Trump megszólalt az Air Force One fedélzetén: eldőlhetett a háború sorsa

Így látja Marco Rubio az ukrán–amerikai béketárgyalásokat
A vasárnapi tárgyalásokon az ukrán delegációt az új főtárgyaló, Rusztem Umerov vezette.
Az amerikai elnök a floridai tárgyalások után azonnal kamerák elé állt, és olyat mondott, amire az egész világ várt.
Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén nyilatkozott a sajtónak a Floridában tartott amerikai–ukrán tárgyalások után, ahol elmondta, hogy a megbeszélések jól haladnak, és jelenleg jó esélyt lát arra, hogy megállapodás szülessen az orosz–ukrán háború lezárásáról. A BBC beszámolója szerint
az elnök kifejezetten bizakodó hangnemben értékelte az egyeztetéseket.
Ahogy lapunk korábban megírta, vasárnap késő délután egy ukrán delegáció érkezett Floridába, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Steve Witkoff-fal, Trump elnök különmegbízottjával ültek tárgyalóasztalhoz az orosz–ukrán háború befejezését célzó legújabb tervről. A Miami közelében tartott megbeszélésen jelen volt Trump veje, Jared Kushner is, aki szintén részt vett az egyeztetésekben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy a tárgyalások légköre konstruktív volt, és minden kérdést nyíltan megvitattak a felek, „egyértelműen Ukrajna szuverenitásának és nemzeti érdekeinek biztosítására összpontosítva”. Az ukrán államfő ezzel azt hangsúlyozta, hogy Kijev a béketörekvések mellett sem hajlandó engedni alapvető biztonsági és politikai pozícióiból. Hozzátette, hogy hálás az Egyesült Államoknak és Trumpnak a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekért és a folyamatos támogatásért. Az ukrán elnök hétfőn Párizsba utazik, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel folytat tárgyalásokat a háború jövőjéről és a nyugati szövetségesek további szerepvállalásáról.
A floridai tárgyalások az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint is eredményesek voltak, de a békemegállapodásig még hosszú út vezet. A miniszter úgy látja, nem elég a harcok leállításának feltételeiben megegyezni; olyan rendezésre van szükség, amely Ukrajna hosszú távú jólétét, szuverenitását és függetlenségét is garantálja. Rubio emellett hangsúlyozza, hogy a helyzet bonyolult, továbbra is sok a bizonytalan tényező, és valódi előrelépés csak akkor lesz, ha az orosz fél is érdemben részt vesz a megoldás kialakításában.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A vasárnapi tárgyalásokon az ukrán delegációt az új főtárgyaló, Rusztem Umerov vezette.