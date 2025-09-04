Nagy ötlet, mi baj lehet belőle: Amerikában el akarják törölni a kötelező védőoltásokat, épp amikor megjelent a pestis

Akcióba lépett a Batman-pizsamás floridai: kirontott az ajtón, és gyorsan rendet csapott
Florida megszüntetné az összes állami vakcinakötelezettséget – beleértve az iskolába járáshoz előírt oltásokat is – jelentette be szerdán az állam tiszti főorvosa, Joseph Ladapo a Reuters szerint. Közegészségügyi szakértők arra figyelmeztettek, hogy a lépés súlyos járványokat idézhet elő a gyerekek, a turisták és a legyengült immunrendszerű emberek körében.
Mindegyik követelmény téves, és megvetéssel, rabszolgasággal van átitatva”
– mondta Ladapo egy tampai sajtótájékoztatón. – „Ki vagyok én, akár kormányként, akár emberként, hogy megmondjam, mit tegyen bárki a saját testével?”
Ladapo közölte, hogy hivatala visszavonja az általa felügyelt mintegy fél tucat oltási kötelezettséget, de a szélesebb körű reformcsomag kidolgozásához együtt kell működniük a republikánus többségű floridai törvényhozással. Nem pontosította, mely oltásokra vonatkozó előírásokat törölné el.
Minden amerikai államban kötelező bizonyos oltások megléte az állami iskolák látogatásához, az egyes államokban eltérő kivételekkel.
Szövetségi adatok szerint több betegség – köztük a kanyaró, a diftéria és a gyermekbénulás – elleni átoltottság csökkent az óvodáskorú gyermekek körében a 2024–25-ös tanévben.
Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) júliusban hozta nyilvánosságra az új adatokat, a kanyarójárvány erősödése közepette, amikor a megerősített esetek száma abban a hónapban
elérte a legmagasabb szintet azóta, hogy a betegséget 2000-ben felszámoltnak nyilvánították az Egyesült Államokban.
Közben egyébként augusztus végén bukkant fel a pestis Amerikában, egy kaliforniai városban.
