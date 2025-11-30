Ft
11. 30.
vasárnap
háború orosz-ukrán háború ukrajna Egyesült Államok

Ukrajna és Amerika a háború lezárásáról tárgyal: eldőlhetnek a fő kérdések

2025. november 30. 17:59

Az Egyesült Államok és Ukrajna a miami egyeztetéseken két kulcsfontosságú kérdésben próbál kompromisszumra jutni

2025. november 30. 17:59
null

Az Egyesült Államokban megkezdődött az ukrán delegáció és az amerikai tárgyalófelek találkozója, amelyen az Oroszországgal kapcsolatos vitás békekérdéseket egyeztetik – írja az Unian.

Erről a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov számolt be Telegram-csatornáján.

Umerov közölte, hogy 

folyamatos kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij elnökkel, és világos iránymutatásokat kapott: az ukrán érdekek védelme, a tárgyalások érdemi folytatása és az előrelépés biztosítása a genfi eredmények alapján.

A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy az ukrán delegáció célja a „valódi béke” elérése és Ukrajna biztonságának garantálása. A mai tárgyalásokat követően a küldöttség jelentést készít az elnök számára.

Mit lehet tudni az USA–Ukrajna tárgyalásokról?

Az Egyesült Államok és Ukrajna a miami egyeztetéseken két kulcsfontosságú kérdésben próbál kompromisszumra jutni az amerikai „béketervezetben”: a területi kérdésekben és a biztonsági garanciákban. Az Axios információi szerint a dokumentumot többször módosították, hogy Kijev számára elfogadható legyen. Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja és Jared Kushner várhatóan kedden mutatja be a véglegesített tervezetet Vlagyimir Putyinnak.

Az ukrán delegációt Rusztem Umerov vezeti; mellette diplomaták, a katonai vezetés tagjai és titkosszolgálati képviselők vesznek részt a tárgyalásokon. Az amerikai oldalt Marco Rubio külügyminiszter, Witkoff és Kushner képviselik. 

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint „az ukránok tisztában vannak az elvárásokkal”, és a mai ülés célja a legfontosabb nézetkülönbségek elsimítása.

Nyitókép: t.me/umerov_rustem

 

Colonel
2025. november 30. 19:19
Umerov mintha zárkózottak tűnne a képen . Az orosz lapok szerint vádalkut kötöttek vele még az előző USA látogatásán , amiről nem is akart hazatérni Ukrajnába . Timur és csapata elmenekült a korrupciós botrány miatt , Zelenszkij legközelebbi emberei kényszerültek lemondásra . Sok-sok óra lehallgatási anyag vár még elemzésre . Azt szeretnék tudni, hogyan használták fel az amerikai adófizetők pénzét . Persze ez nyilván orosz propaganda .
Tuners
2025. november 30. 19:11
Moslék ukránok pofája a képen mondjuk mindent elárul. 🤪
Gubbio
2025. november 30. 19:04 Szerkesztve
Umerov bukása után ki megy el a következő tárgyalásra? Jó lesz, ha Putyin jó erősen megnyomja a tollat, mert Ukrajna még mindig hatalmas és erős... Ha ekkora marad, óriási fenyegetést jelent számunkra.
hexahelicene
2025. november 30. 18:36
Ukrajnát el kell pusztítani - ez a legfontosabb kitétele a valódi béketervnek.
