.
csütörtök
főorvos vakcina védőoltás pestis Florida kanyaró

Nagy ötlet, mi baj lehet belőle: Amerikában el akarják törölni a kötelező védőoltásokat, épp amikor megjelent a pestis

2025. szeptember 04. 11:49

„Megvetéssel, rabszolgasággal van átitatva” – mondta az állami tiszti főorvos a sajtótájékoztatón.

2025. szeptember 04. 11:49
null

Florida megszüntetné az összes állami vakcinakötelezettséget – beleértve az iskolába járáshoz előírt oltásokat is – jelentette be szerdán az állam tiszti főorvosa, Joseph Ladapo a Reuters szerint. Közegészségügyi szakértők arra figyelmeztettek, hogy a lépés súlyos járványokat idézhet elő a gyerekek, a turisták és a legyengült immunrendszerű emberek körében.

Mindegyik követelmény téves, és megvetéssel, rabszolgasággal van átitatva”

 – mondta Ladapo egy tampai sajtótájékoztatón. – „Ki vagyok én, akár kormányként, akár emberként, hogy megmondjam, mit tegyen bárki a saját testével?”

Ladapo közölte, hogy hivatala visszavonja az általa felügyelt mintegy fél tucat oltási kötelezettséget, de a szélesebb körű reformcsomag kidolgozásához együtt kell működniük a republikánus többségű floridai törvényhozással. Nem pontosította, mely oltásokra vonatkozó előírásokat törölné el.

Kötelezőek az oltások, de már a pestis és a kanyaró is felbukkant Amerikában

Minden amerikai államban kötelező bizonyos oltások megléte az állami iskolák látogatásához, az egyes államokban eltérő kivételekkel.

Szövetségi adatok szerint több betegség – köztük a kanyaró, a diftéria és a gyermekbénulás – elleni átoltottság csökkent az óvodáskorú gyermekek körében a 2024–25-ös tanévben.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) júliusban hozta nyilvánosságra az új adatokat, a kanyarójárvány erősödése közepette, amikor a megerősített esetek száma abban a hónapban 

elérte a legmagasabb szintet azóta, hogy a betegséget 2000-ben felszámoltnak nyilvánították az Egyesült Államokban.

Közben egyébként augusztus végén bukkant fel a pestis Amerikában, egy kaliforniai városban.

Nyitóképen a javaslatot tevő tiszti főorvos (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

 

