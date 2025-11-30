Ukrajna és Amerika a háború lezárásáról tárgyal: eldőlhetnek a fő kérdések

Szembesítették Zelenszkijt a legrosszabb rémálmával: súlyos kijelentést tett Trump embere
Az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkára kerek perec leszögezte: az ukrán területek orosz kézbe kerülése csak idő kérdése!
Az Egyesült Államok és Ukrajna a miami egyeztetéseken két kulcsfontosságú kérdésben próbál kompromisszumra jutni
Az Egyesült Államokban megkezdődött az ukrán delegáció és az amerikai tárgyalófelek találkozója, amelyen az Oroszországgal kapcsolatos vitás békekérdéseket egyeztetik – írja az Unian.
Erről a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov számolt be Telegram-csatornáján.
Umerov közölte, hogy
folyamatos kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij elnökkel, és világos iránymutatásokat kapott: az ukrán érdekek védelme, a tárgyalások érdemi folytatása és az előrelépés biztosítása a genfi eredmények alapján.
A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy az ukrán delegáció célja a „valódi béke” elérése és Ukrajna biztonságának garantálása. A mai tárgyalásokat követően a küldöttség jelentést készít az elnök számára.
Mit lehet tudni az USA–Ukrajna tárgyalásokról?
Az Egyesült Államok és Ukrajna a miami egyeztetéseken két kulcsfontosságú kérdésben próbál kompromisszumra jutni az amerikai „béketervezetben”: a területi kérdésekben és a biztonsági garanciákban. Az Axios információi szerint a dokumentumot többször módosították, hogy Kijev számára elfogadható legyen. Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja és Jared Kushner várhatóan kedden mutatja be a véglegesített tervezetet Vlagyimir Putyinnak.
Az ukrán delegációt Rusztem Umerov vezeti; mellette diplomaták, a katonai vezetés tagjai és titkosszolgálati képviselők vesznek részt a tárgyalásokon. Az amerikai oldalt Marco Rubio külügyminiszter, Witkoff és Kushner képviselik.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint „az ukránok tisztában vannak az elvárásokkal”, és a mai ülés célja a legfontosabb nézetkülönbségek elsimítása.
