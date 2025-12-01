Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna elnök Donald Trump Florida Air Force One légkör Marco Rubio

Trump megszólalt az Air Force One fedélzetén: eldőlhetett a háború sorsa

2025. december 01. 07:12

Az amerikai elnök a floridai tárgyalások után azonnal kamerák elé állt, és olyat mondott, amire az egész világ várt.

2025. december 01. 07:12
null

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén nyilatkozott a sajtónak a Floridában tartott amerikai–ukrán tárgyalások után, ahol elmondta, hogy a megbeszélések jól haladnak, és jelenleg jó esélyt lát arra, hogy megállapodás szülessen az orosz–ukrán háború lezárásáról. A BBC beszámolója szerint 

az elnök kifejezetten bizakodó hangnemben értékelte az egyeztetéseket.

Ahogy lapunk korábban megírta, vasárnap késő délután egy ukrán delegáció érkezett Floridába, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Steve Witkoff-fal, Trump elnök különmegbízottjával ültek tárgyalóasztalhoz az orosz–ukrán háború befejezését célzó legújabb tervről. A Miami közelében tartott megbeszélésen jelen volt Trump veje, Jared Kushner is, aki szintén részt vett az egyeztetésekben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy a tárgyalások légköre konstruktív volt, és minden kérdést nyíltan megvitattak a felek, „egyértelműen Ukrajna szuverenitásának és nemzeti érdekeinek biztosítására összpontosítva”. Az ukrán államfő ezzel azt hangsúlyozta, hogy Kijev a béketörekvések mellett sem hajlandó engedni alapvető biztonsági és politikai pozícióiból. Hozzátette, hogy hálás az Egyesült Államoknak és Trumpnak a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekért és a folyamatos támogatásért. Az ukrán elnök hétfőn Párizsba utazik, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel folytat tárgyalásokat a háború jövőjéről és a nyugati szövetségesek további szerepvállalásáról.

A külügyminiszter is reagált

A floridai tárgyalások az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint is eredményesek voltak, de a békemegállapodásig még hosszú út vezet. A miniszter úgy látja, nem elég a harcok leállításának feltételeiben megegyezni; olyan rendezésre van szükség, amely Ukrajna hosszú távú jólétét, szuverenitását és függetlenségét is garantálja. Rubio emellett hangsúlyozza, hogy a helyzet bonyolult, továbbra is sok a bizonytalan tényező, és valódi előrelépés csak akkor lesz, ha az orosz fél is érdemben részt vesz a megoldás kialakításában.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
UgyeletesFoApolo
2025. december 01. 08:47
Múlt csütörtökön járt le a határidő és még most semírtak alá semmit. Innentől kezdve komolytalan az egész.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. december 01. 08:45
Ámen! Csak siessünk, mielőtt Rutte a NATO-val bekavar!
Válasz erre
0
0
szavazo
2025. december 01. 08:36
Reméljük hogy rövidesen béke lesz -nem csak a fegyvereknél hanem a fejekben és a szívekben is-, és nem hal meg senkisem mindkét oldalon a háborúban.
Válasz erre
1
0
Pusztuljatokglobalomajmok
•••
2025. december 01. 08:22 Szerkesztve
Na ez a cikk is egy nagy semmi ..! Pfff .. Hablaty az egész .. Azt azért megjegyzem .. "olyat mondott, amire az egész világ várt" Semmit sem mondott tulajdonkép .. a másik pedig ..erős túlzás hogy az egész világ .. ! Az usa nagy része leszarja .. délamerika úgyszintén .. ázsia nagyrésze is és afrika is ..!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!