orosz-ukrán háború ukrajna Egyesült Államok

Így látja Marco Rubio az ukrán–amerikai béketárgyalásokat

2025. november 30. 20:12

A vasárnapi tárgyalásokon az ukrán delegációt az új főtárgyaló, Rusztem Umerov vezette.

2025. november 30. 20:12
Az Egyesült Államok és Ukrajna tisztviselői vasárnap Floridában ültek tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás vázlatát – írja a Reuters.

Marco Rubio külügyminiszter szerint a tárgyalások előrelépést hozhatnak a több mint három éve tartó háború befejezése felé.

„Arról van szó, hogy előrelépési lehetőséget teremtsünk, amely Ukrajna szuverén, független és virágzó jövőjét biztosítja, ezért ma is további előrelépést várunk” – mondta Rubio a floridai Hallandale Beach-en, ahol a találkozó zajlott.

A vasárnapi megbeszélések körülbelül két hét tárgyalássorozatot követtek, amelyek az amerikai béketervvel kezdődtek.

A vasárnapi tárgyalások során változás történt az ukrán delegáció vezetésében: az új főtárgyaló, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Rusztem Umerov vezette a megbeszélést Kijev részéről, miután a korábbi vezető, Andrij Jermak , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke pénteken lemondott egy hazai korrupciós botrány miatt.

A találkozó kezdetén Umerov megköszönte az Egyesült Államoknak és tisztviselőinek a támogatást. „Az USA meghallgat minket, támogat minket, és mellettünk jár” – mondta Umerov angolul.

Az amerikai delegációt Steve Witkoff különmegbízott és Donald Trump vejének számító Jared Kushner képviselte. Witkoff a tervek szerint a héten találkozik majd orosz kollégáival.

„Ahogy egy meteorológus mondaná, a légkör kaotikus rendszer, ahol a kis változások nagy következményekhez vezethetnek, ezért nehéz előre jelezni”

 – írta vasárnap Miami-ból az ukrán delegáció tagja, Kyslicja Szerhij, Ukrajna külügyminiszter-helyettese az X (korábbi Twitter) oldalán.

Nyitókép: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

