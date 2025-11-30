Így látja Marco Rubio az ukrán–amerikai béketárgyalásokat

A vasárnapi tárgyalások során változás történt az ukrán delegáció vezetésében: az új főtárgyaló, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Rusztem Umerov vezette a megbeszélést Kijev részéről, miután a korábbi vezető, Andrij Jermak , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke pénteken lemondott egy hazai korrupciós botrány miatt.

A találkozó kezdetén Umerov megköszönte az Egyesült Államoknak és tisztviselőinek a támogatást. „Az USA meghallgat minket, támogat minket, és mellettünk jár” – mondta Umerov angolul.

Az amerikai delegációt Steve Witkoff különmegbízott és Donald Trump vejének számító Jared Kushner képviselte. Witkoff a tervek szerint a héten találkozik majd orosz kollégáival.

„Ahogy egy meteorológus mondaná, a légkör kaotikus rendszer, ahol a kis változások nagy következményekhez vezethetnek, ezért nehéz előre jelezni”

– írta vasárnap Miami-ból az ukrán delegáció tagja, Kyslicja Szerhij, Ukrajna külügyminiszter-helyettese az X (korábbi Twitter) oldalán.