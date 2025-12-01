Trump megszólalt az Air Force One fedélzetén: eldőlhetett a háború sorsa

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén nyilatkozott a sajtónak a Floridában tartott amerikai–ukrán tárgyalások után, ahol elmondta, hogy a megbeszélések jól haladnak, és jelenleg jó esélyt lát arra, hogy megállapodás szülessen az orosz–ukrán háború lezárásáról. A BBC beszámolója szerint

az elnök kifejezetten bizakodó hangnemben értékelte az egyeztetéseket.

Ahogy lapunk korábban megírta, vasárnap késő délután egy ukrán delegáció érkezett Floridába, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Steve Witkoff-fal, Trump elnök különmegbízottjával ültek tárgyalóasztalhoz az orosz–ukrán háború befejezését célzó legújabb tervről. A Miami közelében tartott megbeszélésen jelen volt Trump veje, Jared Kushner is, aki szintén részt vett az egyeztetésekben.